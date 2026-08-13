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Lạng Sơn khai trừ ra khỏi Đảng bốn cán bộ vi phạm khuyết điểm nghiêm trọng

Quốc Nam

TPO - Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy Lạng Sơn xem xét và tiến hành khai trừ 4 đảng viên thuộc diện quản lý của Tỉnh ủy Lạng Sơn do vi phạm quy định, bị cơ quan Công an tỉnh Lạng Sơn khởi tố, bắt tạm giam.

Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy Lạng Sơn vừa tổ chức Kỳ họp thứ 14 dưới sự chủ trì của ông Vũ Hoàng Quý - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.

Tại kỳ họp, sau khi xem xét các báo cáo đề nghị thi hành kỷ luật đối với đảng viên vi phạm, UBKT Tỉnh ủy Lạng Sơn nhận thấy: ông Nguyễn Mạnh Cường, đảng viên thuộc Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn (nguyên đảng viên Chi bộ 1, Đảng bộ Tiểu đoàn huấn luyện cơ động, Đảng bộ Bộ đội Biên phòng tỉnh); ông Trần Văn Thịnh - Bí thư Chi bộ Chi nhánh Cấp nước Hữu Lũng nhiệm kỳ 2020 - 2025 và 2025 - 2030, Phó Giám đốc Chi nhánh Cấp nước Chi Lăng (nguyên Giám đốc Chi nhánh Cấp nước Hữu Lũng), đã vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước; vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm gây hậu quả rất nghiêm trọng, bị cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn quyết định khởi tố và lệnh bắt tạm giam.

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Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy Lạng Sơn tổ chức Kỳ họp thứ 14 xem xét khai trừ khỏi Đảng đối với 4 cán bộ là đảng viên. Ảnh: Báo & PTTH Lạng Sơn.

Vi phạm của hai đảng viên trên đã gây ảnh hưởng rất xấu đến uy tín của tổ chức đảng, địa phương, cơ quan, đơn vị công tác, đến mức phải thi hành kỷ luật.

Xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm, căn cứ quy định của Đảng, UBKT Tỉnh ủy Lạng Sơn quyết định thi hành kỷ luật ông Nguyễn Mạnh Cường, Trần Văn Thịnh bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng.

Ngoài ra, căn cứ đề nghị tại Kỳ họp thứ 13 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã quyết định khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Phùng Văn Quang - Phó Chủ tịch UBND xã Tân Thành nhiệm kỳ 2026 - 2031, nguyên Chủ tịch UBND xã Tân Thành, huyện Hữu Lũng (cũ) nhiệm kỳ 2021 - 2026, và ông Trương Xuân Hữu - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xã Tân Thành nhiệm kỳ 2025 - 2030, nguyên Phó Chủ tịch UBND xã Tân Thành, huyện Hữu Lũng (cũ) nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Đây là hai đảng viên vi phạm pháp luật bị cơ quan công an tỉnh Lạng Sơn khởi tố trong vụ án Tham ô tài sản liên quan đến việc biển thủ tiền công đức tại Ban Quản lý di tích Đền Công đồng Bắc Lệ.

Theo Công an tỉnh Lạng Sơn, quá trình điều tra xác định từ năm 2024 đến nay, các thành viên trong Ban quản lý đền Bắc Lệ trong đó có ông Quang và Hữu lợi dụng chức vụ, quyền hạn được phân công, đã thống nhất không đưa vào sổ sách công đức để chiếm đoạt gần 7 tỷ đồng.

Quốc Nam
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