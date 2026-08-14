'Cứu' kè biển Hải Tiến trước mùa mưa bão

TPO - Trước mùa mưa bão cận kề, nhà thầu đang đẩy nhanh tiến độ thi công dự án xử lý sạt lở khẩn cấp với tổng mức hơn 380 tỷ đồng nhằm gia cố “lá chắn” bảo vệ bờ kè khu du lịch biển Hải Tiến (Thanh Hóa).
Ông Lê Xuân Hoàn - Chủ tịch UBND xã Hoằng Tiến - cho biết đợt mưa bão cuối năm 2025 tuyến bờ kè biển khu du lịch Hải Tiến đoạn qua địa phương bị hư hỏng nghiêm trọng tại nhiều vị trí.
Ngoài việc làm đường công vụ, đổ đá chân khay kè, đơn vị thực hiện dự án cũng tăng tốc đúc cấu kiện, phục vụ cho quá trình thi công. Dự kiến công trình xử lý sạt lở khẩn cấp, phục vụ công tác phòng, chống thiên tai và tạo điều kiện để khu du lịch nhanh chóng phục hồi tại khu du lịch biển Hải Tiến hoàn thành cuối năm 2026. Tuy nhiên, các địa phương đang đẩy nhanh các hạng mục chính của dự án để ứng phó, đảm bảo an toàn trước mùa mưa bão cận kề.