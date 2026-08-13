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12 thí sinh cùng đạt 30/30 điểm vào Học viện Quân y

Nguyễn Minh

TPO - Học viện Quân y vừa công bố danh sách trúng tuyển hệ quân sự năm 2026. Đáng chú ý, 12 thí sinh đạt mức điểm xét tuyển tuyệt đối 30/30, trong đó có 10 thí sinh ở phía Bắc và 2 thí sinh nữ ở phía Nam.

Theo danh sách trúng tuyển được Học viện Quân y công bố, năm 2026 có 141 thí sinh trúng tuyển vào ngành Y khoa hệ quân sự theo các phương thức xét tuyển. Trong số này, 14 thí sinh trúng tuyển thẳng, 13 thí sinh được ưu tiên xét tuyển.

Đáng chú ý, với phương thức xét tuyển sử dụng kết quả kỳ thi đánh giá năng lực và điểm thi tốt nghiệp THPT, có 12 thí sinh đạt tổng điểm xét tuyển 30/30.

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Học viên Học viện Quân y. Ảnh: Nguyễn Minh

Tại khu vực phía Bắc, có 8 thí sinh nam đạt mức điểm này, gồm Khương Huy Vĩnh San, Trần Minh Hiếu, Hồ Bá Long, Lê Đức Khoa, Vũ Quang Khôi, Nguyễn An Bảo, Trần Đức Thiều Hân và Nguyễn Minh Trí.

Hai thí sinh nữ phía Bắc cùng đạt 30/30 là Nguyễn Thị Hồng và Cao Ngọc Ánh.

Ở phía Nam, hai thí sinh nữ đạt mức điểm xét tuyển tuyệt đối là Nguyễn Lê Khánh Hà và Lê Huỳnh Minh Khuê.

Tuy nhiên, 30/30 điểm trong danh sách trên là tổng điểm xét tuyển sau khi tính điểm khuyến khích, không đồng nghĩa cả 12 thí sinh đều đạt 30 điểm tuyệt đối trong kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Theo thông tin Học viện Quân y công bố, các thí sinh nam phía Bắc đạt 30/30 điểm được cộng từ 0,75 đến 2,5 điểm khuyến khích. Hai nữ sinh phía Bắc là Nguyễn Thị Hồng và Cao Ngọc Ánh lần lượt được cộng 0,75 và 1,25 điểm.

Trong mùa tuyển sinh năm nay, ngành Y khoa hệ quân sự của Học viện Quân y tiếp tục nằm trong nhóm có điểm chuẩn cao nhất các trường quân đội. Điểm chuẩn đối với nữ miền Nam là 29,76 điểm, nữ miền Bắc 29,6 điểm; với nam miền Bắc là 28,39 điểm và nam miền Nam 27,75 điểm.

Nguyễn Minh
#Học viện Quân y #tuyển sinh 2026 #điểm chuẩn #30/30 #trường quân đội #thí sinh đạt điểm cao

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