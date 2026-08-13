Tuổi trẻ góp sức dựng lại bờ kè cho người dân sau lũ

TPO - Sau mưa lũ, khoảng 50m kè vườn nhà của gia đình bà Ngân Thị Huệ (xã Yên Na, Nghệ An) bị cuốn trôi, hư hỏng nặng. Đoàn xã Yên Na đã huy động đoàn viên cùng bà con xóm bản góp sức dựng lại bờ kè, giúp gia đình sớm ổn định cuộc sống.
Đoàn viên thanh niên nhặt từng viên đá để dựng lại bờ kè.
Đó cũng là hình ảnh đẹp về màu áo xanh thanh niên nơi vùng quê còn nhiều khó khăn, luôn có mặt ở những nơi cần sức trẻ, sẵn sàng góp công, góp sức vì cuộc sống của người dân. Từ một đoạn kè được dựng lại sau lũ, nghĩa tình cộng đồng cũng được bồi đắp thêm, trở thành điểm tựa để người dân vượt qua những khó khăn do thiên tai gây ra.