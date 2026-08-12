Hưng Yên đột phá thể chế, tìm lời giải để doanh nghiệp Việt 'nâng chuẩn' trong chuỗi giá trị toàn cầu

TPO - Hưng Yên đặt mục tiêu đến năm 2030 sẽ có 45.000 doanh nghiệp và khoảng 200 doanh nghiệp lớn có khả năng tham gia chuỗi giá trị toàn cầu. Tỉnh xác định tăng trưởng hai con số không chỉ dựa vào khai thác tài nguyên hay lao động mà ở năng suất, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Chiều 12/8, Vòng đối thoại địa phương Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam 2026 (VPSF 2026) - Phiên đối thoại tỉnh Hưng Yên diễn ra tiếp tục cụ thể hoá chủ đề “Kinh tế tư nhân Việt Nam: Đột phá thể chế - Hợp lực công tư”.

Hưng Yên đang bước vào không gian phát triển mới sau hợp nhất với diện tích trên 2.500 km2, dân tố hơn 3,2 triệu người. Trong 6 tháng đầu năm 2026, tốc độ tăng trưởng của tỉnh đạt mức hai con số, thuộc nhóm dẫn đầu cả nước. Đây là nền tảng để Hưng Yên đặt mục tiêu trở thành địa phương có công nghiệp hiện đại thuộc nhóm dẫn đầu, đô thị văn minh và hướng tới thành phố trực thuộc Trung ương.

Anh Đặng Hồng Anh phát biểu tại chương trình. Ảnh: BTC

Phát biểu tại chương trình, anh Đặng Hồng Anh - Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, nhấn mạnh đất nước đang bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều nghị quyết quan trọng về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và kinh tế tư nhân. Muốn có mô hình tăng trưởng mới, phải đồng thời hình thành một thế hệ doanh nghiệp mới và một môi trường thể chế mới.

Đối với Hưng Yên, anh Hồng Anh cho rằng, bên cạnh câu hỏi “có thêm bao nhiêu dự án FDI”, cần quan tâm nhiều hơn tới vị trí của doanh nghiệp Hưng Yên trong các chuỗi sản xuất, từng bước lựa chọn doanh nghiệp có tiềm năng và hỗ trợ nâng chuẩn về công nghệ, quản trị, chất lượng, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh. Hưng Yên trong giai đoạn mới cần trở thành nơi hội tụ của dòng vốn, công nghệ, nhân lực và chuỗi giá trị; là điểm kết nối giữa Thủ đô với biển, giữa doanh nghiệp Việt Nam với khu vực FDI và giữa nguồn lực Nhà nước với sức sáng tạo của khu vực tư nhân

Sự thành công của doanh nghiệp là thành công của tỉnh

Tại chương trình, ông Nguyễn Lê Huy - Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Hưng Yên, đã đưa ra những cam kết mạnh mẽ. Ông đề nghị các doanh nghiệp nói thẳng, nói thật, chỉ rõ điểm nghẽn ở khâu nào, trách nhiệm của ai để cùng chính quyền tháo gỡ.

Hưng Yên đặt mục tiêu đến năm 2030 sẽ có 45.000 doanh nghiệp và khoảng 200 doanh nghiệp lớn có khả năng tham gia chuỗi giá trị toàn cầu. Tỉnh xác định tăng trưởng hai con số không chỉ dựa vào khai thác tài nguyên hay lao động mà ở năng suất, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Ông Nguyễn Lê Huy phát biểu tại chương trình. Ảnh: BTC

Hưng Yên cam kết thực hiện 5 nhóm việc trọng tâm: Hoàn thiện hạ tầng đồng bộ; tạo môi trường kinh doanh minh bạch; hỗ trợ chuyển đổi xanh; nuôi dưỡng doanh nghiệp nội địa lớn mạnh và đặc biệt là dùng ngân sách Nhà nước làm “vốn mồi” để kích hoạt sức sáng tạo của khu vực tư nhân.

