Juky San lần đầu hợp tác vũ trụ sinh tồn PUBG Mobile, hóa thân thánh giáp cổ lâm chi thần kỳ ảo

Bên cạnh những màn hợp tác thương hiệu mới trong phiên bản 4.5, vũ trụ sinh tồn PUBG Mobile còn mang đến niềm vui bất ngờ cho cộng đồng khi giới thiệu “Thánh Giáp Cổ Lâm Chi Thần” qua màn hóa thân sống động của nghệ sĩ Juky San.

Ra mắt từ năm 2018, PUBG Mobile từ lâu luôn được biết tới như tựa game giải trí phổ biến toàn cầu, giúp hàng triệu người chơi liên tục được trải nghiệm các nội dung mới thông qua những màn hợp tác thương hiệu mới mẻ hay những ngôi sao lĩnh vực văn hóa - giải trí hàng đầu thế giới.

Trên phạm vi quốc tế, PUBG Mobile từng bắt tay thành công với nhiều nghệ sĩ và nhóm nhạc đình đám như BLACKPINK, G-DRAGON hay AESPA. Trong khi tại thị trường Việt Nam, tựa game do VNGGames phát hành cũng từng có sự góp mặt của các tên tuổi như Vũ., Bùi Công Nam, Kay Trần, Neko Lê hay Phương Ly trong đa dạng các hoạt động. Những màn kết hợp này không chỉ đưa các nghệ sĩ đến gần với cộng đồng người hâm mộ mà còn tạo ra những trải nghiệm giao thoa đặc sắc giữa âm nhạc, văn hóa đại chúng và cả thế giới game.

Mới đây vào đầu tháng 08.2026, cái tên Juky San tiếp tục xuất hiện trong danh sách những nghệ sĩ Việt đồng hành cùng PUBG Mobile. Đây chính là màn kết hợp mới nhất trong chiến dịch truyền thông của PUBG Mobile nhằm giới thiệu dòng trang phục “Thánh Giáp” thời thượng trong game với bộ mới nhất mang tên gọi “Cổ Lâm Chi Thần”. Là một trong những nữ nghệ sĩ trẻ đang nhận được nhiều sự chú ý của khán giả Việt, Juky San sở hữu hình ảnh trẻ trung, năng động cùng màu sắc âm nhạc dễ tạo kết nối với thế hệ khán giả mới.

Trong video quảng bá, Juky San xuất hiện đầy kỳ ảo trong thế giới PUBG Mobile qua ba phiên bản của “Thánh Giáp Cổ Lâm Chi Thần”, giúp người xem cảm nhận được vẻ đẹp cũng như hiệu ứng mãn nhãn của các trang phục hay skin vũ khí đi kèm. Từ một nội dung xuất hiện trong game, bộ Thánh Giáp được xây dựng thành một hình ảnh chân thực, sống động ngoài đời và đặc biệt là còn phù hợp với hình tượng trẻ trung của Juky San. Đây cũng là dòng trang phục giá trị cao và thuộc hàng đẳng cấp trong trò chơi, được đông đảo các game thủ PUBG Mobile yêu thích và quyết tâm sở hữu cho bộ sưu tập. “Thánh Giáp Cổ Lâm Chi Thần” cũng là điểm nhấn của phiên bản cập nhật 4.5 diễn ra trong tháng 8 năm nay.

Các bạn có thể xem video nội dung tại https://www.youtube.com/watch?v=A2u3HW7Xnmo.

Sau video và bộ ảnh quảng bá cho “Thánh Giáp Cổ Lâm Chi Thần”, sắp tới nữ nghệ sĩ trẻ sẽ tiếp tục xuất hiện tại một hoạt động khác để tiếp tục tạo nên sự gắn kết cùng người hâm mộ. Thông tin chi tiết sẽ được đội ngũ PUBG Mobile cập nhật trong thời gian tới. Cũng qua chiến dịch quảng bá lần này, VNGGames cũng mong muốn tiếp tục mở rộng phạm vi ảnh hưởng của tựa game PUBG Mobile đối với đại chúng, cũng như là một phần quan trọng trong chiến lược phát triển văn hóa thể thao điện tử của VNGGames tại thị trường Việt Nam, nơi thế hệ trẻ luôn sẵn sàng tiếp nhận những trải nghiệm sáng tạo, tích cực, gắn kết.

Hiện có thể tải PUBG Mobile miễn phí tại https://apps.apple.com/vn/app/pubg-mobile-vn/id1438396625.