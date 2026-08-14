'Cứu' kè biển Hải Tiến trước mùa mưa bão

TPO - Trước mùa mưa bão cận kề, nhà thầu đang đẩy nhanh tiến độ thi công dự án xử lý sạt lở khẩn cấp với tổng mức hơn 380 tỷ đồng nhằm gia cố “lá chắn” bảo vệ bờ kè khu du lịch biển Hải Tiến (Thanh Hóa).