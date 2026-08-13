Bắt nghi phạm gây án mạng tại nhà trọ

TPO - Do mâu thuẫn, T.V.P đã dùng dao đâm nhiều nhát vào người của P.M.H. làm nạn nhân bị thương nặng và tử vong tại bệnh viện.

Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đang điều tra vụ án mạng xảy ra tại căn nhà cho thuê ở phường Phú Khương.

Theo thông tin ban đầu, rạng sáng 13/8, tại căn nhà thuê ở phường Phú Khương, do mâu thuẫn cá nhân, T.V.P (SN 1988, trú xã Phú Túc, Vĩnh Long) đã dùng dao đâm nhiều nhát vào người của P.M.H (SN 1985, trú phường An Hội, Vĩnh Long).

P.M.H được người dân đưa đi cấp cứu, nhưng vết thương nặng nên tử vong tại bệnh viện.

Sau khi gây án, T.V.P đã bỏ trốn khỏi hiện trường nhưng đã bị công an bắt giữ.