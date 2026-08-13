Ninh Bình: 'Bắt bệnh' việc chậm thực hiện 44 kết luận thanh tra

TPO - Hiện toàn tỉnh Ninh Bình vẫn còn 44 kết luận chưa được hoàn thành thực hiện, nguyên nhân của việc chậm trễ này không hoàn toàn nằm ở tính chất phức tạp của vụ việc, mà xuất phát từ yếu tố chủ quan trong khâu tổ chức thực hiện.

44 kết luận thanh tra chưa hoàn thành

Một góc phường Hoa Lư. Ảnh: Đình Minh.

Văn phòng UBND tỉnh Ninh Bình vừa ban hành thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Anh Chức tại hội nghị đánh giá tình hình, tiến độ và kết quả thực hiện các kết luận thanh tra.

Theo thông báo, trong khoảng thời gian từ ngày 01/7/2025 đến 15/7/2026, Thanh tra tỉnh Ninh Bình đã triển khai 43 cuộc thanh tra và ban hành tổng cộng 78 kết luận thanh tra. Các cuộc thanh tra được thực hiện bám sát kế hoạch và chỉ đạo của Thanh tra Chính phủ, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, tập trung vào những địa bàn, lĩnh vực và dự án phát sinh nhiều khó khăn, vướng mắc kéo dài mà dư luận xã hội đặc biệt quan tâm. Trong đó, đáng chú ý có 8 cuộc thanh tra chuyên đề đi sâu vào các dự án tồn đọng.

Ngay sau khi ban hành kết luận, Thanh tra tỉnh đã chủ động phân công cán bộ theo dõi từng vụ việc, ban hành 11 văn bản đôn đốc, thường xuyên rà soát và tham mưu cho Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo tháo gỡ khó khăn phát sinh.

Tính đến thời điểm báo cáo: 34/78 kết luận đã được các sở, ban, ngành và địa phương hoàn thành. Nhiều kiến nghị quan trọng về thu hồi kinh tế, xử lý trách nhiệm cá nhân, tổ chức và xử phạt vi phạm hành chính đã được thực hiện nghiêm túc. Tỉnh đã tháo gỡ được nhiều nút thắt liên quan đến các lĩnh vực phức tạp như đất đai, đầu tư, tài chính, xây dựng, những nội dung vốn đòi hỏi sự phối hợp liên ngành.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, thực tế hiện toàn tỉnh vẫn còn 44 kết luận thanh tra chưa được hoàn thành việc tổ chức thực hiện theo kết luận. Qua bóc tách số liệu, góc nhìn khách quan cho thấy: 28/44 kết luận mới chỉ được ban hành trong tháng 6 và tháng 7/2026, hiện vẫn nằm trong thời hạn tổ chức thực hiện theo quy định pháp luật; 16 kết luận còn lại thuộc nhóm tồn đọng kéo dài, tập trung ở các dự án gặp vướng mắc phức tạp chưa được giải quyết dứt điểm.

Không để xảy ra tình trạng né tránh, đùn đẩy

UBND tỉnh Ninh Bình chỉ rõ, nguyên nhân của việc chậm trễ này không hoàn toàn nằm ở tính chất phức tạp của vụ việc, mà xuất phát từ yếu tố chủ quan trong khâu tổ chức thực hiện. Một số người đứng đầu cơ quan, đơn vị chưa thực sự quyết liệt trong chỉ đạo; việc lập kế hoạch, theo dõi và đôn đốc xử lý còn mang tính hình thức, thiếu thường xuyên. Chất lượng tham mưu, đề xuất giải pháp ở một số bộ phận còn bị động, chưa đáp ứng yêu cầu.

Đáng chú ý, kết luận của UBND tỉnh đã "bắt đúng bệnh" khi thẳng thắn vạch trần tình trạng e ngại trách nhiệm, chậm trao đổi, phối hợp hời hợt hoặc tư tưởng "chờ ý kiến" từ các cơ quan khác. Sự đùn đẩy này đã và đang tạo ra điểm nghẽn kéo dài, làm giảm hiệu lực, hiệu quả của các kết luận thanh tra, trực tiếp ảnh hưởng đến tiến độ xử lý các dự án tồn đọng trên địa bàn.

Để siết chặt kỷ cương, UBND tỉnh Ninh Bình yêu cầu các sở, ngành, địa phương phải nhìn nhận công tác thực hiện kết luận thanh tra là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, không được né tránh hay đùn đẩy trách nhiệm.

Đối với các kết luận còn trong thời hạn, các đơn vị phải khẩn trương xây dựng lộ trình thực hiện cụ thể. Đối với nhóm dự án vướng mắc kéo dài, các cơ quan tham mưu phải chủ động phối hợp liên ngành, đề xuất phương án xử lý dứt điểm, không để tình trạng "ngâm" hồ sơ làm lãng phí nguồn lực và giảm niềm tin của nhân dân.