Công an làm việc với 3 người thả diều khiến sân bay Tân Sơn Nhất tạm ngừng hoạt động

TPO - Công an xác định, Thân Văn Tấn (42 tuổi, quê Bắc Ninh), Tôn Văn Chinh (47 tuổi, quê Hưng Yên) và Trần Võ Hồng Phát (26 tuổi, quê Đồng Tháp) đã thả diều có gắn đèn chớp tại bãi đất trống cạnh Khu công nghiệp Tân Bình vào tối 13/8 khiến hoạt động của sân bay Tân Sơn Nhất phải tạm dừng hoạt động cất, hạ cánh.

Ngày 14/8, Công an phường Bình Hưng Hòa (TPHCM) cho biết, đang làm việc với 3 người để làm rõ việc thả 3 con diều có gắn đèn chớp, khiến hoạt động cất, hạ cánh tại Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất phải tạm dừng vào tối 13/8.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 19h40 ngày 13/8, các đơn vị điều hành bay tiếp nhận thông tin về vật thể nghi là UAV xuất hiện tại khu vực hướng cầu Tham Lương. Sau khi xác minh, đến khoảng 20h, vị trí vật thể được xác định tại khu vực phường Tây Thạnh, nằm trên hướng tiếp cận của sân bay Tân Sơn Nhất.

Đối tượng thả diều cùng tang vật tại Công an phường Bình Hưng Hòa.

Do đó, Cảng vụ Hàng không miền Nam yêu cầu tạm dừng hoạt động cất, hạ cánh tại sân bay Tân Sơn Nhất để kiểm tra, đánh giá tình hình. Các tàu bay chuẩn bị đến sân bay được hướng dẫn bay chờ trên không, các chuyến bay chuẩn bị khởi hành tạm thời ở lại mặt đất.

Sau khi tiếp nhận thông tin về vật thể nghi là UAV xuất hiện, Công an cửa khẩu Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất phối hợp các đơn vị chức năng tổ chức truy tìm. Đến khoảng 20h34 ngày 13/8, lực lượng chức năng xác định vật thể bay là 3 con diều có gắn đèn chớp, được thả từ khu vực bãi đất trống cạnh trong Khu công nghiệp Tân Bình (phường Bình Hưng Hòa) - cách sân bay khoảng 2,5 km. Các con diều được xác định có thời điểm đạt độ cao khoảng 400 m, nằm trong khu vực hành lang tĩnh không dành cho máy bay tiếp cận hạ cánh.

Lực lượng chức năng đã tạm giữ 3 người gồm Thân Văn Tấn (42 tuổi, quê Bắc Ninh), Tôn Văn Chinh (47 tuổi, quê Hưng Yên) và Trần Võ Hồng Phát (26 tuổi, quê Đồng Tháp) cùng tang vật liên quan, đưa về Công an phường Bình Hưng Hòa để làm rõ.

Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận Thân Văn Tấn là người sở hữu 3 con diều sáo và đã trực tiếp thả diều tại bãi đất trống cạnh Khu công nghiệp Tân Bình vào tối 13/8. Tấn cùng một số người khác từng đến đây thả diều vào chiều 11/8. Các đối tượng có tham gia một nhóm trên mạng xã hội Facebook dành cho những người chơi diều sáo tại TPHCM.

Kíp trực đêm tại Đài Kiểm soát không lưu Tân Sơn Nhất phối hợp theo dõi, điều hành hoạt động bay.

Hiện tại, Công an cửa khẩu Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an TPHCM đánh giá thiệt hại, điều tra, làm rõ hành vi của các đối tượng để xử lý theo quy định.

Theo báo cáo nhanh của Công ty Quản lý bay miền Nam, khoảng 19h40 ngày 13/8, các đơn vị điều hành bay tiếp nhận thông tin về vật thể nghi là thiết bị bay không người lái xuất hiện tại khu vực hướng Tham Lương. Tại thời điểm ban đầu, vị trí và độ cao của vật thể chưa được xác định chính xác.

Đến khoảng 20h02, thông tin về vật thể bay tiếp tục được cập nhật, xác định xuất hiện tại khu vực phường Tây Thạnh. Trước nguy cơ có thể ảnh hưởng đến hoạt động bay, Cảng vụ Hàng không miền Nam đã yêu cầu tạm dừng cất, hạ cánh tại Tân Sơn Nhất để các lực lượng liên quan tiếp tục xác minh, đánh giá tình hình.

Trong thời gian có hoạt động của vật thể bay đã ảnh hưởng đến 21 chuyến bay ở Tân Sơn Nhất.

Đến khoảng 20h16, sau khi có thông tin cho phép tiếp tục khai thác, hoạt động cất, hạ cánh tại Tân Sơn Nhất được khôi phục. Các chuyến bay khởi hành tiếp tục được điều hành theo phương án khai thác. Trong thời gian có hoạt động của vật thể bay đã ảnh hưởng đến 21 chuyến bay.

Theo Công ty Quản lý bay miền Nam, sự việc được xử lý theo nguyên tắc ưu tiên cao nhất là bảo đảm an toàn cho hoạt động bay. Khi xuất hiện thông tin về vật thể bay chưa xác định trong khu vực có khả năng ảnh hưởng đến hoạt động hàng không, việc chủ động điều chỉnh hoạt động khai thác, tổ chức tàu bay bay chờ hoặc tạm thời giữ tàu bay dưới mặt đất là những biện pháp cần thiết nhằm phòng ngừa rủi ro.

“Diều, drone, flycam và các phương tiện bay, vật thể có khả năng ảnh hưởng đến hoạt động hàng không cần được sử dụng đúng quy định, tuyệt đối không hoạt động tại những khu vực có nguy cơ uy hiếp an toàn bay”, báo cáo của Công ty Quản lý bay miền Nam nêu.