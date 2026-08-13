NSƯT Kiều Thanh nghỉ việc ở Nhà hát Kịch Hà Nội

TPO - NSƯT Kiều Thanh đã nhiều năm không đóng phim, cũng ít xuất hiện tại các sự kiện văn hóa - giải trí quy mô lớn. Nữ nghệ sĩ nghỉ việc ở Nhà hát Kịch Hà Nội từ giữa tháng 7.

Chiều 13/8, NSND Trung Hiếu - Giám đốc Nhà hát Kịch Hà Nội - xác nhận với PV Tiền Phong thông tin NSƯT Kiều Thanh đã nghỉ việc tại đơn vị này từ ngày 17/7.

NSƯT Kiều Thanh đã nhiều năm không đóng phim, cũng ít xuất hiện tại các sự kiện văn hóa - giải trí quy mô lớn. Lần gần nhất nữ diễn viên tham dự sự kiện liên quan đến nghệ thuật là Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng năm 2025.

Diễn viên Kiều Thanh sinh năm 1981, nổi tiếng ngay từ khi vừa tốt nghiệp Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội. Trên sân khấu Nhà hát Kịch Hà Nội, Kiều Thanh là một trong những gương mặt sáng giá, được cố NSND Hoàng Dũng dành nhiều tâm huyết để dìu dắt, chỉ bảo.

NSƯT Kiều Thanh đã nghỉ việc ở Nhà hát Kịch Hà Nội.

Ở mảng truyền hình, từ vai Trà cave ở bộ phim Phía trước là bầu trời, tên tuổi của Kiều Thanh càng gây chú ý. Đạo diễn, NSƯT Đỗ Thanh Hải từng chia sẻ anh ngạc nhiên với khả năng diễn xuất của Kiều Thanh. Ở những phân cảnh rất khó, tưởng như không thể thực hiện được, Kiều Thanh đã làm được một cách xuất sắc.

Thành công với vai Trà cave, Kiều Thanh đã được đạo diễn Lê Hoàng mời vào TPHCM đóng phim Gái nhảy. NSƯT Kiều Thanh cũng tham gia nhiều phim khác như Dòng sông phẳng lặng, Khi đàn chim trở về, Những giấc mơ dài, Hai phía chân trời, Hoa hồng trên ngực trái.

Tuy nhiên, sau vai nữ luật sư ở Hoa hồng trên ngực trái, nữ diễn viên gần như rời xa nghệ thuật. Nghệ sĩ Kiều Thanh từng chia sẻ lựa chọn kỹ lưỡng kịch bản để đóng chứ không đóng phim vì số lượng.

"Nếu tôi không thích, hoặc kịch bản không hay dù thân quen tôi cũng không nhận. Tôi luôn đặt mục tiêu vai diễn sau phải tốt hơn vai diễn trước và phải vượt qua giới hạn bản thân để khắc hoạ hình tượng nhân vật mới", nghệ sĩ chia sẻ.

Nữ nghệ sĩ cũng nhiều lần gây dậy sóng mạng xã hội với những phát ngôn gây tranh cãi về hôn nhân, gia đình. Tại buổi họp báo phim truyền hình Hoa hồng trên ngực trái năm 2019, Kiều Thanh chia sẻ với truyền thông về cuộc sống hiện tại của cô. Nữ diễn viên bất ngờ tiết lộ bản thân là người thứ ba và vẫn chưa làm đám cưới chính thức với người đàn ông đang ở bên cạnh.

Kiều Thanh dự Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng năm 2025.

"Chị ấy vẫn làm tròn bổn phận dâu con, nhưng chồng là của riêng tôi. Chị ở một nhà, tôi ở một nhà. Anh ấy ở cùng tôi và vẫn giữ lại hình ảnh cho các con. Chúng tôi không chung chồng vì điều đó rất khó và tôi cũng không chấp nhận", nữ diễn viên nói.

Phát ngôn của Kiều Thanh gây sốc khi tự hào về mối tình "trong bóng tối", thậm chí còn cho biết lối sống này được người thân, bạn bè ngưỡng mộ và ủng hộ.

Trước những ồn ào, NSND Trung Hiếu - Giám đốc Nhà hát Kịch Hà Nội - đã mời nữ nghệ sĩ lên để hỏi rõ sự việc. Phát ngôn tai tiếng cũng khiến nghệ sĩ Kiều Thanh phải rời xa màn ảnh một thời gian.