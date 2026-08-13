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Thế giới

Venezuela quyết tâm lấy lại 31 tấn vàng từ ngân hàng Anh

Minh Hạnh

TPO - Chủ tịch Quốc hội Venezuela - Jorge Rodriguez - cho biết, chính quyền nước này có kế hoạch tập trung vào các nỗ lực tái thiết và thu hồi số vàng dự trữ trị giá ước tính 4 tỷ USD đang được lưu giữ tại các hầm ngầm của Ngân hàng Trung ương Anh.

Theo ông Rodriguez, chính phủ và các nghị sĩ đã thống nhất tập trung vào các dự án tái thiết nhà ở, khôi phục năng lực y tế và hệ thống cung cấp điện, dọn dẹp đống đổ nát sau thiên tai; đồng thời "tập trung nỗ lực thúc đẩy việc thu hồi các tài sản quốc tế của Venezuela đang được lưu giữ tại Ngân hàng Trung ương Anh".

Ngân hàng Trung ương Anh từ lâu đã từ chối giải phóng khoảng 31 tấn vàng của Venezuela đang được lưu giữ trong kho của ngân hàng này, do không công nhận tính hợp pháp của chính quyền Venezuela tiền nhiệm.

Số vàng này là tâm điểm của một cuộc chiến pháp lý kéo dài tại các tòa án Anh, bất chấp yêu cầu từ Quyền Tổng thống Venezuela Delcy Rodriguez gửi tới Vua Charles của Anh.

Quốc gia Nam Mỹ này đã hứng chịu hai trận động đất tàn khốc vào cuối tháng 6, khiến hơn 6.000 người thiệt mạng.

Ngân hàng Trung ương Venezuela cho biết, các trận động đất đã góp phần đẩy tỷ lệ lạm phát lên mức 19,9% trong tháng 7, cao hơn so với 13,8% của tháng trước đó, do thảm họa này gây gián đoạn quá trình phân phối hàng hóa. Ngân hàng Trung ương dự báo lạm phát sẽ giảm trong tháng 8.

Minh Hạnh
Reuters
#Venezuela #Anh #Ngân hàng Trung ương Anh #vàng #tái thiết Venezuela #lạm phát

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