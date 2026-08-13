Chiến dịch 500 ngày đêm: Tập trung nghiên cứu hồ sơ 250 trận đánh lớn

TPO - Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà yêu cầu tập trung nghiên cứu, hoàn thiện hồ sơ 250 trận đánh lớn, đồng thời khẩn trương xây dựng, làm giàu cơ sở dữ liệu về liệt sĩ, mộ liệt sĩ và nghĩa trang liệt sĩ, tạo nền tảng phục vụ hiệu quả hơn công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Đã quy tập 1.715 hài cốt liệt sĩ

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà - Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ (Ban Chỉ đạo 515), chủ trì buổi làm việc với các bộ, ngành về một số nhiệm vụ trọng tâm của Ban Chỉ đạo, chiều 13/8.

Báo cáo tại buổi làm việc, Thiếu tướng Đoàn Quang Hòa - Cục trưởng Cục Chính sách - Xã hội (Bộ Quốc phòng) cho biết, đến ngày 13/8, các lực lượng đã tìm kiếm, quy tập 1.715 hài cốt liệt sĩ. Trong đó, 691 hài cốt được quy tập trong nước, 174 tại Lào và 850 tại Campuchia.

Thiếu tướng Đoàn Quang Hòa báo cáo tại buổi làm việc. (Ảnh: VGP)

Công tác lấy mẫu hài cốt liệt sĩ được các địa phương đẩy mạnh, với số lượng trung bình 2.000 - 3.000 mẫu/ngày. Đến nay đã lấy mẫu tại 124.762 mộ liệt sĩ; 9 địa phương đã hoàn thành nhiệm vụ lấy mẫu.

Theo Thiếu tướng Nguyễn Thành Trung - Chính ủy Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh, đến ngày 12/8, công tác quy tập tại Công viên Lê Thị Riêng đã tìm kiếm, quy tập được 293 hài cốt liệt sĩ, gồm 260 bộ hài cốt liệt sĩ đơn và 8 mộ tập thể với 33 bộ hài cốt liệt sĩ.

Đến nay đã thực hiện tìm kiếm khai quật tại 2 rãnh mộ. Rãnh thứ ba đã xác định được vị trí. Đối với rãnh thứ tư và thứ năm, Thành phố Hồ Chí Minh đang tiếp tục thẩm định thông tin do nhân chứng cung cấp.

Xác định danh tính không thể chỉ dựa vào ADN

Phát biểu kết luận, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà cho rằng, việc lấy mẫu hài cốt ở thời điểm này là kịp thời, bởi càng để lâu dưới lòng đất, việc lấy mẫu và bảo quản càng khó khăn. Do đó, cần khẩn trương hoàn thiện điều kiện bảo quản, đồng thời đẩy nhanh nghiên cứu, ứng dụng hệ thống máy móc xác định ADN thế hệ mới.

Tuy nhiên, xác định danh tính liệt sĩ không thể chỉ dựa vào ADN. Trường hợp mẫu ADN bị đứt gãy, không còn khả năng phân tích, cần nghiên cứu phương pháp thực chứng trên cơ sở tổng hợp, đối chiếu nhiều nguồn tư liệu.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà phát biểu tại buổi làm việc. (Ảnh: VGP)

Phó Thủ tướng dẫn trường hợp liệt sĩ Huỳnh Văn Quên, khi thông tin từ gia đình và các hồ sơ được tổng hợp, đối chiếu, qua đó cung cấp cơ sở xác định danh tính. Phó Thủ tướng đề nghị Bộ Nội vụ đánh giá lại quy trình thực chứng và đề xuất phương án triển khai trong thời gian tới.

Theo Phó Thủ tướng, bên cạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính, nhiệm vụ đặc biệt quan trọng là hoàn thiện cơ sở dữ liệu về liệt sĩ, mộ liệt sĩ, nghĩa trang liệt sĩ và hồ sơ liệt sĩ. Mục tiêu là phấn đấu hoàn thiện cơ bản hệ thống dữ liệu trong năm 2026, đồng thời tiếp tục làm giàu dữ liệu từ các nguồn trong nước và quốc tế.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà yêu cầu Tổ giúp việc tập trung nghiên cứu hồ sơ 250 trận đánh lớn, tận dụng tối đa công nghệ và các nguồn tư liệu hiện có để xác định hồ sơ đã có gì, còn thiếu gì, cần xác thực nội dung nào và bổ sung nguồn tư liệu nào.

Đối với Thành phố Hồ Chí Minh, Phó Thủ tướng yêu cầu tiếp tục tìm kiếm, thăm dò, quy tập tại Công viên Lê Thị Riêng theo nguyên tắc thận trọng, chắc chắn, tỉ mỉ, kỹ lưỡng và hiệu quả.

Đến ngày 30/8 cần hoàn thành đánh giá giai đoạn 1, làm rõ kết quả, khó khăn, bài học kinh nghiệm và nhiệm vụ giai đoạn tiếp theo. Kết quả tại Công viên Lê Thị Riêng cần được coi là mô hình, cách làm mẫu để triển khai đối với các khu mộ tập thể còn thiếu thông tin.