Đội 584 lên đường sang Lào tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ

TPO - Ngày 13/8, tỉnh Quảng Trị tổ chức lễ xuất quân, giao nhiệm vụ cho 30 cán bộ Đội 584 lên đường sang tỉnh Savannakhet (Lào), thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trong mùa khô 2026-2027.

Theo quyết định của Quân khu 4, 30 cán bộ Đội 584 được cử sang Lào khảo sát, tìm kiếm, quy tập hài cốt các chuyên gia và quân tình nguyện Việt Nam hy sinh tại Lào. Thời gian thực hiện nhiệm vụ từ ngày 13/8/2026 đến 11/7/2027.

Ông Lê Văn Bảo tặng quà và hoa chúc mừng Đội 584.

Để chuẩn bị cho đợt công tác, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị đã tổ chức, bố trí lực lượng phù hợp; tập trung huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ, chuẩn bị hậu cần, trang thiết bị và vật tư y tế. Đến nay, Đội 584 đã hoàn tất công tác chuẩn bị, sẵn sàng sang tỉnh Savannakhet thực hiện nhiệm vụ.

Phát biểu giao nhiệm vụ, ông Lê Văn Bảo - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị, cho biết mùa khô 2026-2027 đặt ra nhiều khó khăn, thách thức. Đáng chú ý, thời gian thực hiện nhiệm vụ dài hơn các đợt trước gần 4 tháng, trong khi chỉ tiêu được giao cao hơn những năm trước, với mục tiêu tìm kiếm, quy tập 50 hài cốt liệt sĩ.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm.

Ông Bảo yêu cầu cán bộ, chiến sĩ Đội 584 phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, nêu cao tinh thần “tận tâm, tận lực, tận nghĩa, tận tình”; nghiên cứu kỹ địa bàn, hồ sơ, bản đồ và thông tin nhân chứng.

Quá trình tìm kiếm cần kết hợp khảo sát thực địa, xác minh nguồn tin với ứng dụng khoa học, kỹ thuật, đồng thời tranh thủ sự phối hợp, giúp đỡ của chính quyền, lực lượng vũ trang và người dân địa phương tại Lào.

Đoàn xe phục vụ đội quy tập sẵn sàng lên đường.

Dịp này, UBND tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Sở Nội vụ cùng nhiều đơn vị, doanh nghiệp đã trao quà, dược phẩm và vật chất hỗ trợ Đội 584. Ban vận động Quỹ hỗ trợ “Vì người nghèo” tỉnh Quảng Trị trao 50 triệu đồng để đơn vị thực hiện công tác dân vận trong thời gian làm nhiệm vụ tại Lào.