Hiện trường xưởng nội thất ở TPHCM sau vụ cháy

TPO - Sau vụ cháy, khu vực nhà xưởng xưởng nội thất ở phường Dĩ An (TPHCM) rộng hơn 600m² đổ sập, nhiều vật liệu, thiết bị và đồ dùng bên trong bị hư hỏng.

Clip: Cháy lớn tại xưởng gỗ, cột lửa cao hàng chục mét

Ngày 14/8, Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ (PC07), Công an TPHCM cho biết, lực lượng chức năng vừa kịp thời dập tắt đám cháy xảy ra tại một cơ sở sản xuất nội thất trên đường Đoàn Thị Kia, phường Dĩ An, bảo vệ hơn 600m² nhà xưởng.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 22h05 ngày 13/8, đơn vị nhận tin báo cháy xảy ra tại Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại, địa chỉ 249/8B đường Đoàn Thị Kia, khu phố Đông Chiêu, phường Dĩ An, TPHCM.

Cột khói bốc cao hàng chục mét từ hiện trường vụ cháy xưởng nội thất.

Ngay sau đó, Đội KV33 được điều động đến hiện trường với 4 xe chữa cháy cùng 22 cán bộ, chiến sĩ để tổ chức chữa cháy. Đến khoảng 22h40 cùng ngày, đám cháy được dập tắt hoàn toàn.

Xe chữa cháy được huy động đến hiện trường, khẩn trương khống chế ngọn lửa.

Theo PC07, diện tích cháy khoảng 225m² trong tổng diện tích nhà xưởng khoảng 850m². Vụ cháy không gây thiệt hại về người. Một phần nhà xưởng và tài sản bên trong bị ảnh hưởng, thiệt hại cụ thể đang được thống kê.

Người dân theo dõi lực lượng chức năng chữa cháy trong đêm. Ảnh: Nguyễn Tiến

Do cơ sở hoạt động trong lĩnh vực sản xuất nội thất, bên trong chứa nhiều vật liệu dễ cháy nên ngọn lửa phát triển nhanh.

Ghi nhận sau vụ cháy, khu vực nhà xưởng bị ám khói, nhiều vật liệu, thiết bị và đồ dùng bên trong bị hư hỏng. Một phần kết cấu công trình bị tác động bởi nhiệt và lửa, tạo nên cảnh tượng tan hoang.

Nhà xưởng rộng hàng trăm mét đổ sập sau vụ cháy. Ảnh: Phạm Hải

Theo PC07, diện tích cháy khoảng 225m² trên tổng diện tích nhà xưởng khoảng 850m². Vụ cháy không gây thiệt hại về người.

Nhiều vật liệu, thiết bị bên trong nhà xưởng bị lửa và sức nóng làm hư hỏng.

Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Cảnh sát PCCC tiếp cận khu vực cháy để khống chế ngọn lửa.

PC07 Công an TPHCM khuyến cáo các cơ sở chế biến gỗ chấp hành nghiêm quy định PCCC, thường xuyên kiểm tra hệ thống điện, máy móc, thu gom bụi gỗ, phôi bào; sắp xếp nguyên liệu gọn gàng và trang bị đầy đủ phương tiện chữa cháy để kịp thời xử lý khi có sự cố.