Ông Huy khẳng định, quan điểm của Hưng Yên là chính quyền không chỉ đồng hành mà phải kiến tạo; không chỉ giải quyết thủ tục mà phải cùng doanh nghiệp chủ động tháo gỡ khó khăn, tạo niềm tin cho đầu tư dài hạn. “Sự thành công của doanh nghiệp chính là thành công của tỉnh” được xác định là một trong những nguyên tắc điều hành quan trọng.

Thời gian là tài nguyên, thực thi là sức mạnh

Tại diễn đàn, PGS.TS Trần Đình Thiên chỉ ra nghịch lý là dù FDI tăng mạnh nhưng nội lực doanh nghiệp trong nước vẫn còn khiêm tốn. Việc thu hút đầu tư nước ngoài cần đi cùng cơ chế lan tỏa để doanh nghiệp Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng, đồng thời phải quan tâm phát triển chính các chuỗi sản xuất do doanh nghiệp Việt Nam dẫn dắt.

Đối với Hưng Yên – nơi có vị trí đặc biệt, gần Hà Nội, các cực tăng trưởng lớn của phía Bắc, có hướng ra biển, ông Thiên cho rằng, chỉ có thể bứt lên nếu "thông minh hơn", trong việc chuyển hóa lợi thế thành động lực thông qua các mô hình như Khu kinh tế tự do để tạo sức lan tỏa toàn cầu.

Ông Nguyễn Minh Hưng trao đổi tại chương trình. Ảnh: BTC

Từ góc độ nhà đầu tư hạ tầng, ông Nguyễn Minh Hưng - Chủ tịch HĐQT Green i-Park, đưa ra thông điệp “thời gian là nguồn lực”. Một dự án giải phóng mặt bằng nhanh, một thủ tục được thông qua sớm 6 tháng có thể tạo ra giá trị kinh tế khổng lồ. Mục tiêu tăng trưởng hai con số phải đi cùng tốc độ cải cách và thực thi tương ứng.

Ông đề xuất xây dựng “luồng xanh đầu tư” cho các dự án động lực, nơi mọi quy trình được xử lý theo nguyên tắc một đầu mối và trách nhiệm xuyên suốt; hình thành cơ chế “đối tác tăng trưởng công - tư” phối hợp thường xuyên giữa chính quyền, nhà đầu tư hạ tầng, doanh nghiệp sản xuất, tổ chức tài chính và cơ sở đào tạo; và “kiến tạo chuỗi giá trị”, trong đó hiệu quả FDI không chỉ được đo bằng vốn đăng ký mà phải đo bằng giá trị được giữ lại trong nền kinh tế, mức độ chuyển giao công nghệ và khả năng doanh nghiệp Việt Nam bước vào chuỗi cung ứng.

Các đại biểu tham gia phiên đối thoại mở tại chương trình. Ảnh: BTC

Củng cố nội lực, mở rộng ngoại kết

Trước băn khoăn của nhiều doanh nghiệp nhỏ và vừa về khoảng cách tiêu chuẩn, quy mô và cơ hội tiếp cận doanh nghiệp dẫn đầu, TS. Phạm Đình Đoàn – Chủ tịch Tập đoàn Phú Thái cho biết, doanh nghiệp nhỏ và vừa cần tăng liên kết, hợp lực để tạo quy mô; chủ động nghiên cứu thị trường, tiếp xúc doanh nghiệp lớn, đi ra thị trường quốc tế để học hỏi; đồng thời phải đáp ứng nghiêm các yêu cầu chất lượng, ESG, môi trường lao động và tiêu chuẩn quản trị. Ông Đoàn cũng cho biết, Tập đoàn sẽ lựa chọn hỗ trợ 20 doanh nghiệp tại Hưng Yên về chiến lược và quản trị thông qua chương trình Phú Thái SME 300.

Các câu hỏi về việc thí điểm mô hình AI đo lường carbon, hay việc kết nối giao thông phía Nam tỉnh cũng được lãnh đạo Hội Doanh nhân trẻ và lãnh đạo tỉnh trả lời thỏa đáng. Anh Đặng Hồng Anh cho biết Hội đang đẩy mạnh “giao dịch nội khối”, giúp hội viên tiết giảm từ 8-20% chi phí thông qua mạng lưới 21.000 doanh nghiệp trên toàn quốc.