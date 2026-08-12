Thi lại ở Tuyên Quang: Những lớp ‘khóa’ nào được dựng lên để không lặp lại sự cố?

TPO - Ngày 12/8, Sở Giáo dục và Đào tạo Tuyên Quang tổ chức thông tin về công tác chuẩn bị kỳ thi lại tốt nghiệp THPT năm 2026 đối với 328 thí sinh từng dự thi tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang. Sở cho biết đã tăng cường kiểm tra, tập huấn và lựa chọn nhân sự nhằm bảo đảm kỳ thi diễn ra nghiêm túc, khách quan, đúng quy chế.

Tại buổi thông tin, ông Lâm Thế Hùng, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Tuyên Quang, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo thi cấp tỉnh, Chủ tịch Hội đồng thi cho biết, sau khi tiếp nhận các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Sở đã tham mưu UBND tỉnh thành lập Ban Chỉ đạo thi cấp tỉnh.

Việc tổ chức thi được thực hiện theo quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo, đảm bảo theo phương châm “6 rõ”: Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ kết quả và rõ thẩm quyền.

Sau khi Ban Chỉ đạo được thành lập, Sở tiếp tục thành lập Hội đồng thi, phân công nhiệm vụ cho các thành viên và xây dựng kế hoạch làm việc. Các khâu từ rà soát hồ sơ, dữ liệu, chuẩn bị cơ sở vật chất, ban hành các văn bản nghiệp vụ đến thành lập các ban của Hội đồng thi được triển khai đồng bộ trong thời gian ngắn.

Ông Lâm Thế Hùng, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Tuyên Quang.

Theo lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo Tuyên Quang trong quá trình thực hiện đã tổ chức vừa làm, vừa kiểm tra, rà soát và điều chỉnh, thay vì chờ hoàn tất toàn bộ các khâu mới kiểm tra.

Ban Chỉ đạo thi cấp tỉnh đồng thời tổ chức kiểm tra trực tiếp tại điểm thi. "Các khâu tổ chức liên quan đến kỳ thi được liên tục kiểm tra, đến nay cơ bản đã hoàn tất", ông Hùng nói.

Theo lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tuyên Quang, kỳ thi lại chỉ tổ chức tại một điểm thi, với khoảng 70 người tham gia trực tiếp tại điểm thi, gồm lãnh đạo điểm thi, thư ký, giám thị, cán bộ giám sát và các lực lượng công an, y tế, bảo vệ, phục vụ.

Một trong những điểm được Sở Giáo dục và Đào tạo Tuyên Quang nhấn mạnh là việc lựa chọn nhân sự tham gia kỳ thi lại. Ông Lâm Thế Hùng cho biết đối với đội ngũ giám thị, các đơn vị được yêu cầu cử nhân sự phải rà soát, lựa chọn những người có kết quả đánh giá, xếp loại viên chức từ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên trong năm học liền kề trước đó. Nhân sự tham gia cũng phải đáp ứng các điều kiện theo quy chế như không có người thân dự thi, có phẩm chất đạo đức, nắm vững quy trình, nghiệp vụ làm thi.

Đáng chú ý, lãnh đạo Sở cho biết không sử dụng lại nhân sự đến từ những đơn vị đã có người tham gia coi thi tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang trong kỳ thi lần một.

Một điểm khác biệt nữa trong công tác tổ chức kỳ thi lại là việc tập huấn đội ngũ làm nhiệm vụ coi thi được Sở Giáo dục và Đào tạo Tuyên Quang trực tiếp thực hiện. Theo đó, thay vì tập huấn theo hình thức đội ngũ cốt cán được tập huấn trước rồi về triển khai lại tại các cơ sở giáo dục như kỳ thi lần một, lần này Sở tổ chức tập huấn trực tiếp cho toàn bộ nhân sự tham gia công tác coi thi. Đồng thời, Sở không bố trí nhân sự đến từ các đơn vị đã có người tham gia coi thi tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang trong kỳ thi lần một tiếp tục thực hiện nhiệm vụ trong kỳ thi lại.

Đối với công tác kiểm tra, giám sát, ngoài các đoàn kiểm tra của Sở Giáo dục và Đào tạo và hoạt động kiểm tra của Ban Chỉ đạo thi cấp tỉnh, Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng thành lập đoàn kiểm tra các khâu của kỳ thi.

"Theo thông tin chúng tôi được biết, lực lượng tham gia Đoàn kiểm tra của Bộ Giáo dục có thể đến từ Đại học Bách khoa Hà Nội và Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội", ông Hùng chia sẻ.

Bên cạnh yêu cầu bảo đảm an toàn, nghiêm túc và đúng quy chế, công tác ổn định tâm lý cho thí sinh cũng được đặc biệt chú trọng. Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu trong quá trình tổ chức kỳ thi lại phải bảo đảm tính nhân văn, phân định rõ giữa sai phạm xảy ra trước đó với quyền và lợi ích hợp pháp của thí sinh, không để những sai phạm của kỳ thi trước ảnh hưởng đến quyền dự thi của các em.

Ngành Giáo dục và Đào tạo Tuyên Quang cũng phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Tuyên Quang rà soát những thí sinh có hoàn cảnh khó khăn, lập danh sách và xây dựng phương án hỗ trợ phù hợp, nhất là về đi lại, nơi lưu trú và các điều kiện cần thiết để thí sinh có thể tham gia kỳ thi. Các địa phương được yêu cầu thống kê số lượt thí sinh được hỗ trợ, mức hỗ trợ và hình thức hỗ trợ cụ thể.

Điểm thi Trường THPT chuyên Tuyên Quang.

Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo Tuyên Quang cho rằng kỳ thi lại không có quy trình đặc biệt so với một kỳ thi tốt nghiệp THPT thông thường, nhưng ngành giáo dục ý thức rõ trách nhiệm trước Bộ Giáo dục và Đào tạo, tỉnh và nhân dân, đặc biệt là các thí sinh.

“Tất cả các khâu, các bước, các thao tác, quy trình kỹ thuật liên quan đến tổ chức kỳ thi được rà soát và triển khai thực hiện chặt chẽ hết mức có thể, tuân thủ tuyệt đối theo Quy chế thi và hướng dẫn thi của Bộ Giáo dục và Đào tạo”, ông Hùng nói.