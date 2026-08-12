Cận năm học mới, phụ huynh chạy khắp nơi tìm sách giáo khoa cho con

TPO - Trước thềm năm học mới, nhiều phụ huynh chạy khắp nơi để tìm mua sách giáo khoa cho con. Thậm chí, một số phụ huynh chấp nhận xin nghỉ làm để có thời gian “săn” đủ bộ sách.

TPHCM: Phụ huynh xin nghỉ làm đi 'săn' sách

Trưa 11/8, anh Nguyễn Văn Đại (phường Bàn Cờ, TPHCM) cho biết đã đi 3 nhà sách nhưng vẫn không mua được sách giáo khoa lớp 3. Trước đó, anh đã đăng ký mượn sách giáo khoa cho con tại trường nhưng đến giờ vẫn chưa có.

“Nóng ruột lắm, hôm nay là gần giữa tháng 8 rồi nhưng con vẫn chưa có quyển sách nào. Nếu chờ đến 30/8 mới nhận được sách thì gia đình không kịp bao tập vở, chuẩn bị cho con. Việc học cũng ảnh hưởng ít nhiều. Vì vậy, tôi đã xin nghỉ làm để dành toàn bộ thời gian tìm đủ bộ sách cho con trong ngày hôm nay”, anh Đại tâm sự.

Tương tự, ông Nguyễn Minh Tuấn (ngụ phường Sài Gòn) cũng dành cả buổi sáng để tìm mua sách giáo khoa lớp 6 cho cháu trai.

“Sách bài tập thì mua đủ, còn sách giáo khoa thì tìm mãi không có môn toán và ngữ văn tập 1” – ông Tuấn nói.

Ghi nhận tại nhiều nhà sách ở khu vực trung tâm TPHCM, hầu hết đều thiếu sách, lượng sách đặt trước hay mua lẻ đều nhanh chóng được mua hết chỉ sau thời gian ngắn. Hầu như, các phụ huynh không thể mua đủ bộ sách.

Miền Tây thiếu sách?

Theo phản ánh của nhiều phụ huynh tại Vĩnh Long, Đồng Tháp, Cà Mau... việc tìm mua sách giáo khoa (SGK) cho con em vào năm học mới gặp không ít khó khăn, do nguồn cung hạn chế.

Anh Vũ Văn Lương (ngụ phường An Xuyên, Cà Mau) có 2 con đang học lớp 6 và lớp 9. Với bộ SGK lớp 9, sau nhiều ngày tìm mua tại nhiều cửa hàng, tới nay vẫn còn thiếu 3 môn gồm Khoa học tự nhiên, Tiếng Việt và Toán. Còn bộ SGK cho con học lớp 6 tới nay còn thiếu 4 môn (Ngữ văn, Toán, Hoạt động trải nghiệm, Lịch sử và Địa lý).

Gia đình anh Vũ Văn Lương (ngụ phường An Xuyên) chạy khắp các nhà sách vẫn chưa mua đủ sách cho con.

“Các nhà sách lớn trên địa bàn Cà Mau tôi đều đã tìm đến nhưng vẫn không có đủ bộ, các cửa hàng đều lưu lại số điện thoại, khi có sách sẽ liên hệ để phụ huynh đến mua”, anh Lương chia sẻ.

Anh Nguyễn Văn Trại – chủ cửa hàng sách ở xã Tân Lộc (tỉnh Cà Mau) cho biết, năm nay cả nước dùng chung bộ SGK, nên nhu cầu tăng, nguồn SGK bị thiếu, kể cả nhà sách lớn cũng không sẵn hàng.

“Có những lần tới đại lý tìm nhập nguyên bộ SGK về bán nhưng không có, các bộ sách bị thiếu rất nhiều cuốn. Trong đó, thiếu nhiều nhất với SGK lớp 1 đến lớp 6”, anh Trại nói.

Anh Nguyễn Văn Trại tìm đến các nhà sách lớn lấy nguồn SGK về bán lại cũng rất khó.

Sách về chưa đồng bộ?

Bà Nguyễn Hồng Gấm - Phó Giám đốc Công ty CP Sách và Thiết bị giáo dục Cà Mau thông tin, đơn vị đã xây dựng kế hoạch nhập khoảng 2,8 triệu bản sách giáo khoa phục vụ năm học mới. Đến nay, đã phân phối ra thị trường hơn 1,8 triệu bản, đạt khoảng 90% kế hoạch.

