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Pháp luật

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Sang Trung Quốc nhập hoa quả, giấu cả tạ pháo nổ dưới gầm container khi quay về

Ngọc Tú

TPO - Để qua mắt lực lượng chức năng, Nguyễn Bá Tr. mua pháo nổ rồi giấu dưới gầm xe container chở hàng đông lạnh. Mỗi cối pháo được đối tượng mua với giá khoảng 250.000 đồng, sau đó bán ra gấp đôi để kiếm lời.

Video Công an phát hiện 252kg pháo nổ được cất giấu dưới gầm xe container vận chuyển từ Trung Quốc về tiêu thụ.

Ngày 13/8, Công an xã Con Cuông (Nghệ An cho biết, đơn vị này vừa phối hợp với Phòng PC01 Công an tỉnh Nghệ An phá đường dây mua bán pháo nổ từ Trung Quốc về tiêu thụ với số lượng lớn.

Cụ thể, đầu tháng 7/2026, Công an xã Con Cuông phát hiện một đám cưới trên địa bàn sử dụng pháo nổ. Qua xác minh, lực lượng chức năng nhận định số pháo này được đưa từ ngoài địa bàn vào để tiêu thụ.

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Đối tượng Tr. cùng tang vật.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an xã Con Cuông xác định Nguyễn Bá Tr. (SN 1986, trú tại xã Nghĩa Hành, tỉnh Nghệ An) là người cung cấp pháo theo dạng bán sỉ.

Tr. làm nghề lái xe container, thường xuyên chạy tuyến Cha Lo (Quảng Trị), qua cửa khẩu Hữu Nghị sang Trung Quốc để vận chuyển hoa quả. Lợi dụng những chuyến hàng này, đối tượng tìm cách đưa pháo nổ từ nước ngoài về Việt Nam tiêu thụ.

Mỗi chuyến, Tr. vận chuyển khoảng 300kg pháo nhằm lợi dụng mức dung sai trọng tải cho phép của phương tiện khi qua trạm cân. Số hàng cấm được đối tượng ngụy trang trong các túi nilon màu đen, giấu dưới thanh xà của gầm xe container.

Sau khi đưa pháo qua cửa khẩu trót lọt, Tr. di chuyển theo tuyến đường mòn Hồ Chí Minh về khu vực xã Nghĩa Hành để giao cho các mối bán lẻ. Theo lời khai ban đầu, mỗi cối pháo loại 36 quả được Tr. mua với giá 250.000 đồng và bán ra khoảng 500.000 đồng.

Từ những thông tin thu thập được, lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An chỉ đạo Công an xã Con Cuông phối hợp Phòng PC01 xác lập chuyên án, tập trung đấu tranh, triệt phá đường dây mua bán pháo nổ do Nguyễn Bá Tr. cầm đầu.

Sáng 5/8, Ban Chuyên án nắm được thông tin Tr. điều khiển xe container chở hàng đông lạnh từ khu vực cửa khẩu Hữu Nghị về Nghệ An, trên xe có cất giấu pháo nổ. Khoảng 4h30 ngày 6/8, tại km 688+500 đường mòn Hồ Chí Minh, đoạn qua xóm Trường Sơn (xã Tân Kỳ), lực lượng Công an xã Con Cuông đồng chủ trì, phối hợp Phòng PC01 và Phòng PC08 Công an tỉnh Nghệ An tổ chức bắt quả tang Nguyễn Bá Tr. về hành vi “buôn bán hàng cấm”.

Khám xét phương tiện, lực lượng chức năng thu giữ 252kg pháo nổ.

Cơ quan công an đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ đường dây và những người liên quan.

Ngọc Tú
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