Bắt nhóm cướp sát hại chủ cửa hàng thu đổi ngoại tệ ở nước ngoài rồi trốn về Việt Nam

TPO - Cảnh sát bắt giữ nhóm cướp đã sát hại chủ cửa hàng tạp hóa, thu đổi ngoại tệ ở Campuchia sau đó trốn về Việt Nam.

Các đối tượng Du, Phúc, Bửu. Ảnh Công an cung cấp.

Cục Cảnh sát hình sự cho biết Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã khởi tố vụ án hình sự “Giết người, cướp tài sản, tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép, che giấu tội phạm, không tố giác tội phạm” xảy ra tại Campuchia và Việt Nam.

Đồng thời khởi tố các bị can: Lê Tấn Bửu (tên gọi khác Cường, SN 1983, trú xã Trung Hưng, TP Cần Thơ), Nguyễn Thế Du (tên thường gọi Út, SN 1977, trú xã Châu Thành, tỉnh Tây Ninh) và Lê Thành Phúc (SN 1982, trú xã Cầu Khởi, tỉnh Tây Ninh) về các tội “Giết người”, “Cướp tài sản”.

Các bị can Đoàn Phương Tâm (SN 1991, nơi ở huyện KamPongpo, tỉnh Svay Rieng, Campuchia) bị khởi tố về tội “Tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép”, Nguyễn Hải Âu (SN 1983, trú xã Hoả Lựu, TP Cần Thơ) bị khởi tố về tội “Che giấu tội phạm”, Nguyễn Duy Khánh (SN 1994, trú xã Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh) bị khởi tố về tội “Không tố giác tội phạm”.

Theo điều tra, do cần tiền tiêu xài cá nhân, Nguyễn Thế Du rủ Lê Thành Phúc, Nguyễn Duy Khánh và Lê Tấn Bửu đi cướp tài sản tại cửa hàng tạp hóa, thu đổi ngoại tệ ở TP Bavet, tỉnh Svay Rieng, Campuchia.

Đối tượng Tâm, Hải Âu. Ảnh Công an cung cấp.

Tối ngày 7/7, khi thấy cửa hàng tạp hoá, thu đổi ngoại tệ của gia đình ông S.H đã đóng cửa, nhóm Bửu, Du và Phúc xông vào khống chế, tấn công vợ chồng và con gái nạn nhân đến bất tỉnh để cướp tài sản.

Vụ việc khiến ông S.H tử vong, vợ và con gái bị thương nhẹ. Các đối tượng lấy đi số tài sản khoảng 100.000 USD, 30 lượng vàng, 600 triệu VNĐ và 3 điện thoại di động.

Gây án xong, các đối tượng lên xe máy tẩu thoát, đến khu vực cách nơi gây án khoảng 30km (thuộc địa bàn Campuchia) thì dừng lại để chia nhau tài sản vừa cướp được.

Tiếp đó, các đối tượng thuê xe ô tô chở ra khu vực gần cửa khẩu Bình Hiệp, tỉnh Tây Ninh và thuê Đoàn Phương Tâm sử dụng xe máy chở ra đường mòn giáp ranh biên giới Việt Nam - Campuchia để nhập cảnh trái phép về Việt Nam.

Hai ngày sau, Bửu gặp Nguyễn Hải Âu và kể lại vụ cướp tài sản trên. Âu đã nhờ người quen thuê nhà nghỉ cho Bửu tại khu vực phường Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng để trốn.

Toàn bộ tài sản cướp được các đối tượng sử dụng để trả nợ, tiêu xài với các mục đích cá nhân.