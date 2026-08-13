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TPHCM bối rối vì 17 triệu m3 bùn nạo vét kênh rạch chưa có chỗ đổ

Anh Nhàn

TPO - Hàng loạt dự án cải tạo, chỉnh trang kênh rạch tại TPHCM đang gặp khó vì chưa có nơi tiếp nhận bùn nạo vét. Tổng lượng bùn tồn đọng cần xử lý hiện khoảng 17 triệu m³, nguy cơ ảnh hưởng đến tiến độ các công trình lớn.

Chiều 13/8, tại buổi họp báo kinh tế - xã hội TPHCM, ông Hoàng Anh Dũng - Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị TPHCM, cho biết việc chưa có địa điểm tiếp nhận bùn nạo vét đang là một trong những vướng mắc lớn của các dự án chỉnh trang kênh rạch.

Theo ông Dũng, nhiều dự án có nguy cơ bị ảnh hưởng tiến độ do thành phố chưa công bố danh mục các địa điểm tiếp nhận, xử lý bùn. Trong khi đó, tổng khối lượng bùn nạo vét cần được xử lý hiện lên tới khoảng 17 triệu m³.

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Khu vực thi công ở đoạn gần cầu Nước Lên (phường An Lạc). Ảnh: Hữu Huy

Ông Dũng cũng cho hay, Ban Hạ tầng đô thị đang làm chủ đầu tư nhiều dự án lớn như cải tạo kênh Tham Lương - Bến Cát - rạch Nước Lên, rạch Xuyên Tâm, rạch Văn Thánh, sông Cầu và bờ Bắc Kênh Đôi. Tuy vậy, TPHCM hiện chưa công bố danh sách các địa điểm có thể tiếp nhận bùn nạo vét không ô nhiễm. Trong khi đó, bùn ô nhiễm phải được xử lý theo quy trình riêng.

“Mỗi khi dự án phát sinh nhu cầu, chúng tôi phải tự tìm địa phương có quỹ đất phù hợp, sau đó làm thủ tục xin cấp có thẩm quyền chấp thuận mới được đưa bùn đến đổ”, ông Dũng nói.

Theo ông Dũng, quy trình này khiến việc xử lý bùn mất nhiều thời gian, trong khi khối lượng phát sinh từ các dự án rất lớn. Một trong những dự án chịu ảnh hưởng rõ nhất là dự án cải tạo kênh Tham Lương - Bến Cát - rạch Nước Lên. Tuyến kênh dài gần 32km, được xem là một trong những công trình chỉnh trang kênh rạch lớn của TPHCM. Dự án dự kiến phải nạo vét hơn 3 triệu m³ bùn. Tuy nhiên, đến nay phương án tiếp nhận và xử lý lượng bùn này vẫn chưa được xác định.

Trước tình trạng trên, Ban Hạ tầng đô thị kiến nghị TPHCM sớm công bố danh sách các địa điểm có nhu cầu tiếp nhận đất, bùn để phục vụ san lấp.

Theo đơn vị này, danh sách nên được áp dụng chung cho các dự án, địa phương và đơn vị có nhu cầu trên địa bàn thành phố, thay vì từng dự án phải tự tìm địa điểm và thực hiện thủ tục riêng.

Đồng thời, Ban Hạ tầng đô thị cũng đề xuất ưu tiên những địa điểm nằm gần các công trình đang thi công. Việc này vừa giúp rút ngắn quãng đường vận chuyển, vừa giảm chi phí và thời gian xử lý bùn.

Tiến độ 5 dự án giao thông trọng điểm TPHCM hiện ra sao?

Tại họp báo, Ban Giao thông TPHCM đã thông tin tiến độ 5 dự án giao thông trọng điểm trên địa bàn.

Theo đó, Dự án Vành đai 3 đã đạt hơn 80% khối lượng, các gói thầu đang bước vào giai đoạn nước rút, mục tiêu hoàn thành và đưa vào khai thác trong năm 2026.

Nút giao An Phú đạt khoảng 75%, tiến độ cơ bản đáp ứng yêu cầu, dự kiến hoàn thành vào quý II/2027, song một số phần mặt bằng vẫn chưa được bàn giao.

Dự án Quốc lộ 50 đạt khoảng 98% khối lượng, đang thi công các hạng mục cuối và dự kiến hoàn thành vào tháng 12/2026.

Với Vành đai 2, dự án dự kiến hoàn thành cuối năm 2027. Hiện 4/5 gói thầu xây lắp chính đã khởi công, một số đoạn vẫn chờ mặt bằng. Trong khi đó, nút giao Mỹ Thủy đã được bàn giao 100% mặt bằng và dự kiến hoàn thành vào quý I/2027.

Anh Nhàn
#khó khăn trong xử lý bùn nạo vét tại TPHCM #thiếu địa điểm tiếp nhận bùn ô nhiễm và không ô nhiễm #ảnh hưởng đến tiến độ các dự án cải tạo kênh rạch #đề xuất lập danh sách địa điểm tiếp nhận bùn chung #quy trình thủ tục phức tạp gây chậm trễ xử lý bùn

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