Theo bà Gấm, SGK đang được chuyển về theo từng đợt, chưa đồng bộ giữa các đầu sách, trong khi phụ huynh muốn chờ mua cả bộ. “Phụ huynh thường có nhu cầu mua trọn bộ, nên thiếu 1-2 cuốn sẽ chưa mua, nên cho rằng sách chưa đủ, hoặc thiếu SGK”, bà Gấm nói.

Trao đổi với PV Tiền Phong, một lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Cà Mau cho biết, sở đã có văn bản đề nghị các đơn vị bảo đảm cung ứng đủ SGK, không để xảy ra tình trạng học sinh thiếu sách hoặc không có sách học.

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo Cà Mau, đến nay các nhà xuất bản đã cung ứng khoảng hơn 80% lượng SGK theo nhu cầu năm học mới. Sở tiếp tục phối hợp, đôn đốc các đơn vị liên quan hoàn tất việc cung ứng số sách còn thiếu, bảo đảm học sinh có đủ sách khi bước vào năm học mới.

Các nhà sách lớn ở Cà Mau đều trong tình trạng không đủ bộ sách giáo khoa từ lớp 1 - 9.

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Cà Mau cũng tham mưu trình HĐND tỉnh chính sách chi ngân sách mua SGK tiểu học trang bị cho các trường, để các trường cho học sinh mượn sử dụng trong năm học. Dự kiến kỳ họp HĐND tỉnh trong tháng 8 này sẽ xem xét về chính sách này.

Tương tự tại Đồng Tháp, hiện việc thiếu SGK một số môn học cũng xảy ra. Ông Nguyễn Phương Toàn - Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Đồng Tháp cho biết, ngay khi kết thúc năm học trước, Sở đã có văn bản yêu cầu các trường, xã/phường khảo sát nhu cầu SGK năm học mới để cung cấp cho đơn vị phân phối.

Tuy nhiên, theo ông Toàn, do năm nay cả nước thống nhất dùng chung 1 bộ SGK, nhu cầu tăng cao, nên thực tế đang thiếu một số đầu SGK. Số đầu sách thiếu chủ yếu với môn Tiếng Việt (cấp 1), Ngữ văn (cấp 2), Toán, và một số sách bài tập. Những sách còn thiếu chủ yếu ở cấp tiểu học.

Để giải quyết tình trạng trên, ông Toán cho biết, đã liên hệ trực tiếp với đơn vị được Nhà xuất bản Giáo dục ủy quyền phát hành SGK tại địa bàn Đồng Tháp đề nghị cung cấp đầy đủ theo nhu cầu.

"Đơn vị ủy quyền nói Nhà xuất bản Giáo dục đang tập trung in bổ sung, nên sau ngày 25/8 này sẽ cung cấp đầy đủ SGK theo số lượng học sinh đã đăng ký. Tôi sẽ tiếp tục trao đổi với họ để đẩy nhanh tiến độ cung ứng. Phụ huynh và học sinh cũng yên tâm, trước khai giảng sẽ có đầy đủ sách", ông Toàn nói.

Về dùng ngân sách mua SGK cho học sinh mượn, theo ông Toàn, địa phương đang triển khai các bước mua sắm, nhưng năm học này có thể chưa kịp, phải năm học sau mới có sách cho mượn. Các trường cũng vận động học sinh đã học xong tặng lại SGK cho thư viện trường để học sinh khóa sau mượn lại.

Đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM cũng cho biết, thành phố đang triển khai chương trình cho mượn sách giáo khoa, bảo đảm hỗ trợ 100% học sinh thuộc diện yếu thế ở tất cả khối lớp và học sinh có nhu cầu đăng ký. Đặc biệt, học sinh không bắt buộc phải mua sách bài tập và sách tham khảo. Kinh phí thực hiện chương trình dự kiến khoảng 288 tỷ đồng.

"Hiện nay, các trường đang khảo sát nhu cầu, ưu tiên học sinh nghèo, có hoàn cảnh khó khăn. Phụ huynh có nhu cầu mượn sách có thể liên hệ ban giám hiệu hoặc thư viện trường để được hướng dẫn", đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM cho hay.

Theo Nghị định số 271 năm 2026 của Chính phủ, học sinh toàn quốc được miễn phí sách giáo khoa từ năm học 2029-2030 theo hình thức mượn - trả để tái sử dụng nhiều lần. Các địa phương được cấp miễn phí sách giáo khoa cho học sinh ngay từ năm học 2026-2027 gồm: TPHCM, TP Huế, tỉnh Quảng Ninh, xã Hòa Vang (TP Đà Nẵng) phường Đồng Xoài (TP Đồng Nai), xã Bù Đăng (TP Đồng Nai).