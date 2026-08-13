Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Nghi thức đặc biệt của New Zealand trong lễ đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm

Bình Giang

TPO - Sáng 13/8, Toàn quyền New Zealand Cindy Kiro chủ trì Lễ đón chính thức Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm theo nghi thức cao nhất dành cho nguyên thủ quốc gia, trong đó có nghi thức pōwhiri truyền thống.

maori-1.jpg
nz-2.jpg
Lễ đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm với nghi thức pōwhiri diễn ra trước phần duyệt binh. (Ảnh: TTXVN)

Khi đón các nguyên thủ và lãnh đạo cấp cao nước ngoài, New Zealand thường kết hợp nghi thức nhà nước hiện đại với pōwhiri - nghi lễ chào đón truyền thống của người Māori. Đây không phải màn văn hóa đơn thuần, mà là thành phần chính thức trong nghi lễ đón khách cấp cao của New Zealand.

Theo Bộ Nội vụ New Zealand, với chuyến thăm đầu tiên của một nguyên thủ quốc gia, lễ đón tại Phủ Toàn quyền thường bao gồm cả nghi lễ truyền thống của thổ dân Māori và nghi lễ quân đội.

Phần nghi lễ Māori có thể gồm wero - nghi thức thách thức, karanga - tiếng gọi chào đón, haka pōwhiri - điệu haka chào khách, và hongi - nghi thức chạm mũi để chào nhau. Hành động chạm mũi nhau được gọi là “hongi”, đánh dấu quá trình khách từ trạng thái “người ngoài” trở thành người được chào đón, từ đó thiết lập mối quan hệ giữa người với người.

Sau pōwhiri là phần nghi lễ quân sự với đội danh dự, quốc ca và chào pháo binh.

Pōwhiri có lịch sử lâu đời trong xã hội Māori. Theo Te Ara - Bách khoa toàn thư New Zealand, nghi lễ này từng được sử dụng để xác định người lạ đến với ý định hòa bình hay thù địch. Sau khi xác nhận thiện chí, khách mới được bước vào không gian của chủ nhà. Ngày nay, ý nghĩa của nghi lễ đã thay đổi, trở thành cách thể hiện sự tôn trọng, thiết lập quan hệ và chào đón khách.

New Zealand dành nghi thức này để chào đón nhiều nhà lãnh đạo thế giới, trong đó có cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, cố Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi.

Chính phủ New Zealand vẫn duy trì bản sắc của người Māori bên cạnh đội danh dự và nghi lễ quân sự, tạo nên một hình thức đón tiếp vừa mang tính quốc gia hiện đại, vừa thể hiện truyền thống riêng có.

Bình Giang
#New Zealand #Tổng Bí thư - Chủ tịch nước Tô Lâm #Maori #pōwhiri

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe