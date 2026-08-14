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Thế giới

Mỹ đe dọa phong tỏa hải quân Iran vô thời hạn

Bình Giang

TPO - Mỹ đe dọa sẽ duy trì phong tỏa hải quân với Iran vô thời hạn, gia tăng sức ép kinh tế lên Tehran trong bối cảnh các cuộc đàm phán ngừng bắn đình trệ, nguồn cung dầu toàn cầu suy giảm và căng thẳng khu vực leo thang.

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Khu vực eo biển Hormuz. (Ảnh: AP)

Ngày 13/8, Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth nói với báo chí, rằng quân đội Mỹ có thể duy trì lực lượng hải quân trong khu vực để thực thi lệnh phong tỏa Iran.

“Không giới hạn thời gian, Hải quân Mỹ có thể duy trì phong tỏa như vậy, bởi chúng tôi sẽ luân phiên các tàu ra vào khu vực như đã làm và sẽ tiếp tục làm như vậy”, ông Hegseth nói trong chuyến thăm Panama.

Thỏa thuận sơ bộ mà hai bên đạt được hồi tháng 6 nhằm chấm dứt chiến tranh đã đổ vỡ. Iran tìm cách kiểm soát eo biển Hormuz và tấn công một số tàu đi qua tuyến hàng hải chiến lược này.

Tối 13/8, hai tàu thuộc Công ty Dầu khí quốc gia Abu Dhabi (ADNOC) của UAE bị tấn công khi đi qua eo biển, hãng thông tấn WAM của UAE đưa tin. Chính phủ UAE lên án và cáo buộc Iran tấn công.

Lưu lượng tàu thuyền qua eo biển Hormuz chỉ còn 8 tàu vào ngày 11/8, thấp hơn mức trung bình khoảng 12 tàu trong 10 ngày trước đó và 130-140 tàu trước khi chiến tranh nổ ra.

Tổng thống Donald Trump nhiều lần khẳng định Mỹ đang “hoàn toàn kiểm soát” eo biển Hormuz.

Trong bài đăng trên mạng xã hội X, Iran cho rằng những tuyên bố này “không làm thay đổi thực tế. Eo biển Hormuz vẫn bị phong tỏa và sẽ không được mở lại cho đến khi các điều kiện của Iran được chấp nhận”. Những điều kiện của Tehran bao gồm dỡ bỏ trừng phạt kinh tế và giải phóng tài sản của Iran đang bị phong tỏa.

Mỹ từng tạm dỡ bỏ phong tỏa vận tải biển và các cảng của Iran trong 1 tháng kể từ giữa tháng 6, nhưng sau đó tái áp đặt biện pháp này, cắt đứt nguồn ngoại tệ chủ yếu của Tehran và làm trầm trọng thêm những tổn thất từ các cuộc không kích mà Mỹ và Israel nhắm vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Iran.

Washington trước đó cho biết sẽ dỡ bỏ phong tỏa Iran nếu Tehran và Oman - hai quốc gia nằm ở hai phía eo biển Hormuz - đạt được thỏa thuận khôi phục hoạt động vận tải thương mại.

Tổng thống Trump nhiều lần đe dọa sẽ tăng cường tấn công quân sự và “đánh mạnh vào Iran”, nhưng đến nay ông vẫn không triển khai lực lượng bộ binh, chiếm các đảo chiến lược hay đánh bom các nhà máy khử mặn. Đầu tuần này, ông Trump ngụ ý nói rằng Mỹ sẽ dựa vào các biện pháp kinh tế thay vì hành động quân sự.

Vị tổng thống thuộc đảng Cộng hòa đang chịu sức ép từ dư luận trong nước phải chấm dứt cuộc chiến không được lòng dân. Giá nhiên liệu cao đang kéo giảm tỷ lệ ủng hộ ông và có thể làm suy yếu khả năng kiểm soát Quốc hội của đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tháng 11.

Bình Giang
Theo Reuters
#Phong toả hải quân #Iran #Chiến tranh Mỹ - Iran #Trung Đông #Eo biển Hormuz

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