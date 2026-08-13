Hưng Yên đề xuất khoanh định khu vực khoáng sản để thúc đẩy phát triển dự án

TPO - Sáng 13/8, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hưng Yên đã thống nhất chủ trương khoanh định khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản đối với 3 mỏ đề nghị cấp lại giấy phép và 4 mỏ phục vụ dự án Khu công nghiệp Văn Giang - giai đoạn 1, nhằm đáp ứng nhu cầu vật liệu xây dựng và tháo gỡ khó khăn cho các dự án trên địa bàn.

Không đấu giá đối với các mỏ đang đề xuất cấp lại giấy phép

Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên Phạm Quang Ngọc.

Tại cuộc họp xem xét một số nội dung quan trọng về phát triển kinh tế - xã hội, đầu tư công, quản lý đất đai và khoáng sản, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hưng Yên đã nghe Đảng ủy UBND tỉnh báo cáo về chủ trương khoanh định khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản đối với các mỏ đang đề xuất cấp lại giấy phép và các mỏ phục vụ dự án Khu công nghiệp Văn Giang, giai đoạn 1.

Theo báo cáo, nội dung được xem xét gồm 3 mỏ đề nghị cấp lại giấy phép khai thác khoáng sản và 4 mỏ phục vụ Dự án “Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Văn Giang - giai đoạn 1”.

Phát biểu tại cuộc họp, ông Phạm Quang Ngọc - Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên, cơ bản thống nhất với các nội dung được trình. Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các cơ quan tham mưu, giúp việc nghiêm túc tiếp thu đầy đủ ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, khẩn trương rà soát, hoàn thiện các dự thảo báo cáo, bảo đảm chặt chẽ về nội dung, đúng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước và phù hợp với thực tiễn của địa phương.

Đối với chủ trương khoanh định khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất với đề xuất, đồng thời giao UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai các bước tiếp theo theo đúng quy định pháp luật, đáp ứng nhu cầu vật liệu xây dựng trên địa bàn.

Cũng tại cuộc họp, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hưng Yên xem xét chủ trương bố trí vốn ngân sách địa phương để thực hiện các dự án thành phần thuộc Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 5 - Vùng Thủ đô Hà Nội, đoạn qua địa bàn tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy Phạm Quang Ngọc nhấn mạnh, đây là nhiệm vụ chính trị chung, đòi hỏi sự phối hợp và chia sẻ trách nhiệm giữa Trung ương và địa phương. Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất với đề xuất của UBND tỉnh về việc chủ động tham gia, bố trí nguồn lực để triển khai dự án.

UBND tỉnh được giao phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành Trung ương trong quá trình xác định hướng tuyến, lập đề xuất, xác định chủ đầu tư và xây dựng dự án. Đồng thời, tỉnh phải nghiên cứu kỹ phương án để khi tuyến đường đi qua địa bàn Hưng Yên có thể phát huy tối đa hiệu quả đầu tư, tạo thêm động lực cho phát triển kinh tế - xã hội.

Rà soát tuyến đường kết nối di sản, du lịch dọc sông Hồng

Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng thống nhất với đề xuất điều chỉnh Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường kết nối di sản văn hóa, du lịch và phát triển kinh tế dọc sông Hồng.

Theo định hướng được đưa ra, UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan chuyên môn rà soát kỹ hướng tuyến, quy mô, các điểm kết nối và phương án đầu tư, bảo đảm tính đồng bộ và hiệu quả của toàn tuyến. Đáng chú ý, dự án không chỉ được kỳ vọng giải quyết yêu cầu kết nối giao thông mà còn được định hướng tạo thêm không gian phát triển đô thị, dịch vụ, du lịch và các hoạt động kinh tế dọc sông Hồng.

Bí thư Tỉnh ủy Phạm Quang Ngọc cho biết, tuyến đường này trước đây tỉnh đã nghiên cứu và triển khai một số bước chuẩn bị. Do đó, việc điều chỉnh chủ trương đầu tư cần được tính toán tổng thể, tránh đầu tư manh mún, đồng thời bảo đảm khả năng khai thác hiệu quả sau khi hoàn thành.

Một nội dung khác được Ban Thường vụ Tỉnh ủy quan tâm là kết quả xử lý các dự án, công trình chậm tiến độ, tồn đọng, kéo dài; sử dụng cơ sở nhà, đất dôi dư và xử lý các vi phạm pháp luật về đất đai trên địa bàn tỉnh trong tháng 7/2026.

Quan điểm được đặt ra là phải làm rõ thực trạng, xác định cụ thể nguyên nhân và trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị, địa phương, chủ đầu tư; từ đó phân loại để có phương án xử lý phù hợp, tránh tình trạng dự án kéo dài nhưng không có giải pháp cụ thể.

Như vậy, cùng với việc tháo gỡ nguồn vật liệu cho các dự án, Hưng Yên đang đồng thời đặt yêu cầu siết chặt quản lý tài nguyên, đất đai, đẩy nhanh xử lý dự án tồn đọng và chủ động nguồn lực cho các công trình hạ tầng chiến lược. Đây được xem là những nhiệm vụ có tính liên thông, tác động trực tiếp đến tiến độ đầu tư và khả năng khai thác dư địa phát triển mới của tỉnh.