Bond girl Ana de Armas chia tay Tom Cruise

TPO - Paparazzi vừa ghi lại cảnh Ana de Armas ôm hôn ca sĩ Beto Montenegro trong chuyến nghỉ dưỡng tại Tây Ban Nha. Những hình ảnh thân mật xuất hiện sau khi Bond girl kết thúc mối quan hệ với Tom Cruise được cho là kết thúc.

Ngày 12/8, People đăng loạt ảnh Ana de Armas xuất hiện cùng Beto Montenegro, giọng ca chính của ban nhạc Venezuela Rawayana. Hai nghệ sĩ nghỉ dưỡng tại đảo Formentera, thuộc quần đảo Balearic của Tây Ban Nha.

Trong những bức ảnh, Ana de Armas và Beto Montenegro nắm tay khi di chuyển xuống bãi biển. Nữ diễn viên 38 tuổi mặc váy họa tiết đen trắng, bạn trai diện áo phông và quần short, hôn nhau trước ống kính của phóng viên.

Ana de Armas hôn bạn trai Beto Montenegro ngoài bãi biển.

Trước đó, tạp chí Hola đăng hình ảnh hai người dùng bữa tại nhà hàng ven biển nổi tiếng ở Formentera. Sau bữa trưa, họ chụp ảnh, đi bộ ra cảng, lên ca nô để đến du thuyền của một nhóm bạn.

Thông tin Bond girl hẹn hò ca sĩ người Venezuela xuất hiện vào tháng 7. Ana de Armas và Beto Montenegro nhiều lần được nhìn thấy tại Madrid, từ những cuộc gặp ở quán cà phê đến buổi biểu diễn âm nhạc ngoài trời. Hai người cùng dự đêm nhạc của nghệ sĩ Rubén Blades tại lễ hội Noches del Botánico.

Beto Montenegro, 37 tuổi, là ca sĩ, nhạc sĩ người Venezuela. Anh được biết đến nhiều nhất với vai trò thủ lĩnh ban nhạc Rawayana. Ban nhạc theo đuổi âm nhạc pha trộn giữa pop, rock, reggae và âm hưởng vùng Caribbean. Nhóm từng bước mở rộng sức ảnh hưởng từ Venezuela sang thị trường Mỹ Latin trước khi được khán giả quốc tế biết đến.

Năm 2025, Rawayana giành giải Grammy ở hạng mục Album Latin Rock/Alternative xuất sắc với Quien trae las cornetas?. Đây là ban nhạc Venezuela đầu tiên chiến thắng tại hạng mục. Nhóm đã phát hành sáu album trong gần hai thập niên hoạt động. Rawayana tiếp tục mở rộng màu sắc âm nhạc qua các sản phẩm mới, đồng thời xuất hiện tại nhiều lễ hội và chương trình biểu diễn quốc tế.

Trước Beto Montenegro, Ana de Armas vướng tin hẹn hò Tom Cruise. Hai diễn viên lần đầu được nhìn thấy đi ăn tối cùng nhau tại London vào tháng 2/2025. Khi đó, nguồn tin cho biết họ gặp nhau trao đổi dự án điện ảnh.

Ana de Armas và Tom Cruise sau đó xuất hiện trong nhiều dịp quan trọng. Họ dự tiệc sinh nhật David Beckham, đi xem hòa nhạc, nghỉ dưỡng tại Địa Trung Hải bằng trực thăng riêng.

Ana de Armas có người yêu mới sau thời gian hẹn hò Tom Cruise.

Tháng 7/2025, hai ngôi sao nắm tay đi dạo tại Vermont, Mỹ. Ana de Armas sở hữu một căn nhà tại Vermont, từng chuyển đến đây để tránh sự chú ý quá mức của truyền thông Hollywood.

Tháng 10/2025, nguồn tin thân cận với Ana de Armas cho biết nữ diễn viên đã độc thân một thời gian. Cô vẫn giữ liên lạc với Tom Cruise và xem tài tử Nhiệm vụ bất khả thi là người bạn, người hướng dẫn trong công việc.

Mối quan hệ được cho là kết thúc trong hòa bình và không ảnh hưởng đến kế hoạch hợp tác của hai diễn viên. Họ từng chuẩn bị tham gia dự án hành động do Doug Liman và Christopher McQuarrie phát triển.

Ana de Armas sinh năm 1988 tại Cuba, sau đó sang Tây Ban Nha gây dựng sự nghiệp trước khi đến Hollywood. Cô nổi tiếng qua Blade Runner 2049, Knives Out, Blonde và No Time to Die. Vai Paloma trong phần phim James Bond giúp người đẹp được khán giả gọi bằng danh xưng Bond girl.

Gần đây, Ana de Armas đảm nhận vai chính trong Ballerina, ngoại truyện thuộc vũ trụ John Wick. Cô đang có nhiều dự án trong giai đoạn chuẩn bị, trong đó có Reenactment, đóng cùng Cameron Diaz và Benicio del Toro.

Trước Tom Cruise và Beto Montenegro, nữ diễn viên từng hẹn hò Ben Affleck, doanh nhân Paul Boukadakis và Manuel Anido Cuesta. Cô kết hôn với diễn viên Tây Ban Nha Marc Clotet năm 2011 và ly hôn sau khoảng hai năm chung sống.