TPHCM bối rối vì 17 triệu m3 bùn nạo vét kênh rạch chưa có chỗ đổ

TPO - Hàng loạt dự án cải tạo, chỉnh trang kênh rạch tại TPHCM đang gặp khó vì chưa có nơi tiếp nhận bùn nạo vét. Tổng lượng bùn tồn đọng cần xử lý hiện khoảng 17 triệu m³, nguy cơ ảnh hưởng đến tiến độ các công trình lớn.

Chiều 13/8, tại buổi họp báo kinh tế - xã hội TPHCM, ông Hoàng Anh Dũng - Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị TPHCM, cho biết việc chưa có địa điểm tiếp nhận bùn nạo vét đang là một trong những vướng mắc lớn của các dự án chỉnh trang kênh rạch.

Theo ông Dũng, nhiều dự án có nguy cơ bị ảnh hưởng tiến độ do thành phố chưa công bố danh mục các địa điểm tiếp nhận, xử lý bùn. Trong khi đó, tổng khối lượng bùn nạo vét cần được xử lý hiện lên tới khoảng 17 triệu m³.

Khu vực thi công ở đoạn gần cầu Nước Lên (phường An Lạc). Ảnh: Hữu Huy

Ông Dũng cũng cho hay, Ban Hạ tầng đô thị đang làm chủ đầu tư nhiều dự án lớn như cải tạo kênh Tham Lương - Bến Cát - rạch Nước Lên, rạch Xuyên Tâm, rạch Văn Thánh, sông Cầu và bờ Bắc Kênh Đôi. Tuy vậy, TPHCM hiện chưa công bố danh sách các địa điểm có thể tiếp nhận bùn nạo vét không ô nhiễm. Trong khi đó, bùn ô nhiễm phải được xử lý theo quy trình riêng.

“Mỗi khi dự án phát sinh nhu cầu, chúng tôi phải tự tìm địa phương có quỹ đất phù hợp, sau đó làm thủ tục xin cấp có thẩm quyền chấp thuận mới được đưa bùn đến đổ”, ông Dũng nói.

Theo ông Dũng, quy trình này khiến việc xử lý bùn mất nhiều thời gian, trong khi khối lượng phát sinh từ các dự án rất lớn. Một trong những dự án chịu ảnh hưởng rõ nhất là dự án cải tạo kênh Tham Lương - Bến Cát - rạch Nước Lên. Tuyến kênh dài gần 32km, được xem là một trong những công trình chỉnh trang kênh rạch lớn của TPHCM. Dự án dự kiến phải nạo vét hơn 3 triệu m³ bùn. Tuy nhiên, đến nay phương án tiếp nhận và xử lý lượng bùn này vẫn chưa được xác định.

Trước tình trạng trên, Ban Hạ tầng đô thị kiến nghị TPHCM sớm công bố danh sách các địa điểm có nhu cầu tiếp nhận đất, bùn để phục vụ san lấp.

Theo đơn vị này, danh sách nên được áp dụng chung cho các dự án, địa phương và đơn vị có nhu cầu trên địa bàn thành phố, thay vì từng dự án phải tự tìm địa điểm và thực hiện thủ tục riêng.

Đồng thời, Ban Hạ tầng đô thị cũng đề xuất ưu tiên những địa điểm nằm gần các công trình đang thi công. Việc này vừa giúp rút ngắn quãng đường vận chuyển, vừa giảm chi phí và thời gian xử lý bùn.