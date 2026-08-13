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Sức khỏe

Dịch bệnh theo mùa gia tăng: Chủ động bảo vệ sức khỏe từ nền tảng miễn dịch mỗi ngày

P.V

Các bệnh truyền nhiễm và bệnh đường hô hấp có xu hướng gia tăng theo mùa, bảo vệ sức khỏe không nên chỉ bắt đầu khi cơ thể xuất hiện triệu chứng. TPBVSK A-Z Depot của Doppelherz với 25 vitamin và khoáng chất có thể được cân nhắc như một giải pháp hỗ trợ bổ sung vi chất trong nhịp sống hằng ngày.

Số ca mắc tăng nhưng vẫn trong tầm kiểm soát

Theo CDC Hà Nội, trong tuần cuối tháng 7/2026, Hà Nội ghi nhận gần 200 trường hợp mắc COVID-19 tại 76 phường, xã. Hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm quốc gia cũng ghi nhận số người mắc COVID-19 và cúm mùa đến khám, điều trị tại một số cơ sở y tế tăng trong những tuần gần đây.

Tuy nhiên, Bộ Y tế cho biết chưa ghi nhận sự gia tăng bất thường về số ca nặng hoặc tử vong. Hà Nội cũng chưa phát hiện biến chủng mới đáng lo ngại hay diễn biến dịch tễ bất thường. Theo cơ quan chuyên môn, COVID-19 hiện là bệnh truyền nhiễm lưu hành và có thể xuất hiện những đợt tăng theo mùa. Nhu cầu đi lại, du lịch, tập trung đông người cùng thói quen sử dụng điều hòa trong không gian kín có thể tạo điều kiện để các bệnh đường hô hấp lây lan.

Người cao tuổi, trẻ nhỏ, phụ nữ mang thai, người suy giảm miễn dịch và người mắc bệnh nền cần thận trọng hơn do có nguy cơ diễn biến nặng khi mắc bệnh.

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Phòng bệnh cần bắt đầu từ thói quen hằng ngày

Bộ Y tế khuyến cáo người dân đeo khẩu trang khi đến cơ sở y tế, sử dụng phương tiện giao thông công cộng, ở nơi đông người hoặc không gian kín. Rửa tay thường xuyên và giữ môi trường sống thông thoáng cũng là những biện pháp cần duy trì.

Khi xuất hiện các biểu hiện như sốt, ho, đau họng, sổ mũi hoặc mệt mỏi, người bệnh nên hạn chế tiếp xúc với người khác và đến cơ sở y tế để được tư vấn. Không nên tự ý sử dụng thuốc, đặc biệt khi triệu chứng kéo dài hoặc có dấu hiệu nặng.

Bên cạnh việc hạn chế nguy cơ lây nhiễm, mỗi người cần duy trì chế độ ăn cân đối, ngủ đủ, vận động hợp lý và kiểm soát tốt bệnh nền. Đây là những yếu tố góp phần giúp cơ thể duy trì thể trạng và hoạt động bình thường của hệ miễn dịch. Bảo vệ sức khỏe vì thế không nên chỉ bắt đầu khi dịch bệnh gia tăng. Những thói quen đơn giản nhưng được thực hiện đều đặn mới tạo nên nền tảng sức khỏe bền vững.

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Bổ sung vi chất đúng nhu cầu

Trong nhịp sống hiện đại, không phải ai cũng duy trì được bữa ăn đa dạng mỗi ngày. Làm việc căng thẳng, thường xuyên ăn ngoài, bỏ bữa hoặc ít sử dụng rau quả có thể khiến khẩu phần chưa cung cấp đầy đủ vitamin và khoáng chất.

Thực phẩm vẫn là nguồn dinh dưỡng nên được ưu tiên. Trường hợp chế độ ăn chưa cân đối, sản phẩm đa vitamin và khoáng chất có thể được cân nhắc như một giải pháp hỗ trợ, thay vì thay thế bữa ăn hoặc các biện pháp phòng bệnh.

Khi lựa chọn sản phẩm, người dùng nên quan tâm đến nguồn gốc, thành phần, đối tượng sử dụng và liều lượng. Việc sử dụng đồng thời nhiều sản phẩm có thành phần tương tự có thể gây bổ sung trùng lặp và không mang lại lợi ích như mong muốn.

TPBVSK A-Z Depot của Doppelhez - thương hiệu Đức với hơn 100 năm chăm sóc sức khỏe gia đình của tập đoàn Queisser Pharma giúp bổ sung 25 vitamin và khoáng chất thiết yếu, hỗ trợ tăng cường sức khỏe và sức đề kháng. Sản phẩm được sử dụng một viên mỗi ngày trong bữa ăn, phù hợp với người trưởng thành cần một giải pháp bổ sung vi chất thuận tiện.

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Sản phẩm ứng dụng công nghệ Depot, giúp các thành phần được giải phóng từ từ thay vì giải phóng đồng thời. Tuy nhiên, việc sử dụng sản phẩm cần kết hợp với chế độ ăn đa dạng, vận động và nghỉ ngơi hợp lý; không được xem là biện pháp phòng hoặc điều trị COVID-19.

Trong bối cảnh các bệnh đường hô hấp có xu hướng gia tăng, người dân không cần hoang mang nhưng cũng không nên chủ quan. Chủ động phòng bệnh, duy trì lối sống khoa học và bổ sung dinh dưỡng phù hợp là cách thiết thực để bảo vệ bản thân và gia đình.

*Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

P.V
#dịch bệnh #bảo vệ sức khỏe #miễn dịch #Vitamin #Khoáng chất #Doppelherz #phòng bệnh

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