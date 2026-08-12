Nhiều cơ hội khởi nghiệp hướng đến xây dựng đô thị tương lai

Theo các chuyên gia, startup Việt Nam rất mạnh trong việc nâng cấp, cải tiến hoặc nhân rộng công nghệ. Nền kinh tế và xã hội có rất nhiều bài toán thực tế từ giao thông, tài chính, giáo dục đến y tế cần được giải quyết.

Chiều 12/8, Lễ công bố chương trình Tuổi Trẻ Startup Award 2026 do báo Điện tử Tuổi Trẻ tổ chức, đã diễn ra với chủ đề “Đổi mới sáng tạo cho đô thị tương lai”.

Tại chương trình, ông Võ Sơn Điền - Giám đốc dự án Khu công nghiệp khoa học công nghệ Riverside (Tập đoàn Becamex) cho biết, khi nói đến startup, nhiều người thường nghĩ đến những ý tưởng mới trong fintech, phần mềm hay game.

“Tuy nhiên, một bộ phận lớn doanh nghiệp trẻ thành công lại đến từ công nghệ tạo ra sản phẩm cụ thể. Hạ tầng dành cho startup mà chúng tôi phát triển không chỉ dừng ở không gian làm việc hay hỗ trợ phần mềm, mà hướng đến việc giúp doanh nghiệp biến ý tưởng thành sản phẩm thực tế" – ông Điền nói.

Phiên chợ xanh - nơi các startup ươm mầm giấc mơ khởi nghiệp

Theo ông Điền, việc thử nghiệm trong điều kiện thực tế chính là mắt xích quan trọng nhất nhưng lại đang thiếu vắng. Nhiều ý tưởng công nghệ không thể đi đến thương mại hóa nếu thiếu không gian và thiết bị để thử nghiệm sản phẩm trong điều kiện thực tế. Đây cũng là công cụ để thu hút các tập đoàn nước ngoài.

Ths Trần Vũ - Phó giám đốc Trung tâm Đổi mới sáng tạo, Giám đốc vận hành Hội đồng cố vấn Chiến lược đổi mới sáng tạo (ĐHQG TPHCM) khẳng định, nếu một startup trẻ hay một doanh nghiệp đang cần một địa điểm cho các hoạt động nghiên cứu và phát triển sản phẩm, ĐHQG TPHCM luôn sẵn sàng hỗ trợ. Các nguồn lực có thể là một phần quỹ từ ngân sách nhà nước, kiến thức từ các giảng viên và hạ tầng thuận tiện cho việc cùng làm việc, nghiên cứu.

“Chúng tôi đang có các đặt hàng từ TPHCM. Hy vọng giải pháp của các startup sẽ phù hợp với các giải pháp mà chúng tôi đang triển khai. Tham gia cùng Trung tâm Đổi mới sáng tạo, các startup trẻ sẽ có cơ hội tiếp xúc trực tiếp với các nhà khoa học và giảng viên” – ông Vũ nhấn mạnh.

Dưới góc nhìn của nhà đầu tư mạo hiểm, ông Hoàng Đức Trung - Phó tổng giám đốc điều hành VinaCapital Ventures cho rằng, Việt Nam không nhất thiết phải đi theo hướng phát triển những công nghệ hoàn toàn mới. “Ở Việt Nam, nếu gọi là công nghệ đột phá có thể thay đổi triệt để một vấn đề thì chúng ta chưa có nhiều. Nhưng Việt Nam lại rất tốt trong việc nâng cấp, cải tiến hoặc nhân rộng công nghệ. Lợi thế của chúng ta nằm ở việc nền kinh tế và xã hội có rất nhiều bài toán thực tế từ giao thông, tài chính, giáo dục đến y tế cần được giải quyết", ông Trung cho biết.