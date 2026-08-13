Bẫy bắt rùa tai đỏ tại hồ Hoàn Kiếm

TPO - Tổ công tác của UBND phường Hoàn Kiếm (Hà Nội) đã tiến hành trục vớt các bẫy tại hồ Hoàn Kiếm, qua đó thu được 60 cá thể. Các cá thể bắt được sẽ được phân loại và tiến hành lập biên bản, trong đó có khoảng 50 con rùa tai đỏ.

Ngày 13/8, đại diện UBND phường Hoàn Kiếm cho biết, ngay sau khi tiếp nhận phản ánh của người dân về việc rùa tai đỏ xuất hiện tại hồ Hoàn Kiếm, phường Hoàn Kiếm đã chủ động rà soát, khẩn trương phối hợp với các cơ quan chuyên môn để đánh giá và thống nhất phương án xử lý, nhằm bảo vệ hệ sinh thái hồ Hoàn Kiếm, đồng thời bảo đảm cảnh quan, mỹ quan đô thị.

Phương án được lựa chọn là bẫy, bắt thủ công rùa tai đỏ khi chúng ở dưới nước và trên cạn, bảo đảm không làm ảnh hưởng đến loài rùa đặc hữu tại hồ và hạn chế tối đa tác động đến cảnh quan, môi trường khu vực.

Rùa thu được từ các bẫy đặt ở hồ Hoàn Kiếm.

Ngay sau khi thống nhất phương án với Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội, UBND phường Hoàn Kiếm đã phối hợp với đại diện Chương trình bảo tồn rùa châu Á thành lập tổ công tác trực tiếp triển khai. Từ ngày 12/8, tổ công tác đặt 20 bẫy tại khu vực xung quanh Đền Ngọc Sơn và thực hiện kiểm tra định kỳ mỗi ngày một lần.

Rùa tai đỏ thuộc danh mục loài ngoại lai xâm hại, có nguy cơ gây tác động tiêu cực đến đa dạng sinh học và môi trường sinh thái.

Ngày 13/8, Tổ công tác đã tiến hành trục vớt các bẫy, thu được 60 cá thể. Các cá thể bắt được sẽ được phân loại và tiến hành lập biên bản. Trong đó có khoảng 50 cá thể là rùa tai đỏ. Đối với các loài rùa quý, hiếm hoặc cần bảo tồn, tổ công tác thực hiện bàn giao để Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội tiếp nhận theo quy định.

Thời gian tới, Tổ công tác sẽ tiếp tục tiến hành quy trình bẫy và xử lý rùa tai đỏ theo quy định. Toàn bộ quá trình được thực hiện thận trọng, bảo đảm an toàn, không làm ảnh hưởng đến hệ sinh thái, cảnh quan và hoạt động bình thường tại khu vực hồ Hoàn Kiếm.