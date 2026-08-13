Thái Nguyên thông qua nhiều chính sách hỗ trợ người dân, doanh nghiệp

TPO - Tại kỳ họp, HĐND tỉnh Thái Nguyên đã thông qua 18 nội dung thuộc thẩm quyền, trong đó có nhiều chính sách hỗ trợ người dân, doanh nghiệp.

Ngày 13/8, HĐND tỉnh Thái Nguyên đã khai mạc Kỳ họp thứ 6 để xem xét 18 nội dung thuộc thẩm quyền.

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh đã xem xét, thông qua nghị quyết quy định mức hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, đối tượng thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, người dân tộc thiểu số và một số trường hợp liên quan khi tham gia BHXH tự nguyện ngoài mức hỗ trợ theo quy định của Chính phủ, tỉnh Thái Nguyên sẽ hỗ trợ thêm 20%.

Thời gian hỗ trợ từ 1/9/2026 đến hết ngày 31/12/2030. Kinh phí hỗ trợ khoảng 64,1 tỷ đồng từ nguồn ngân sách tỉnh.

Toàn cảnh phiên khai mạc kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh Thái Nguyên.

HĐND tỉnh cũng thông qua Nghị quyết quy định mức hỗ trợ hằng tháng đối với nhân viên y tế thôn (xóm), tổ dân phố, cô đỡ thôn, bản, cộng tác viên dân số.

Cụ thể, hàng tháng nhân viên y tế thôn, tổ dân phố, cô đỡ thôn, bản sẽ được hỗ trợ từ 0,4 đến 0,7 mức lương cơ bản tùy theo quy mô dân số của địa phương.

Được biết, trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên hiện có 2.806 nhân viên y tế, cô đỡ thôn bản, cộng tác viên dân số. Tổng kinh phí hỗ trợ nhóm đối tượng trên mỗi năm khoảng 45,7 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, HĐND tỉnh cũng thống nhất chi hơn 41 tỷ đồng để hỗ trợ một lần đối với 5.183 người hoạt động không chuyên trách ở thôn (xóm), tổ dân phố nghỉ việc do sắp xếp lại thôn, tổ dân phố.

415 tỷ đồng hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng

Cũng tại kỳ họp, HĐND tỉnh đã thông qua chính sách hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng giai đoạn 2026 - 2030 trên địa bàn tỉnh.

Cụ thể, tổ chức, cá nhân phát triển du lịch cộng đồng được hỗ trợ vay vốn với lãi suất ưu đãi để đầu tư phát triển các điểm du lịch, xây dựng bãi đỗ xe, quảng bá giới thiệu sản phẩm. Bên cạnh đó, tỉnh cũng sẽ hỗ trợ địa phương kinh phí làm đường giao thông, xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm, đào tạo nhân lực...

Tổng kinh phí hỗ trợ phát triển du lịch giai đoạn 2026- 2030 là 415 tỷ đồng.

Ngoài ra, HĐND tỉnh cũng thông qua chính sách hỗ trợ phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh.

Ông Bùi Văn Lương - Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Nguyên phát biểu tại kỳ họp

Lộ trình xử lý 51 cơ sở không đảm bảo PCCC

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên còn 51 cơ sở không đảm bảo yêu cầu về phòng cháy, chữa cháy (PCCC) hoạt động trước khi Luật PCCC năm 2001 có hiệu lực.

Để xử lý dứt điểm những tồn tại trên, HĐND tỉnh Thái Nguyên đã thông qua Nghị quyết Quy định xử lý các cơ sở không bảo đảm yêu cầu về PCCC.

Theo đó, các cơ sở chưa đảm bảo PCCC phải bổ sung thêm lối thoát nạn thứ 2. Trường hợp không thể bổ sung được lối thoát nạn thứ 2 thì cơ sở bổ sung lối thoát nạn khẩn cấp và trang bị thiết bị phục vụ thoát nạn, hệ thống chữa cháy.

Đối với các cơ sở thuộc diện phá dỡ, di dời nhưng vẫn tiếp tục sử dụng (do chưa đến thời hạn thực hiện) phải bổ sung phương tiện chữa cháy ban đầu, dụng cụ phá dỡ thô sơ, huấn luyện nghiệp vụ PCCC và cứu hộ, cứu nạn cho nhân viên.

Thời gian khắc phục từ nay đến 1/7/2028. Sau thời gian trên, nếu cơ sở không khắc phục, tỉnh sẽ bị xử lý theo quy định.