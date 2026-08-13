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Lạng Sơn: Sạt lở đất khiến nhiều nhà dân phải di tản

Anh Trọng

TPO - Sạt lở mái taluy đang diễn ra với quy mô lớn trên Quốc lộ (QL) 4A đoạn qua xã Na Sầm, tỉnh Lạng Sơn. Sự việc khiến một số ngôi nhà bị hư hỏng và người dân phải rời nhà đi di tản.

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Hiện trường sạt mái taluy trên QL4A, đất đá bị sạt chảy xuống các nhà dân ở bên dưới.

Ngày 13/8, lãnh đạo UBND xã Na Sầm cho biết, tình trạng sạt lở tại Km19+300, Quốc lộ 4A đã xuất hiện và tái diễn nhiều lần. Mới nhất là trong gần một tuần trở lại đây, sau các đợt mưa lớn, đất đá từ khu vực taluy tiếp tục sạt trượt xuống phía khu dân cư thôn An Hùng. Đến nay, khu vực này vẫn tiềm ẩn nguy cơ sạt lở rất cao.

Tại hiện trường trong ngày 13/8 có thể dễ dàng nhận thấy một cung sạt trượt lớn kéo dài từ khu vực taluy âm QL4A xuống phía dưới. Đất đỏ nhão, bở rời phủ kín một phần sườn dốc, nhiều vị trí xuất hiện các vết nứt, lún và hiện tượng mặt đất phồng rộp. Khối đất phía trên vẫn trong trạng thái mất liên kết, tạo thành những mảng lớn có nguy cơ tiếp tục trượt xuống khi xuất hiện mưa lớn.

Đáng lo ngại, ngay dưới chân khu vực sạt trượt là nhà ở của người dân. Tại hiện trường cho thấy, đất đá đã tràn sát và áp vào một số căn nhà, cổng ra vào và đường sá bị bùn đất vùi lấp.

Gia đình bà Bế Thị Thảm, thôn An Hùng là hộ dân trong xã chịu thiệt hại nặng nhất. Bà Thảm cho biết, những ngày đầu tháng 8, gia đình bắt đầu phát hiện đất đá bắt đầu sạt xuống phía sau nhà. Chỉ trong thời gian ngắn sau đó, nhiều vị trí trên tường xuất hiện các mảng nứt lớn. Tiếp những ngày sau, đất đá tiếp tục tràn xuống, xuyên thủng cả bức tường phía sau, bùn đất tràn vào trong nhà dâng cao cả mét làm. Tình trạng này vừa hư hỏng nghiêm trọng kết cấu ngôi nhà vừa khiến gia đình bà Thảm không thể sinh hoạt bình thường đành phải dời khỏi nhà của mình đến ở tạm nhà người quen ở nơi khác.

Không chỉ một gia đình bị ảnh hưởng. Dưới khu vực sạt lở hiện có 4 hộ dân sinh sống. Với những căn nhà còn lại, đất đá chưa trực tiếp tràn vào nhưng người dân luôn sống trong tâm trạng bất an mỗi khi trời mưa.

Trước diễn biến trên, UBND xã Na Sầm đã bố trí lực lượng thường xuyên theo dõi khu vực, cảnh báo người dân không tiếp cận điểm sạt lở, đồng thời tổ chức di dời khẩn cấp các hộ có nguy cơ mất an toàn. Ngày 3/8, xã đã có báo cáo gửi UBND tỉnh và các sở, ngành liên quan, đề nghị xem xét phương án xử lý.

Trao đổi với PV Tiền Phong chiều 13/8, ông Mã Văn Trường, Chủ tịch UBND xã Na Sầm, tỉnh Lạng Sơn cho biết, ngày 12/8, Sở Nông nghiệp và Môi trường Lạng Sơn và các đơn vị liên quan đã đến kiểm tra thực tế điểm sạt lở tại Km19+300, Quốc lộ 4A và đưa ra một số biện pháp khắc phục trước mắt. Tại buổi kiểm tra, đoàn công tác nhận định đây là điểm sạt lở có nguy cơ cao, diễn biến phức tạp, cần được theo dõi sát sao để tránh bị bất ngờ.

Hình ảnh sạt lở đất từ mái taluy QL4A gây hư hỏng nhà dân tại Lạng Sơn:

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Các hộ dân ở tại khu vực sạt lở đã bị bùn đất sạt trượt vào sát nhà
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Lượng bùn đất sạt trượt dâng cao nhiều mét, lên đến gần mái nhà.
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Nhà bà Bế Thị Thảm, thôn An Hùng bị đất đá tràn xuống, xuyên thủng cả bức tường phía sau, đất tràn vào nhà.
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Ngoài vị trí tường bị thủng, ở nhiều khu vực khác, tường nhà bà Thảm còn bị nứt toác.
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Nhà một số hộ dân trong khu vực cũng đang bị đất tràn vào và gây nứt
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Do đất tràn vào nhà và tường bị nứt nhiều vị trí, bà Thảm và gia đình đã phải chuyển đến ở nhà người quen ở nơi khác.
Anh Trọng
#Mưa sạt lở #sạt lở đất ở lạng sơn #sạt lở đất QL4A #tỉnh Lạng Sơn #mưa bão

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