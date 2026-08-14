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Xã hội

'Cứu' kè biển Hải Tiến trước mùa mưa bão

Phạm Trường

TPO - Trước mùa mưa bão cận kề, nhà thầu đang đẩy nhanh tiến độ thi công dự án xử lý sạt lở khẩn cấp với tổng mức hơn 380 tỷ đồng nhằm gia cố “lá chắn” bảo vệ bờ kè khu du lịch biển Hải Tiến (Thanh Hóa).

Video: Cận cảnh việc thi công dự án sạt lở kè biển ở Thanh Hóa.
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Những ngày này, từng tốp công nhân, máy móc của Công ty TNHH Hoàng Tuấn đang miệt mài làm việc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án bờ kè khu du lịch biển Hải Tiến ở xã Hoằng Tiến và Hoằng Thanh (tỉnh Thanh Hóa) trước mùa mưa bão.
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Đây là công trình xử lý sạt lở khẩn cấp, phục vụ công tác phòng, chống thiên tai và tạo điều kiện để khu du lịch nhanh chóng phục hồi được UBND tỉnh Thanh Hóa đầu tư, phân bố hơn 380 tỷ đồng.
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Ông Lê Xuân Hoàn - Chủ tịch UBND xã Hoằng Tiến - cho biết đợt mưa bão cuối năm 2025 tuyến bờ kè biển khu du lịch Hải Tiến đoạn qua địa phương bị hư hỏng nghiêm trọng tại nhiều vị trí.
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Trước thực trạng trên, UBND tỉnh đã công bố tình huống khẩn cấp và phân bố kinh phí xử lý công trình sạt lở.
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“Xã được cấp kinh phí để xử lý khẩn cấp đoạn kè biển dài hơn 2
﻿km. Nhà thầu đang tiến hành đắp đường công vụ và thả đá hộc chân khay. Tuy nhiên, do khó khăn lớn nhất là quá trình thi công phụ thuộc thủy triều”, vị lãnh đạo địa phương cho hay.
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Đơn vị thực hiện dự án cho biết không chỉ phụ thuộc vào thủy triều, quá trình thi công còn gặp khó do nguồn nguyên vật liệu. Doanh nghiệp đang tổ chức đẩy nhanh tiến độ các hạng mục quan trọng như bơm bao cát chắn sóng, thả đá hộc chân khay, đảm bảo an toàn đê kỳ trước mùa mưa bão.
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Người dân địa phương chia sẻ bờ kè bị sạt lở đã ảnh hưởng lớn đến cuộc sống và hoạt động du lịch. Họ mong dự án sửa chữa bờ kè biển Hải Tiến này sớm được hoàn thành, để người dân yên tâm hơn mỗi khi có mưa bão. Trong ảnh, nhà thầu đắp đường công vụ ra khu vực bờ biển để "cứu" bờ kè bị sóng đánh tan.
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Lãnh đạo UBND xã Hoằng Thanh cũng cho biết trước khi dự án triển khai, địa phương đã huy động máy móc san gạt, thu dọn tạm thời các điểm sạt lở, giăng dây, cắm mốc cảnh báo, hạn chế thấp nhất nguy cơ mất an toàn đối với người dân và du khách. Hiện xã đốc thúc nhà thầu đẩy tiến độ thực hiện dự án xử lý sạt lở, hư hỏng tuyến kè bờ biển và đường giao thông ven biển dài khoảng 1 km qua địa bàn, nhằm đảm bảo an toàn trước mùa mưa lũ.
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Ngoài việc làm đường công vụ, đổ đá chân khay kè, đơn vị thực hiện dự án cũng tăng tốc đúc cấu kiện, phục vụ cho quá trình thi công. Dự kiến công trình xử lý sạt lở khẩn cấp, phục vụ công tác phòng, chống thiên tai và tạo điều kiện để khu du lịch nhanh chóng phục hồi tại khu du lịch biển Hải Tiến hoàn thành cuối năm 2026. Tuy nhiên, các địa phương đang đẩy nhanh các hạng mục chính của dự án để ứng phó, đảm bảo an toàn trước mùa mưa bão cận kề.
Phạm Trường
#bờ kè Hải Tiến #sạt lở biển #xử lý khẩn cấp #du lịch Thanh Hóa #bão

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