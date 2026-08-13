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Dùng tài khoản cá nhân 'né' thuế, chủ doanh nghiệp vàng bạc bị khởi tố

Nguyễn Thảo

TPO - Một nữ chủ doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk dùng tài khoản cá nhân để nhận tiền từ hoạt động mua bán vàng, bạc, trang sức. Người này không cung cấp thông tin cho kế toán, qua đó trốn thuế hơn 430 triệu đồng.

Ngày 13/8, thông tin từ Viện KSND tỉnh Đắk Lắk cho biết, Viện KSND khu vực 7 vừa phối hợp Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk tống đạt quyết định khởi tố bị can Nguyễn Thị Thanh Nga (SN 1967, trú xã M’Đrắk, tỉnh Đắk Lắk), để điều tra về hành vi trốn thuế trong hoạt động kinh doanh vàng, bạc, trang sức.

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Cơ quan chức năng tống đạt quyết định khởi tố bị can Nguyễn Thị Thanh Nga. Ảnh: Viện KSND tỉnh Đắk Lắk.

Theo kết quả điều tra ban đầu, bà Nga là chủ doanh nghiệp tư nhân T.S, có địa chỉ tại xã M’Đrắk, hoạt động trong lĩnh vực mua bán vàng trang sức, mỹ nghệ và mua bán bạc. Trong năm 2024 và 2025, Nga đã sử dụng tài khoản cá nhân để nhận tiền từ hoạt động mua bán vàng, bạc, trang sức nhưng không cung cấp đầy đủ thông tin cho kế toán để ghi chép sổ sách, xuất hóa đơn và kê khai thuế.

Qua xác minh, cơ quan chức năng xác định bà Nga đã trốn hơn 431 triệu đồng tiền thuế, gồm thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp.

Nguyễn Thảo
#trốn thuế #thông tin #mua bán #doanh nghiệp #vàng bạc #Đắk Lắk

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