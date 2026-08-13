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Ba thí sinh chuyên Tuyên Quang không đến làm thủ tục thi tốt nghiệp

Hà Linh

TPO - Theo thông tin từ Bộ GD&ĐT, tính đến 15h40 ngày 13/8, tổng số thí sinh đến làm thủ tục dự thi tốt nghiệp tại Điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang là 323 em, đạt tỷ lệ 98,48%.

Như vậy, có 5 thí sinh đủ điều kiện dự thi nhưng không đến làm thủ tục trong chiều 13/8, chiếm 1,52%. Trong số này, 2 thí sinh tự do hiện đang học đại học.

Bộ GD&ĐT cho biết, tại kỳ thi tốt nghiệp THPT tổ chức ngày 11 và 12/6, 2 thí sinh này đã dự thi để sử dụng kết quả xét tuyển đại học nhưng không tham dự đợt thi lại ngày 14 và 15/8.

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Thí sinh làm thủ tục dự thi tại Điểm thi THPT Chuyên Tuyên Quang chiều 13/8 (ảnh: Đức Anh).

Ba thí sinh còn lại chưa thể đến làm thủ tục do bận việc cá nhân, chưa kịp trở về. Theo Hội đồng thi, các em sẽ đến sớm vào sáng 14/8 để hoàn tất thủ tục và dự thi các môn.

Bộ GD&ĐT cho biết buổi làm thủ tục tại Điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang diễn ra an toàn, trật tự, nghiêm túc và đúng Quy chế.

Theo kế hoạch, sáng mai (14/8), thí sinh sẽ dự thi môn Ngữ văn; buổi chiều thi môn Toán.

Liên quan đến việc gian lận thi, trước đó Bộ GD&ĐT đã huỷ kết quả thi Tốt nghiệp THPT ngày 11-12/6. Bộ cũng quyết định tổ chức Cho toàn bộ thí sinh tại điểm thi chuyên Tuyên Quang thi lại ngày 14 - 15/8.

Kỳ thi được tổ chức tại một điểm thi duy nhất là Trường THPT Chuyên Tuyên Quang.

Theo Hội đồng thi, điểm thi bố trí 15 phòng thi và cử 70 cán bộ, giáo viên tham gia các khâu tổ chức thi.

Theo Sở GD&ĐT tỉnh Tuyên Quang, công tác chuẩn bị kỳ thi được triển khai theo phương châm “6 rõ”: rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ kết quả và rõ thẩm quyền. Các khâu tổ chức được thực hiện theo nguyên tắc “vừa làm, vừa kiểm tra, rà soát và điều chỉnh”.

Về công tác lựa chọn nhân sự, Hội đồng thi lựa chọn những người có kết quả đánh giá, xếp loại viên chức từ mức hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên trong năm học liền kề trước đó.

Nhân sự tham gia kỳ thi phải đáp ứng các điều kiện theo quy chế, trong đó không có người thân dự thi, có phẩm chất đạo đức và nắm vững quy trình, nghiệp vụ làm thi.

Hà Linh
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