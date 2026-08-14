Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Đề xuất hợp nhất 4 chương trình mục tiêu quốc gia, cần huy động hơn 808.000 tỷ đồng

Luân Dũng

TPO - Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét đề xuất hợp nhất 4 chương trình mục tiêu quốc gia thành một chương trình chung, với tổng nguồn lực dự kiến 808.558 tỷ đồng giai đoạn 2026 - 2030.

Sáng 14/8, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc tích hợp 4 chương trình mục tiêu quốc gia thành 1 chương trình mục tiêu quốc gia.

Nêu tờ trình của Chính phủ, Bộ trưởng Tài chính Ngô Văn Tuấn cho biết, 1 chương trình mục tiêu quốc gia được xây dựng trên cơ sở thống nhất 4 chương trình về phát triển văn hóa; giáo dục và đào tạo; xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo, phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; chăm sóc sức khỏe, dân số và phát triển.

148cp1.jpg
Bộ trưởng Tài chính Ngô Văn Tuấn tại phiên họp. Ảnh: QH

Nội dung chương trình gồm 7 nhóm nhiệm vụ trọng tâm, với tổng nguồn lực cần huy động thực hiện trong giai đoạn 2026-2030 là 808.558 tỷ đồng, trong đó ngân sách trung ương 345.000 tỷ đồng.

Thẩm tra sơ bộ, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Lâm Văn Mẫn lưu ý phải quán triệt đúng chỉ đạo của Bộ Chính trị là hình thành một chương trình tổng thể trên cơ sở tích hợp thực chất, không chỉ gộp đầu mối hoặc đặt 4 chương trình vào một “vỏ” chung.

Thường trực Hội đồng Dân tộc tán thành giảm chi quản lý, tăng nguồn lực đầu tư, nhưng tỷ lệ 75% vốn đầu tư công và 25% kinh phí thường xuyên không áp dụng cơ học, làm giảm nguồn lực hỗ trợ sinh kế, phát triển sản xuất, giáo dục, y tế, văn hóa và chính sách đặc thù.

Tránh "gộp cơ học"

Phát biểu tại phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, chủ trương tích hợp 4 chương trình nhằm khắc phục tình trạng manh mún, chồng chéo, giảm chi phí tuân thủ hành chính và đẩy mạnh phân cấp, quản lý vốn ngân sách.

Chủ tịch Quốc hội cũng lưu ý tránh "gộp cơ học" ở trên mà bên dưới vẫn tồn tại nhiều ban quản lý riêng. Theo lãnh đạo Quốc hội, nên thành lập văn phòng điều phối chung ở cấp Trung ương là "một cửa" cho địa phương.

148cp2.jpg
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu. Ảnh: QH

Bên cạnh đó, Chủ tịch Quốc hội cũng cho rằng, cần xây dựng hệ thống dữ liệu giám sát, số hóa, áp dụng quản lý rủi ro và giám sát theo thời gian thực thay cho phương thức báo cáo giấy định kỳ.

Kết quả giải ngân, mức độ hoàn thành chỉ tiêu, chỉ số đầu ra phải được cập nhật liên tục để kịp thời chuyển vốn từ nơi chậm sang nơi làm tốt.

Kết luận nội dung phiên họp, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến yêu cầu cơ quan soạn thảo chỉ thiết kế một phương án duy nhất để trình Quốc hội; ban hành một Nghị quyết tổng thể với tên gọi ngắn gọn, súc tích thay thế toàn bộ các nghị quyết cũ.

Ông cũng lưu ý, hệ thống quản lý mới phải đảm bảo các tiêu chí: Xác định rõ mục tiêu đầu ra có thể đo lường được; giao toàn quyền chủ động cho đơn vị thực hiện; có sự giám sát, đánh giá bằng dữ liệu thực tế thay vì báo cáo giấy.

Dự kiến, nội dung này sẽ được trình Quốc hội xem xét tại đợt 2 của kỳ họp không thường lệ.

Luân Dũng
#Chương trình mục tiêu #quốc gia #đầu tư #hợp nhất #nguồn lực #quản lý #Uỷ ban Thường vụ Quốc hội

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe