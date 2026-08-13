Tuổi trẻ góp sức dựng lại bờ kè cho người dân sau lũ

TPO - Sau mưa lũ, khoảng 50m kè vườn nhà của gia đình bà Ngân Thị Huệ (xã Yên Na, Nghệ An) bị cuốn trôi, hư hỏng nặng. Đoàn xã Yên Na đã huy động đoàn viên cùng bà con xóm bản góp sức dựng lại bờ kè, giúp gia đình sớm ổn định cuộc sống.