Vụ gian lận thi cử tại Tuyên Quang: Thư ký điểm thi khai cách hướng dẫn thí sinh làm bài

TPO - Liên quan đến vụ gian lận thi tại trường THPT chuyên Tuyên Quang, bị can Nguyễn Hà Duy (giáo viên Toán) – Thư ký điểm thi tại Trường THPT chuyên Tuyên Quang khai chỉ vào mỗi phòng từ 2-3 phút để hướng dẫn thí sinh cách làm; còn một nữ giáo viên khác hướng dẫn học sinh làm bài môn Văn.

Công an tỉnh Tuyên Quang thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Hà Duy, giáo viên Trường THPT Chuyên Tuyên Quang.

Tối 13/8, theo thông tin trên bản tin VTV, quá trình điều tra vụ gian lận thi cử ở Tuyên Quang, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã khởi tố thêm 4 bị can về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”. Như vậy, đến nay 33 bị can đã bị khởi tố.

Bị can Nguyễn Hà Duy – giáo viên môn Toán, Thư ký điểm thi tại Trường THPT chuyên Tuyên Quang khai đã đứng ở góc phòng thi hướng mặt về phía học sinh và đưa ra cách làm khoảng 2 đến 3 câu đã biết.

“Mỗi phòng tôi vào khoảng 2 đến 3 phút. Tôi cũng không để ý được các em có lĩnh hội được các cách làm và giải được đến đâu. Sau đó tôi đi ra và chuyển sang các phòng khác” – bị can Duy khai.

Còn bị can Nguyễn Thị Diệu Thúy – giáo viên Ngữ Văn, Thư ký điểm thi tại Trường THPT chuyên Tuyên Quang khai rằng “môn Văn không có đáp án, và chỉ hướng dẫn học sinh làm bài”.

Bị can này cho rằng, cũng chưa chắc tất cả các em cần câu trả lời đó. Đồng thời bày tỏ ân hận vì đã làm ảnh hưởng rất lớn đến tất cả các thí sinh trong phòng, đặc biệt là những em tự làm.

Theo kế hoạch của Bộ GD&ĐT, 328 thí sinh Trường THPT Chuyên Tuyên Quang sẽ tham gia kỳ thi lại các môn tốt nghiệp THPT trong hai ngày 14 và 15/8. Thí sinh có mặt tại điểm thi lúc 14h ngày 13/8 để làm thủ tục dự thi.

Điểm thi bố trí 15 phòng thi. Số lượng thí sinh đăng ký dự thi theo từng môn gồm: Ngữ văn 326 thí sinh, Toán 328, Vật lý 140, Hóa học 113, Sinh học 38, Lịch sử 113, Địa lý 37, Tin học 4 và Ngoại ngữ 207 thí sinh. Trong số thí sinh đăng ký môn Ngoại ngữ, có 198 thí sinh thi Tiếng Anh, 7 thí sinh thi Tiếng Trung Quốc, 1 thí sinh thi Tiếng Nhật và 1 thí sinh thi Tiếng Hàn.

Tại điểm thi có khoảng 70 người tham gia thực hiện nhiệm vụ, gồm lãnh đạo điểm thi, thư ký, giám thị, cán bộ giám sát cùng lực lượng công an, y tế, bảo vệ và phục vụ.

Nhân sự được các đơn vị lựa chọn tham gia kỳ thi phải có kết quả đánh giá, xếp loại viên chức từ mức hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên trong năm học liền kề trước đó. Đồng thời, những người được phân công làm nhiệm vụ phải đáp ứng các điều kiện theo quy chế thi, trong đó không có người thân dự thi; có phẩm chất đạo đức và nắm vững quy trình, nghiệp vụ tổ chức kỳ thi.