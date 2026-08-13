Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Người lính

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Lãnh đạo Quân đội New Zealand cảm ơn Đại tướng Phan Văn Giang

Nguyễn Minh

TPO - Chuẩn Đô đốc Mathew Williams - Phó Tư lệnh Lực lượng Quốc phòng New Zealand, trân trọng cảm ơn Đại tướng Phan Văn Giang đã tích cực hỗ trợ thúc đẩy quan hệ hợp tác quốc phòng giữa Việt Nam và New Zealand.

Chiều 13/8 (giờ địa phương), tại Auckland, New Zealand, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, tiếp xã giao Chuẩn Đô đốc Mathew Williams - Phó Tư lệnh Lực lượng Quốc phòng New Zealand.

bqp-3.jpg
Đại tướng Phan Văn Giang và Chuẩn Đô đốc Mathew Williams tại buổi tiếp.

Bày tỏ vui mừng được gặp Đại tướng Phan Văn Giang nhân dịp cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tháp tùng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm cấp nhà nước tới New Zealand, Chuẩn Đô đốc Mathew Williams đánh giá cao ý nghĩa chính trị của chuyến thăm, góp phần thúc đẩy quan hệ hai nước ngày càng thực chất, hiệu quả.

Chuẩn Đô đốc Mathew Williams nhấn mạnh, việc Việt Nam và New Zealand nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện vào tháng 2/2025, cùng chuyến thăm lần này của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, là những dấu mốc quan trọng, mở ra nhiều cơ hội hợp tác mới, trong đó có hợp tác quốc phòng giữa hai quân đội.

Theo Phó Tư lệnh Lực lượng Quốc phòng New Zealand, hợp tác quốc phòng, an ninh là một trong những trụ cột quan trọng của quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - New Zealand. Ông tin tưởng quan hệ hợp tác giữa hai nước, trong đó có lĩnh vực quốc phòng, sẽ tiếp tục phát triển.

Chuẩn Đô đốc Mathew Williams đồng thời trân trọng cảm ơn Đại tướng Phan Văn Giang đã tích cực hỗ trợ thúc đẩy quan hệ hợp tác quốc phòng giữa hai bên.

Đồng tình với những đánh giá trên, Đại tướng Phan Văn Giang cho rằng hợp tác quốc phòng là một trong những trụ cột quan trọng trong tổng thể quan hệ ngày càng phát triển tốt đẹp giữa Việt Nam và New Zealand.

bqp-2.jpg
Quang cảnh buổi tiếp.

Đại tướng Phan Văn Giang đề nghị hai bên tiếp tục phối hợp triển khai các nội dung hợp tác đã được thống nhất, qua đó cụ thể hóa nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao hai nước về hợp tác quốc phòng.

Các lĩnh vực được đề cập gồm duy trì trao đổi đoàn các cấp, nhất là đoàn cấp cao và thực hiện các cơ chế hợp tác; giáo dục, đào tạo; gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc; công nghiệp quốc phòng; đồng thời tiếp tục ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương quốc tế, đặc biệt trong khuôn khổ Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN mở rộng (ADMM+).

Đại tướng Phan Văn Giang cho rằng hợp tác quốc phòng song phương còn nhiều tiềm năng và dư địa phát triển. Việt Nam có nhu cầu mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực khắc phục hậu quả chiến tranh, hỗ trợ nhân đạo, cứu trợ thảm họa, tìm kiếm cứu nạn, quân y và hợp tác giữa các cấp quân, binh chủng.

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam cũng đề nghị Bộ Quốc phòng New Zealand xem xét cấp thêm học bổng ngôn ngữ và chuyên ngành tại New Zealand, cử giáo viên sang giảng dạy tiếng Anh tại Việt Nam; đồng thời khẳng định Bộ Quốc phòng Việt Nam sẵn sàng tiếp nhận học viên New Zealand sang học các khóa tiếng Việt và tham dự khóa học Quan chức quốc phòng quốc tế.

bqp-1.jpg
Đại tướng Phan Văn Giang và Chuẩn Đô đốc Mathew Williams tại buổi tiếp.

Trao đổi về tình hình thế giới, khu vực và các vấn đề cùng quan tâm, Đại tướng Phan Văn Giang khẳng định Việt Nam nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển; đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ; mong muốn là bạn với tất cả các nước; kiên định chính sách quốc phòng “bốn không” và kiên trì theo đuổi giải pháp đối thoại trong giải quyết xung đột, bất đồng.

Về vấn đề Biển Đông, Đại tướng Phan Văn Giang khẳng định Việt Nam kiên trì chủ trương giải quyết tranh chấp, bất đồng bằng biện pháp hòa bình, trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển (UNCLOS) 1982; thực thi đầy đủ Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC) và mong muốn sớm ký kết Bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC) thực chất, hiệu lực, hiệu quả.

Về phần mình, Chuẩn Đô đốc Mathew Williams cho rằng Việt Nam và New Zealand chia sẻ quan điểm, lợi ích tương đồng trong việc duy trì hòa bình, ổn định, phát triển ở khu vực trên cơ sở tôn trọng lợi ích của tất cả quốc gia và luật pháp quốc tế.

Trước đó, dưới sự chứng kiến của lãnh đạo cấp cao Việt Nam và New Zealand, hai bên đã trao Thỏa thuận thực thi về hợp tác trong lĩnh vực gìn giữ hòa bình, qua đó mở ra nhiều cơ hội hợp tác liên quan tới lĩnh vực này.

Nhân dịp này, Đại tướng Phan Văn Giang trân trọng mời lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Lực lượng Quốc phòng và các doanh nghiệp công nghiệp quốc phòng New Zealand tiếp tục ủng hộ, tham dự Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam lần thứ ba vào tháng 12/2026 tại Hà Nội.

Nguyễn Minh
#Đại tướng Phan Văn Giang #Quân đội New Zealand #Chuẩn Đô đốc Mathew Williams #hợp tác quốc phòng Việt Nam New Zealand #quan hệ Việt Nam New Zealand #Lực lượng Quốc phòng New Zealand

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe