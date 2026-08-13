Lãnh đạo Quân đội New Zealand cảm ơn Đại tướng Phan Văn Giang

Chiều 13/8 (giờ địa phương), tại Auckland, New Zealand, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, tiếp xã giao Chuẩn Đô đốc Mathew Williams - Phó Tư lệnh Lực lượng Quốc phòng New Zealand.

Đại tướng Phan Văn Giang và Chuẩn Đô đốc Mathew Williams tại buổi tiếp.

Bày tỏ vui mừng được gặp Đại tướng Phan Văn Giang nhân dịp cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tháp tùng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm cấp nhà nước tới New Zealand, Chuẩn Đô đốc Mathew Williams đánh giá cao ý nghĩa chính trị của chuyến thăm, góp phần thúc đẩy quan hệ hai nước ngày càng thực chất, hiệu quả.

Chuẩn Đô đốc Mathew Williams nhấn mạnh, việc Việt Nam và New Zealand nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện vào tháng 2/2025, cùng chuyến thăm lần này của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, là những dấu mốc quan trọng, mở ra nhiều cơ hội hợp tác mới, trong đó có hợp tác quốc phòng giữa hai quân đội.

Theo Phó Tư lệnh Lực lượng Quốc phòng New Zealand, hợp tác quốc phòng, an ninh là một trong những trụ cột quan trọng của quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - New Zealand. Ông tin tưởng quan hệ hợp tác giữa hai nước, trong đó có lĩnh vực quốc phòng, sẽ tiếp tục phát triển.

Chuẩn Đô đốc Mathew Williams đồng thời trân trọng cảm ơn Đại tướng Phan Văn Giang đã tích cực hỗ trợ thúc đẩy quan hệ hợp tác quốc phòng giữa hai bên.

Đồng tình với những đánh giá trên, Đại tướng Phan Văn Giang cho rằng hợp tác quốc phòng là một trong những trụ cột quan trọng trong tổng thể quan hệ ngày càng phát triển tốt đẹp giữa Việt Nam và New Zealand.

Quang cảnh buổi tiếp.

Đại tướng Phan Văn Giang đề nghị hai bên tiếp tục phối hợp triển khai các nội dung hợp tác đã được thống nhất, qua đó cụ thể hóa nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao hai nước về hợp tác quốc phòng.

Các lĩnh vực được đề cập gồm duy trì trao đổi đoàn các cấp, nhất là đoàn cấp cao và thực hiện các cơ chế hợp tác; giáo dục, đào tạo; gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc; công nghiệp quốc phòng; đồng thời tiếp tục ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương quốc tế, đặc biệt trong khuôn khổ Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN mở rộng (ADMM+).

Đại tướng Phan Văn Giang cho rằng hợp tác quốc phòng song phương còn nhiều tiềm năng và dư địa phát triển. Việt Nam có nhu cầu mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực khắc phục hậu quả chiến tranh, hỗ trợ nhân đạo, cứu trợ thảm họa, tìm kiếm cứu nạn, quân y và hợp tác giữa các cấp quân, binh chủng.

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam cũng đề nghị Bộ Quốc phòng New Zealand xem xét cấp thêm học bổng ngôn ngữ và chuyên ngành tại New Zealand, cử giáo viên sang giảng dạy tiếng Anh tại Việt Nam; đồng thời khẳng định Bộ Quốc phòng Việt Nam sẵn sàng tiếp nhận học viên New Zealand sang học các khóa tiếng Việt và tham dự khóa học Quan chức quốc phòng quốc tế.

Đại tướng Phan Văn Giang và Chuẩn Đô đốc Mathew Williams tại buổi tiếp.

Trao đổi về tình hình thế giới, khu vực và các vấn đề cùng quan tâm, Đại tướng Phan Văn Giang khẳng định Việt Nam nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển; đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ; mong muốn là bạn với tất cả các nước; kiên định chính sách quốc phòng “bốn không” và kiên trì theo đuổi giải pháp đối thoại trong giải quyết xung đột, bất đồng.

Về vấn đề Biển Đông, Đại tướng Phan Văn Giang khẳng định Việt Nam kiên trì chủ trương giải quyết tranh chấp, bất đồng bằng biện pháp hòa bình, trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển (UNCLOS) 1982; thực thi đầy đủ Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC) và mong muốn sớm ký kết Bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC) thực chất, hiệu lực, hiệu quả.

Về phần mình, Chuẩn Đô đốc Mathew Williams cho rằng Việt Nam và New Zealand chia sẻ quan điểm, lợi ích tương đồng trong việc duy trì hòa bình, ổn định, phát triển ở khu vực trên cơ sở tôn trọng lợi ích của tất cả quốc gia và luật pháp quốc tế.

Trước đó, dưới sự chứng kiến của lãnh đạo cấp cao Việt Nam và New Zealand, hai bên đã trao Thỏa thuận thực thi về hợp tác trong lĩnh vực gìn giữ hòa bình, qua đó mở ra nhiều cơ hội hợp tác liên quan tới lĩnh vực này.