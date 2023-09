Nữ sinh Hải Phòng hành hung bạn: Do người ngoài xã hội nhờ ‘đến nói chuyện’

TPO - Liên quan đến việc nữ sinh ở Hải Phòng túm tóc, đánh tới tấp bạn trong trường học, mới đây Trường THPT Nguyễn Đức Cảnh, huyện Kiến Thuỵ, nơi xảy ra vụ việc đã có báo cáo khẳng định hai nữ sinh trước đó không có mâu thuẫn mà do người ngoài xã hội nhờ đến “nói chuyện”.

Theo báo cáo của Trường THPT Nguyễn Đức Cảnh gửi Sở GD&ĐT TP Hải Phòng, sáng ngày 19/9 tại hành lang nhà A trước cửa phòng học lớp 12A8, học sinh N.A lớp 11B6 đến gọi một học sinh nữ lớp 12 ra cửa lớp để nói chuyện. Tuy nhiên, khi học sinh lớp 12 vừa đi ra cửa đã bị N.A đánh. Ngay sau đó, các bạn trong lớp đã chạy ra can ngăn kịp thời.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, nhà trường đã mời phụ huynh của hai học sinh đến trao đổi, đồng thời yêu cầu học sinh viết tường trình làm rõ sự việc.

Theo tường trình của học sinh, ý kiến của phụ huynh, giữa hai học sinh không có gì mâu thuẫn trong học tập tại trường và học sinh N.A đánh học sinh lớp trên là bột phát do “chị bạn chơi ngoài xã hội” nhờ “nói chuyện” .

Trong vụ việc, nhà trường xác định, chỉ có một mình học sinh N.A đánh học sinh lớp trên tuy nhiên không để lại thương tích. Sau đó học sinh lớp 12 trong vụ việc sau đó vẫn tiếp tục học tập bình thường.

Căn cứ vào tình tiết sự việc ngay sau khi làm việc với gia đình học sinh, hiệu trưởng nhà trường đã mời công an xã phụ trách địa bàn và báo cáo sự việc về Công An Huyện Kiến Thụy để thông tin tình hình và trao đổi các biện pháp phối kết hợp xử lý sự việc để đảm bảo an ninh trật tự đề phòng có diễn biến tiếp theo.

Để tiếp tục xử lý sự việc, ngày 20/9, hiệu trưởng nhà trường đã tổ chức cuộc họp để đánh giá sự việc, kiểm điểm trách nhiệm của các bộ phận liên quan sự việc. Rà soát việc thực hiện nhiệm vụ công tác bảo đảm an ninh, an toàn, quản lý giáo dục học sinh thực hiện nền nếp.

Nhà trường cũng xác định, tại thời điểm xảy ra sự việc lực lượng bảo vệ, trực ban nền nếp đang thường trực và tuần tra tại các vị trí theo đúng kế hoạch và không có hiện tượng gì bất thường. Tuy nhiên, sự việc xảy ra trong trường học, hiệu trưởng nhà trường đã yêu cầu tất cả các bộ phận nghiêm túc rút kinh nghiệm và và tiếp tục kiểm điểm trách nhiệm và xem xét xử lý các cá nhân liên quan.

Trước đó, ngày 19/9, trên mạng xã hội lan truyền hình ảnh, video một nữ sinh mặc đồng phục trường THPT Nguyễn Đức Cảnh (TP Hải Phòng) bị một cô gái mặc đồ đen lao vào túm tóc, đánh, đạp túi bụi và kéo lê tại hành lang nhà trường.

Hình ảnh ghi lại thể hiện, trong khi nữ sinh bị hành hung, nhiều học sinh khác có mặt đứng xem và sự việc chỉ dừng lại khi một số nữ sinh khác đến can ngăn.

Sở GD&ĐT TP Hải Phòng có văn bản yêu cầu Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Đức Cảnh (huyện Kiến Thụy, TP Hải Phòng) phối hợp với công an địa phương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ nữ sinh lớp 12 của trường bị đánh.

Đồng thời, Sở cũng yêu cầu xử lý cá nhân liên quan nhằm đảm bảo an toàn, ổn định tâm lý cho phụ huynh và học sinh; kỷ luật nghiêm minh, đúng mức có tính răn đe học sinh.