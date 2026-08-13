Khi niềm vui trúng tuyển đi cùng bài toán chi phí mùa nhập học

Sau niềm vui trúng tuyển là bài toán học phí và nhiều khoản chi đầu năm. Gói vay học phí HD SAISON giúp phụ huynh chủ động hơn cho hành trình vào giảng đường của con.

Giấy báo trúng tuyển mở ra một chặng đường mới với mỗi sinh viên, nhưng với nhiều gia đình, đây cũng là lúc bắt đầu tính toán cho những khoản chi trước ngày nhập học.

Học phí thường là khoản lớn nhất, song chưa phải tất cả. Với sinh viên học xa nhà, gia đình còn phải chuẩn bị tiền thuê trọ, thiết bị học tập, giáo trình, đi lại và sinh hoạt ban đầu. Khi nhiều khoản cùng phát sinh trong một khoảng thời gian ngắn, việc thu xếp nguồn tài chính phù hợp trở thành một phần quan trọng trong hành trình chuẩn bị cho con vào đại học.

Gói vay học phí HD SAISON giúp chủ động tài chính mùa nhập học

Gói vay học phí HD SAISON giúp phụ huynh, sinh viên chủ động tài chính mùa nhập học

Đồng hành cùng các gia đình trong mùa nhập học, HD SAISON tiếp tục mở rộng gói vay học phí thuộc chương trình “Giảng đường khởi nguồn tương lai”, dành cho phụ huynh có con chuẩn bị vào năm nhất hoặc đang theo học tại các trường đại học, cao đẳng.

Khoản vay có hạn mức lên đến 50 triệu đồng mỗi học kỳ, kỳ hạn từ 18 đến 36 tháng, lãi suất từ 0,68%/tháng. Với các lựa chọn về hạn mức và kỳ hạn, phụ huynh có thể cân đối khoản vay theo nhu cầu thực tế và kế hoạch tài chính của gia đình, thay vì phải thu xếp toàn bộ học phí trong cùng một thời điểm.

Hồ sơ tập trung vào giấy tờ của phụ huynh cùng chứng từ xác nhận việc học của sinh viên, giúp quá trình tiếp cận nguồn tài chính thuận tiện hơn khi mùa nhập học đang đến gần.

Một khoản vay dành cho giáo dục không chỉ cần đáp ứng đúng thời điểm mà còn cần phù hợp với kế hoạch tài chính chung của mỗi gia đình. Việc xác định học phí cần bổ sung và lựa chọn kỳ hạn phù hợp giúp phụ huynh chủ động cho khoản chi trước mắt, đồng thời duy trì cân đối cho những kế hoạch khác.

Đồng hành cùng giáo dục bằng những giá trị thiết thực

Bên cạnh giải pháp tài chính dành cho nhu cầu học phí, “Giảng đường khởi nguồn tương lai” còn hiện diện tại các trường đại học qua hoạt động trao học bổng, hỗ trợ trang thiết bị và cải thiện điều kiện học tập. Qua đó, chương trình từng bước kết nối nhu cầu tài chính trước ngày nhập học với những hỗ trợ thiết thực trong suốt quá trình học tập của sinh viên.

HD SAISON trao học bổng “Giảng đường khởi nguồn tương lai”, giúp sinh viên hiện thực hóa ước mơ giảng đường

Sự kết nối giữa giải pháp tài chính dành cho phụ huynh và các hoạt động hỗ trợ tại trường giúp chương trình hiện diện xuyên suốt hơn trong hành trình đại học của sinh viên, từ thời điểm chuẩn bị nhập học đến những năm tháng học tập và phát triển trên giảng đường.

Với gần hai thập kỷ phát triển, HD SAISON là một trong những doanh nghiệp góp phần đặt nền móng cho thị trường tài chính tiêu dùng Việt Nam. Trên nền tảng công nghệ và sự am hiểu nhu cầu khách hàng, Công ty không ngừng phát triển các giải pháp tài chính số thuận tiện, đáp ứng ngày càng đa dạng những nhu cầu thiết thực trong cuộc sống.

Thông qua “Giảng đường khởi nguồn tương lai”, HD SAISON tiếp tục đồng hành cùng phụ huynh và sinh viên bằng những hỗ trợ tài chính phù hợp, góp phần giúp các gia đình chủ động nguồn lực và tạo thêm điều kiện để sinh viên theo đuổi hành trình học tập dài hạn.

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