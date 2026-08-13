Nghi thức đặc biệt của New Zealand trong lễ đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm

TPO - Sáng 13/8, Toàn quyền New Zealand Cindy Kiro chủ trì Lễ đón chính thức Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm theo nghi thức cao nhất dành cho nguyên thủ quốc gia, trong đó có nghi thức pōwhiri truyền thống.

Lễ đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm với nghi thức pōwhiri diễn ra trước phần duyệt binh. (Ảnh: TTXVN)

Khi đón các nguyên thủ và lãnh đạo cấp cao nước ngoài, New Zealand thường kết hợp nghi thức nhà nước hiện đại với pōwhiri - nghi lễ chào đón truyền thống của người Māori. Đây không phải màn văn hóa đơn thuần, mà là thành phần chính thức trong nghi lễ đón khách cấp cao của New Zealand.

Theo Bộ Nội vụ New Zealand, với chuyến thăm đầu tiên của một nguyên thủ quốc gia, lễ đón tại Phủ Toàn quyền thường bao gồm cả nghi lễ truyền thống của thổ dân Māori và nghi lễ quân đội.

Phần nghi lễ Māori có thể gồm wero - nghi thức thách thức, karanga - tiếng gọi chào đón, haka pōwhiri - điệu haka chào khách, và hongi - nghi thức chạm mũi để chào nhau. Hành động chạm mũi nhau được gọi là “hongi”, đánh dấu quá trình khách từ trạng thái “người ngoài” trở thành người được chào đón, từ đó thiết lập mối quan hệ giữa người với người.

Sau pōwhiri là phần nghi lễ quân sự với đội danh dự, quốc ca và chào pháo binh.

Pōwhiri có lịch sử lâu đời trong xã hội Māori. Theo Te Ara - Bách khoa toàn thư New Zealand, nghi lễ này từng được sử dụng để xác định người lạ đến với ý định hòa bình hay thù địch. Sau khi xác nhận thiện chí, khách mới được bước vào không gian của chủ nhà. Ngày nay, ý nghĩa của nghi lễ đã thay đổi, trở thành cách thể hiện sự tôn trọng, thiết lập quan hệ và chào đón khách.

New Zealand dành nghi thức này để chào đón nhiều nhà lãnh đạo thế giới, trong đó có cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, cố Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi.

Chính phủ New Zealand vẫn duy trì bản sắc của người Māori bên cạnh đội danh dự và nghi lễ quân sự, tạo nên một hình thức đón tiếp vừa mang tính quốc gia hiện đại, vừa thể hiện truyền thống riêng có.