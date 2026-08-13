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Người đàn ông làm vườn phát hiện mảnh tăng, xương của liệt sĩ

Tiền Lê

TPO - Trong khi làm vườn, ông Ksor Tân (sinh năm 1980, trú ở làng Sơr, xã Ia Boòng, tỉnh Gia Lai) phát hiện một số mảnh tăng và xương nghi là hài cốt liệt sĩ, báo cho lực lượng quân sự địa phương và Đội K52 đến kiểm tra.

Ngày 13/8, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai cho biết, Đội K52 đã quy tập thêm hai hài cốt liệt sĩ tại khu vực làng Sơr, xã Ia Boòng, tỉnh Gia Lai.

Trước đó, trong quá trình làm vườn, ông Ksor Tân (sinh năm 1980, trú ở làng Sơr) phát hiện một số mảnh tăng và xương nghi là hài cốt liệt sĩ. Sau đó ông Tân báo cho Ban Chỉ huy Quân sự xã Ia Boòng và Đội K52 đến kiểm tra, mở rộng khu vực tìm kiếm.

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Lực lượng Đội K52 tìm kiếm, làm nhiệm vụ quy tập hài cốt liệt sĩ tại địa điểm mà ông Ksor Tân phát hiện.

Đến ngày 12/8, Đội K52 quy tập thêm hai hài cốt liệt sĩ, nâng số hài cốt liệt sĩ được quy tập tại khu vực này trong năm 2026 lên tám hài cốt.

Được biết, năm 2025, đơn vị cũng đã quy tập 18 hài cốt liệt sĩ tại khu vực trên. Hiện, các hài cốt liệt sĩ cùng di vật liên quan được đơn vị tiếp tục bảo quản, phục vụ công tác xác minh thông tin.

Tiền Lê
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