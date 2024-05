Vietschool - Hành trình 5 năm kiến tạo “Công dân toàn cầu mang bản sắc Việt Nam”

Sau 5 năm đi vào hoạt động, Trường Liên cấp THCS - Tiểu học Vietschool Pandora bước đầu tạo dựng được dấu ấn riêng, khẳng định vị thế là ngôi trường song ngữ hàng đầu với sứ mệnh đào tạo “Công dân toàn cầu mang bản sắc Việt Nam” bởi những nỗ lực của cả tập thể cán bộ giáo viên cùng sự đồng hành của cha mẹ và học sinh.

Ngôi trường “nhỏ” mang khát vọng lớn

Với mong muốn được đóng góp vào sự phát triển của nền giáo dục nước nhà, Vietschool ra đời mang trong mình sứ mệnh “Đào tạo công dân toàn cầu mang bản sắc Việt Nam” cùng triết lý “giáo dục và phát triển con người toàn diện, biết lãnh đạo bản thân, làm chủ cuộc sống”. Tại Vietschool, học sinh sẽ được giáo dục toàn diện, không chỉ vững vàng về kiến thức mà còn được trang bị kỹ năng sống, phẩm chất đạo đức tốt đẹp để tự tin vươn ra quốc tế. Đây là vừa là điểm xuất phát và cũng là đích đến của mọi hoạt động dạy và học tại Vietschool.

Phương pháp chủ đạo của Vietschool là Learning by Doing. Theo đó, thay vì phải tiếp nhận kiến thức theo lối giảng giải và ghi nhớ, học sinh Vietschool được tạo cơ hội trải nghiệm, khám phá và thảo luận để hình thành tri thức và thế giới quan của riêng mình, từ đó, các em biểu đạt tri thức, sáng tạo và ứng dụng để giải quyết những vấn đề trong cuộc sống. Có nhiều em khi mới vào trường còn thiếu tự tin, diễn đạt chưa mạch lạc nhưng chỉ sau nửa năm học đã vững vàng đứng trước lớp thuyết trình một cách trôi chảy và trả lời phản biện của các bạn.

Để phục vụ các mục tiêu giáo dục, Vietschool được đầu tư mạnh về cơ sở vật chất. Ngôi trường được thiết kế hiện đại với tổng diện tích sàn lên tới gần 10.000m2 nằm trong Khu đô thị Pandora, quận Thanh Xuân. Không gian trường được bao quanh bởi công viên, cây xanh, ngập tràn ánh sáng, không khí trong lành, tự nhiên.

Trường có 36 phòng học với trang thiết bị hiện đại chuẩn quốc tế, cùng hệ thống 15 phòng chức năng chuyên biệt phục vụ các hoạt động học tập - thực hành như: Phòng Robotics; ICT; Thí nghiệm; Makerspace; Võ đường Vovinam; Cooking Studio; Âm nhạc; Mỹ thuật; Văn hóa Việt; Tâm lý học đường… Đặc biệt, trường có khu thể thao đa năng hiện đại với 02 sân bóng đá, 02 sân bóng rổ, khu vui chơi ngoài trời được lắp mái che an toàn, khu vận động thể thao liên hoàn Sasuke...

Đào tạo “Công dân toàn cầu mang bản sắc Việt Nam”

Chương trình giáo dục của Vietschool được xây dựng dựa trên 3 trụ cột chính: Giáo dục toàn diện - Tiếng Anh vượt trội - Phát triển năng lực cá nhân.

Giáo dục toàn diện với mô hình đáp ứng đa dạng nhu cầu của học sinh, cân bằng giữa giáo dục thể chất - trí tuệ - nghệ thuật - cảm xúc - nhân cách. Bên cạnh việc đào tạo vững các kiến thức nền tảng cùng các hoạt động trải nghiệm đa dạng và chương trình STEAM Robotics bản quyền quốc tế của Lego Education, Vietschool xây dựng chương trình Bản sắc Việt xuyên suốt các cấp học, bao gồm các môn học: Văn hóa Việt, Vietskills, Võ cổ truyền - Vovinam và những sự kiện trải nghiệm văn hóa đặc sắc. Đây cũng là những môn học làm nên “cá tính riêng” của Vietschool. Qua đó, học sinh thêm thấu hiểu các giá trị văn hóa truyền thống, tự hào về đất nước, tự tin bước ra thế giới với bản sắc Việt Nam.

