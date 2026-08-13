16 cán bộ, đảng viên ở Tây Ninh vi phạm nồng độ cồn

TPO - UBND tỉnh Tây Ninh yêu cầu chấn chỉnh cán bộ, đảng viên vi phạm nồng độ cồn, sau khi phát hiện 16 trường hợp trong 6 tháng đầu năm 2026.

UBND tỉnh Tây Ninh vừa có văn bản yêu cầu chấn chỉnh việc chấp hành pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đối với cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên và cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang trên địa bàn.

Công an Tây Ninh tăng cường kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm pháp luật về giao thông.

Theo UBND tỉnh Tây Ninh, trong 6 tháng đầu năm 2026, tình hình tai nạn giao thông trên địa bàn được kéo giảm cả ba tiêu chí so với cùng kỳ năm 2025.

Cụ thể, toàn tỉnh xảy ra 197 vụ tai nạn giao thông, giảm 18,18% so với cùng kỳ; số người chết là 202 người, giảm 7,76%; số người bị thương 72 người, giảm 44,19%.

Tuy nhiên, UBND tỉnh đánh giá tình hình trật tự, an toàn giao thông vẫn còn diễn biến phức tạp. Đáng chú ý, số vụ tai nạn chết người chiếm tỷ lệ cao, khoảng 29,4%. Trong đó, vi phạm quy định về nồng độ cồn vẫn là vấn đề đáng lo ngại, đã xảy ra trường hợp sử dụng rượu, bia rồi điều khiển phương tiện gây tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng.

Trong 6 tháng đầu năm, lực lượng công an toàn tỉnh phát hiện, lập biên bản xử lý 45.853 hành vi vi phạm đối với 17.823 trường hợp, tăng 157% so với cùng kỳ năm 2025.

Trong 6 tháng đầu năm 2026, số người chết do tai nạn giao thông tại Tây Ninh giảm 7,76% so với cùng kỳ.

Riêng vi phạm nồng độ cồn, lực lượng chức năng lập biên bản xử lý 6.018 hành vi đối với 3.217 trường hợp, tăng 87% so với cùng kỳ.

Đáng chú ý, qua xử lý vi phạm, cơ quan công an phát hiện 16 trường hợp vi phạm nồng độ cồn là công chức, viên chức, đảng viên, thuộc 15 chi bộ trên địa bàn tỉnh.

Sau khi xác minh, Công an tỉnh Tây Ninh đã gửi thông báo về cơ quan, đơn vị quản lý 16 trường hợp này để xử lý theo quy định. Tuy nhiên, đến nay chỉ có 3/16 trường hợp được cơ quan, đơn vị phản hồi.

Trong số 3 trường hợp phản hồi, có 2 trường hợp không áp dụng hình thức kỷ luật mà đưa nội dung vi phạm vào đánh giá, xếp loại chất lượng đảng viên cuối năm. Trường hợp còn lại đã không còn công tác tại đơn vị cũ.

Trước thực tế này, Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành, lực lượng chức năng, cơ quan, đơn vị và chủ tịch UBND các xã, phường tiếp tục quán triệt cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về phòng, chống tác hại của rượu, bia và trật tự, an toàn giao thông đường bộ.

UBND tỉnh yêu cầu đưa việc chấp hành pháp luật về giao thông vào nội dung đánh giá, phân loại hằng năm đối với đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức.

Đặc biệt, người đứng đầu cơ quan, đơn vị phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh nếu để cán bộ, đảng viên thuộc phạm vi quản lý vi phạm nhưng không tổ chức kiểm điểm hoặc không phản hồi thông tin cho lực lượng chức năng theo quy định.

Công an tỉnh Tây Ninh được giao tăng cường kiểm tra, phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp cán bộ, công chức, viên chức, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang vi phạm pháp luật về giao thông.

Việc xử lý phải bảo đảm tinh thần thượng tôn pháp luật, “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, đồng thời không chấp nhận việc can thiệp, tác động nhằm bỏ qua lỗi vi phạm trong quá trình xử lý vi phạm hành chính về giao thông.

UBND tỉnh Tây Ninh cũng yêu cầu các cơ quan, đơn vị phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an trong việc xác minh, xử lý cán bộ, đảng viên vi phạm, qua đó góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về giao thông và phòng ngừa tai nạn trên địa bàn.