Công an xử lý người đăng ảnh vụ các em nhỏ bị đánh ở chùa Bầu do AI tạo dựng

TPO - Công an tỉnh Phú Thọ đang củng cố hồ sơ xử lý bà Đ.T.N. (trú tại phường Nông Trang, tỉnh Phú Thọ) về hành vi đăng tải hình ảnh được chỉnh sửa bằng AI liên quan vụ người đàn ông có hành vi cố ý gây thương tích tại chùa Bầu.

Ngày 13/8, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, thời gian gần đây, trên nhiều Fanpage, hội nhóm xuất hiện tình trạng đồng loạt đăng tải thông tin, hình ảnh do AI tạo về vụ việc người đàn ông có hành vi đánh các chú tiểu tại chùa Bầu (phường Vĩnh Phúc, tỉnh Phú Thọ).

Lực lượng Công an làm việc với bà Đ.T.N.

Theo cơ quan Công an, việc sử dụng những hình ảnh được tạo hoặc chỉnh sửa bằng AI nhưng không kiểm chứng có thể khiến người tiếp nhận hiểu sai bản chất vụ việc, gây ảnh hưởng đến an ninh, trật tự và tạo ra những thông tin sai lệch trên không gian mạng.

Theo đó, ngày 13/8, lực lượng Công an phát hiện bà Đ.T.N., sử dụng tài khoản Facebook cá nhân đăng tải một hình ảnh được chỉnh sửa bằng AI liên quan đến vụ việc xảy ra tại chùa Bầu. Sau khi nắm được thông tin, đơn vị chức năng tiến hành làm việc với bà N.

Tại buổi làm việc, bà N. thừa nhận việc đăng tải hình ảnh trên là sai sự thật. Sau đó, bà tự gỡ bài viết để khắc phục sai phạm và cam kết không tái phạm.

Hiện cơ quan Công an tỉnh Phú Thọ đang tiến hành củng cố hồ sơ để xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.

Hình ảnh do AI tạo ra về vụ 5 chú tiểu bị đánh ở chùa Bầu.

Trước tình trạng thông tin, hình ảnh do AI tạo ra ngày càng dễ xuất hiện và lan truyền trên mạng xã hội, Công an tỉnh Phú Thọ đề nghị người dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, không sử dụng hoặc phát tán hình ảnh do AI tạo nhằm làm sai lệch bản chất vụ việc.