Chương trình tiếng Anh song ngữ của Vietschool được xây dựng với 15 tiết/tuần, số lượng tiết tiếng Anh nhiều hơn so với các trường cùng phân khúc. Học sinh học tập và tương tác với giáo viên bản ngữ trên 50% thời lượng môn học. Giáo trình bản quyền từ các NXB Anh Quốc và Hoa Kỳ, chuẩn đầu ra theo chung tham chiếu ngôn ngữ chung Châu Âu. Chương trình tiếng Anh tại Vietschool được áp dụng toàn diện Lý thuyết Four Strands, một phương pháp tiên tiến giúp học sinh phát triển khả năng sử dụng tiếng Anh trôi chảy, toàn diện.

Phát triển năng lực cá nhân tại Vietschool được thực hiện thông qua phương pháp dạy học phân hóa và được áp dụng triệt để trong mọi môn học, các sân chơi, CLB sau giờ học đáp ứng nhu cầu của tất cả học sinh. Các thầy cô luôn khích lệ để mọi học sinh đều tự tin nêu quan điểm, đóng góp ý kiến trong việc kiến tạo tri thức, xây dựng văn hoá học đường.

Hành trình 5 năm gieo hạt và những trái ngọt

Những “mầm xanh” của Vietschool năm nào đã và đang đơm hoa kết trái. Sau 5 năm kể từ năm học đầu tiên 2019-2020, Vietschool phát triển lớn mạnh cả về số lượng học sinh và chất lượng đào tạo, liên tục đổi mới, từng bước khẳng định được uy tín và vị thế của một ngôi trường Việt Nam mang đẳng cấp quốc tế.

Với sự hỗ trợ tài chính từ Tập đoàn Bách Việt, Vietschool có mức học phí thấp (chỉ từ trên 6 triệu đồng/tháng) nhưng vẫn mang tới cho phụ huynh và học sinh một môi trường giáo dục chất lượng cao. Nhà trường đang ngày càng khẳng định được vị thế của một ngôi trường song ngữ hàng đầu với những thành tích nổi bật đáng tự hào.

Chỉ tính riêng năm học 2023-2024, học sinh Vietschool đã đạt nhiều giải thưởng như: 12 giải kỳ thi Olympic Tiếng Anh cấp quận; 01 giải Nhì và 01 giải Ba kỳ thi Olympic Tiếng Anh cấp Thành phố; Top 5 cuộc thi Bắn tên lửa nước quốc gia 2023; Giải Nhất môn Võ cổ truyền; Giải Ba môn Bóng đá và Giải ba môn Bóng rổ cấp quận... Rất nhiều học sinh tốt nghiệp cuối cấp tại Vietschool thi đỗ các trường chuyên, trường quốc tế, trường chất lượng cao hàng đầu Thành phố Hà Nội. Để nâng cao chất lượng dạy học, các thầy cô không ngừng bồi đắp tri thức, cập nhật các phương pháp giảng dạy tiên tiến và nhận được các chứng chỉ của các tổ chức uy tín như: Chứng chỉ giảng dạy Robotics do LEGO Education Academy cấp; Chứng chỉ Train the Trainer do STEAM for Vietnam cấp; Chứng chỉ Đại sứ Khoa học của Liên hoan phim Khoa học do viện Goethe cấp.

Bên cạnh đó, học sinh Vietschool còn được giáo dục về tinh thần trách nhiệm, chia sẻ với cộng đồng thông qua các chương trình thiện nguyện của Quỹ Trăng xanh (thuộc Tập đoàn Bách Việt). Các chương trình giúp đỡ, chia sẻ với các bạn nhỏ có hoàn cảnh khó khăn và cộng đồng yếu thế góp phần thắp lên ngọn lửa lòng nhân ái, giáo dục các em sống có trách nhiệm, trở nên bao dung và trân trọng những điều tốt đẹp trong cuộc sống.

Mặc dù sự nghiệp “trồng người” có nhiều gian nan, vất vả, con đường chạm tới ước mơ của các em còn rất dài phía trước, thế nhưng, bằng sự nỗ lực, tận tâm, tình yêu thương của các thầy cô giáo cùng sự quan tâm và đồng hành của cha mẹ học sinh, chắc chắn những hạt giống tốt sẽ nảy mầm mạnh mẽ và vươn cao, vươn xa.