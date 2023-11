Bình Phước: Nam điều dưỡng bị nhóm người tấn công trong bệnh viện

TPO - Không chỉ xông vào phòng làm việc đánh nam điều dưỡng, nhóm người còn nắm cổ áo lôi nạn nhân ra ngoài để tiếp tục hành hung. Toàn bộ diễn biến vụ việc được camera an ninh của bệnh viện ghi lại.

Ngày 5/11, Công an TP.Đồng Xoài (Bình Phước) đang phối hợp các đơn vị để điều tra, làm rõ vụ việc một điều dưỡng ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Phước bị người nhà bệnh nhân hành hung.

Theo trình bày của nam điều dưỡng T.N.N- cán bộ tiếp nhận thuộc Khoa Ngoại, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Phước, khoảng 2h sáng 5/11, bệnh viện có tiếp nhận bệnh nhân tên N.M.Đ (ngụ Bình Phước) bị chấn thương đầu ngón bàn tay phải.

Trong quá trình hướng dẫn người nhà bệnh nhân ghi hồ sơ, điều dưỡng N đã đề nghị ghi đúng tuổi theo năm sinh của bệnh nhân, nhưng người nhà bệnh nhân viết chưa đúng nên phải viết lại. Sau đó một số người nhà bệnh nhân đã manh động, dùng tay, chân, ghế đuổi đánh điều dưỡng N khiến anh bị thương ở cánh tay, bàn tay và phần đầu.

Một người nhà bệnh nhân tát nam điều dưỡng nhiều phát. Không chỉ vậy, nhóm người còn nắm cổ áo nam điều dưỡng và lôi đi để tiếp tục hành hung.

Lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Phước cho biết, ngay sau khi vụ việc xảy ra, phía bệnh viện đã phối hợp với cơ quan công an trích xuất camera tại bệnh viện, trấn an các bác sĩ, điều dưỡng an tâm công tác, đồng thời phối hợp cơ quan công an để điều tra.

Hiện tại sức khỏe của nam điều dưỡng đã ổn định, tuy nhiên phần đầu bị đau và choáng cần phải chụp CT để kiểm tra kỹ các vết thương.

Toàn bộ diễn biến vụ việc được camera an ninh bệnh viện ghi lại và giao cho cơ quan công an để xử lý.