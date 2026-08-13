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Triệu tập khẩn hai nghệ sĩ

Trạch Dương

TPO - Onew của nhóm SHINee và MC Jun Hyun Moo bị cảnh sát thẩm vấn do bị tình nghi vi phạm Luật Dịch vụ y tế. Nhà chức trách đang xác minh hai nghệ sĩ có biết người thực hiện thủ thuật cho mình không có giấy phép hành nghề hay không.

Ngày 12/8, CBS News đưa tin Đồn cảnh sát Gangnam, Seoul mở rộng điều tra vụ cung cấp dịch vụ y tế trái phép liên quan người phụ nữ họ Lee, thường được truyền thông Hàn Quốc gọi là “bà dì tiêm chích”. Cảnh sát lần lượt triệu tập Onew - tên thật Lee Jin Ki, và MC Jun Hyun Moo để lấy lời khai do bị tình nghi vi phạm Luật Dịch vụ y tế.

Sau khi xuất hiện thông tin vụ việc, Griffin Entertainment - công ty quản lý Onew - lên tiếng giải thích. Công ty xác nhận nam ca sĩ từng đến địa điểm được giới thiệu là bệnh viện để chăm sóc da.

Onew tin bà Lee là bác sĩ làm việc ở bệnh viện. Nam ca sĩ khẳng định tại thời điểm tiếp nhận dịch vụ, không có dấu hiệu nào khiến anh nghi ngờ bà là bác sĩ chui. Griffin Entertainment cho biết Onew đã trình bày đầy đủ những thông tin trên với cơ quan điều tra và hợp tác trong quá trình lấy lời khai.

Phía Jun Hyun Moo chưa đưa ra phản hồi sau thông tin anh bị thẩm vấn được công bố. Trước đó, nam MC bị nhắc tên vì hình ảnh ghi lại cảnh anh truyền dịch trên ôtô. Đại diện Jun Hyun Moo khi ấy khẳng định đây là hoạt động y tế hợp pháp và đã công bố hồ sơ liên quan.

Onew sinh năm 1989, ra mắt cùng SHINee năm 2008 và đảm nhận vị trí trưởng nhóm. Ngoài hoạt động ca hát, anh từng tham gia các phim Welcome to Royal VillaHậu duệ mặt trời.

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Onew và MC Jun Hyun Moo bị điều tra vì liên quan vụ sử dụng dịch vụ y tế trái phép.

Jun Hyun Moo sinh năm 1977, khởi đầu sự nghiệp tại KBS trước khi trở thành một trong những MC nổi tiếng của truyền hình Hàn Quốc. Anh xuất hiện trong nhiều chương trình ăn khách như I Live AloneThe Manager. Cảnh sát chưa công bố kết luận về trách nhiệm của Onew, Jun Hyun Moo cùng những nghệ sĩ liên quan.

Người phụ nữ họ Lee, 45 tuổi, bị cáo buộc thực hiện các thủ thuật y tế không có giấy phép hành nghề. Bà truyền dịch cho một số nghệ sĩ tại văn phòng, căn hộ và trên ôtô thay vì cơ sở y tế hợp pháp.

Cảnh sát điều tra nghi vấn bà Lee kê thuốc chống trầm cảm, thu gom đơn thuốc và mua số lượng lớn dược phẩm. Cuối năm 2025, nhà chức trách cấm bà Lee xuất cảnh, đồng thời khám xét nơi ở và phương tiện để thu thập tài liệu.

Ngoài Onew và Jun Hyun Moo, cảnh sát thẩm vấn nhiều nhân vật nổi tiếng. Danh sách gồm diễn viên hài Park Na Rae, Key của SHINee và YouTuber ẩm thực Kim Mi Kyung, được biết đến với tên gọi Ip Short Haetnim.

Park Na Rae đã trải qua lần thẩm vấn thứ ba vào tháng 5. Key và Ip Short Haetnim làm việc với cảnh sát trong tháng 7. Cơ quan điều tra chưa có kế hoạch triệu tập bổ sung đối với năm người nổi tiếng có tên trong vụ việc.

Vụ án bắt đầu thu hút sự chú ý sau khi Park Na Rae bị tố sử dụng dịch vụ y tế trái phép. Quá trình thu thập chứng cứ tại nhà và ôtô của bà Lee khiến phạm vi điều tra mở rộng sang những nghệ sĩ được cho là từng có liên hệ với người này.

Trạch Dương
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