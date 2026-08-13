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Giới trẻ

Tuổi trẻ góp sức dựng lại bờ kè cho người dân sau lũ

Ngọc Tú

TPO - Sau mưa lũ, khoảng 50m kè vườn nhà của gia đình bà Ngân Thị Huệ (xã Yên Na, Nghệ An) bị cuốn trôi, hư hỏng nặng. Đoàn xã Yên Na đã huy động đoàn viên cùng bà con xóm bản góp sức dựng lại bờ kè, giúp gia đình sớm ổn định cuộc sống.

Video hơn 50 đoàn viên thanh niên, xóm bản cùng người dân góp sức dựng bờ kè sau mưa lũ.
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Những ngày đầu tháng 8, mưa lũ lớn đã gây thiệt hại tại nhiều khu vực trên địa bàn xã Yên Na (tỉnh Nghệ An﻿). Trong đó, gia đình bà Ngân Thị Huệ (bản Xốp Pu) chịu ảnh hưởng nặng khi dòng nước lũ cuốn trôi, làm hư hỏng khoảng 50m kè bảo vệ khu vực vườn nhà.
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Bờ kè bị phá hỏng không chỉ ảnh hưởng đến diện tích đất của gia đình mà còn tiềm ẩn nguy cơ tiếp tục sạt lở nếu mưa lớn, lũ về﻿. Trong khi đó, gia đình bà Huệ thuộc diện khó khăn, neo người, không có đủ nhân lực và điều kiện để tự khắc phục.
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Trước tình hình đó, Đoàn xã Yên Na đã nhanh chóng huy động lực lượng đoàn viên﻿, thanh niên chung tay hỗ trợ gia đình.
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Khoảng 30 đoàn viên, thanh niên cùng 20 người gồm cán bộ và người dân của bản Xốp Pu đã góp sức thực hiện khắc phục lại đoạn kè, đảm bảo cho gia đình ổn định cuộc sống.
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Không ngại khó khăn, các lực lượng chia nhau từng phần việc, từ vận chuyển đá, làm rọ thép đến gia cố bờ kè.
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Đá được tận dụng ngay tại khe suối gần khu vực để làm vật liệu, vừa thuận tiện trong quá trình thi công, vừa giúp đẩy nhanh tiến độ khắc phục.
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Những chiếc rọ thép được gia cố chắc chắn, bên trong xếp đầy đá, từng bước tạo thành tuyến kè mới thay thế phần đã bị dòng nước cuốn trôi. Công việc tuy nặng nhọc nhưng với tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, chỉ trong một ngày, phần kè hư hỏng cơ bản được khắc phục.
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Đoàn viên thanh niên nhặt từng viên đá để dựng lại bờ kè.
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Anh Lương Văn Ly - Bí thư Đoàn xã Yên Na, cho biết: “Sau khi nắm được tình hình của gia đình bà Huệ, Đoàn xã xác định đây là trường hợp cần được hỗ trợ kịp thời vì gia đình khó khăn, lại neo người. Đoàn đã huy động đoàn viên, thanh niên phối hợp với bà con xóm bản cùng chung tay làm lại kè, giúp gia đình giảm bớt khó khăn sau mưa lũ”.
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Việc làm mang ý nghĩa thiết thực, nhất là đối với một gia đình còn nhiều khó khăn. Mỗi người góp một sức, người vận chuyển đá, người làm rọ, người gia cố kè…, tất cả cùng hướng đến một mục tiêu chung là giúp bà Huệ bảo vệ được khu vườn và yên tâm hơn khi mùa mưa lũ vẫn còn diễn biến phức tạp.
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Trong gian khó, tình làng nghĩa xóm càng được thể hiện rõ. Sự chung tay của đoàn viên, thanh niên và người dân xóm bản không chỉ giúp khắc phục hậu quả thiên tai mà còn lan tỏa tinh thần tương trợ, sẻ chia trong cộng đồng.
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Đó cũng là hình ảnh đẹp về màu áo xanh thanh niên nơi vùng quê còn nhiều khó khăn, luôn có mặt ở những nơi cần sức trẻ, sẵn sàng góp công, góp sức vì cuộc sống của người dân. Từ một đoạn kè được dựng lại sau lũ, nghĩa tình cộng đồng cũng được bồi đắp thêm, trở thành điểm tựa để người dân vượt qua những khó khăn do thiên tai gây ra.
Ngọc Tú
#Nghệ An #đoàn viên #thanh niên #tuổi trẻ #khắc phục mưa lũ #lũ lụt #sạt lở #giúp dân khắc phục sạt lở #dựng lại kè giúp dân #giúp dân dựng kè

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