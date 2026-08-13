UBND tỉnh Tây Ninh trình Tỉnh ủy xem xét Đề án xây Trung tâm hành chính - chính trị mới

TPO - UBND tỉnh Tây Ninh trình Tỉnh ủy xem xét Đề án xây Trung tâm hành chính - chính trị mới, dự kiến vốn hơn 8.000 tỷ đồng.

Ngày 13/8, Văn phòng UBND tỉnh Tây Ninh thông tin, Đảng ủy UBND tỉnh đã có Tờ trình số 528-TTr/ĐU xin ý kiến Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Đề án hình thành Trung tâm hành chính - chính trị mới.

Theo đề xuất, dự án có kinh phí khoảng 8.017 tỷ đồng, chưa bao gồm chi phí giải phóng mặt bằng. Vị trí được nghiên cứu nằm ở địa bàn các xã Hiệp Hòa, Hậu Nghĩa và Hòa Khánh, cách trung tâm hành chính hiện hữu của tỉnh khoảng 50 km về phía tây bắc.

Tây Ninh đề xuất xây trung tâm hành chính - chính trị mới tại Đức Hòa.

Khu trung tâm dự kiến có diện tích khoảng 150 ha, nằm trong khu vực quy hoạch khoảng 300 ha, thuộc phạm vi quy hoạch rộng khoảng 3.358 ha.

Đề án này được đưa ra trong bối cảnh Tây Ninh đang tiếp tục hoàn thiện quy hoạch, tổ chức không gian phát triển sau khi hợp nhất địa giới hành chính. Trước đó, UBND tỉnh Tây Ninh từng có tờ trình đề nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét, cho chủ trương xây dựng Trung tâm hành chính - chính trị mới.

Tuy nhiên, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc lưu ý tỉnh phải bảo đảm hiệu quả sử dụng ngân sách, phòng chống lãng phí, tiêu cực. Việc quyết định chủ trương đầu tư dự án không thuộc thẩm quyền của Thủ tướng mà thuộc trách nhiệm của HĐND, UBND tỉnh.

Trước đó, các cơ quan chuyên môn cũng lưu ý Tây Ninh cần thận trọng trong việc nghiên cứu phương án thay đổi trung tâm hành chính, phải dựa trên các tiêu chí rõ ràng, bảo đảm ổn định hoạt động của bộ máy sau sáp nhập.

Theo UBND tỉnh Tây Ninh, trung tâm hành chính hiện hữu được kế thừa từ tỉnh Long An (cũ) sau năm 1975. Khu trung tâm này có quy mô khoảng 24,5 ha, nằm tại phường Long An, hướng ra sông Vàm Cỏ Tây và quốc lộ 1.

Một số công trình tại trung tâm hành chính cũ đã được đầu tư nhưng dự án tổng thể mới hoàn thành 3/9 công trình, gồm tòa nhà công vụ số 3, số 4 và Trung tâm Lưu trữ. Phần còn lại đã tạm dừng đầu tư.

Tỉnh cho rằng cơ sở hạ tầng tại trung tâm hiện hữu đã xuống cấp, thiếu đồng bộ, trong khi quỹ đất để tiếp tục mở rộng, phát triển tại chỗ không còn nhiều.

Bên cạnh đó, vị trí trung tâm hiện hữu cách xa các khu kinh tế, cửa khẩu quốc tế. Một số tuyến giao thông quan trọng trong khu vực như quốc lộ 1 và cao tốc TPHCM - Trung Lương thường xuyên xảy ra ùn tắc, gây khó khăn cho việc kết nối.

Trong khi đó, yêu cầu về quản trị số, xây dựng chính quyền điện tử và nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ máy hành chính ngày càng cao. Việc hình thành trung tâm mới được kỳ vọng tạo thêm không gian phát triển, đồng thời trở thành một cực tăng trưởng ở phía đông tỉnh Tây Ninh.

Theo kế hoạch, việc xây dựng trung tâm hành chính - chính trị mới sẽ phải tiếp tục được đánh giá về sự cần thiết, quy mô đầu tư, hiệu quả sử dụng đất, khả năng cân đối ngân sách và sự phù hợp với quy hoạch trước khi triển khai các bước tiếp theo.