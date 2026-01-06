Chuyển từ mua nhiều bộ SGK sang hỗ trợ trực tiếp học sinh

TPO - Bộ GD&ĐT cho biết, so với 3 bộ sách được phát triển trong giai đoạn xã hội hóa, bộ sách giáo khoa Kết nối Tri thức với Cuộc sống có đầy đủ các đầu sách của tất cả môn học/hoạt động giáo dục ở 3 cấp (Tiểu học, THCS, THPT), được quy định trong Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Trung tâm Truyền thông và Sự kiện, Bộ GD&ĐT, cho biết, sáng nay, 6/1, báo cáo về việc triển khai sử dụng bộ sách giáo khoa thống nhất toàn quốc (của Bộ) tại giao ban báo chí Trung ương, khẳng định, bộ sách Kết nối Tri thức với Cuộc sống được nhiều trường trên cả nước lựa chọn nhất trong 3 bộ sách. Vì vậy, khi tổ chức thực hiện sử dụng 1 bộ sách thống nhất sẽ có sự tác động ít nhất đến nhà trường, giáo viên và học sinh.

Bộ sách Kết nối Tri thức với Cuộc sống chính thức trở thành bộ sách giáo khoa thống nhất toàn quốc từ năm 2026. Ảnh: NXBGDVN

Bộ sách là tài sản thuộc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, doanh nghiệp có 100% vốn Nhà nước, là đơn vị có đủ năng lực kĩ thuật, hệ thống kho vận và phân phối để bảo đảm cung ứng sách đến tận vùng sâu, vùng xa, hải đảo.

Trong quá trình chuyển đổi, Bộ GD&ĐT lưu ý và làm rõ 3 vấn đề mà phụ huynh và giáo viên quan tâm.

Thứ nhất, Bộ GD&ĐT khẳng định không phủ nhận giá trị khoa học, sư phạm và thực tiễn của các bộ sách đã được biên soạn, thẩm định và phê duyệt trước đây (như Cánh diều, Chân trời Sáng tạo,…). Đây đều là các sản phẩm trí tuệ được xây dựng và phê duyệt đúng quy trình, quy định, đáp ứng đầy đủ yêu cầu của chương trình giáo dục phổ thông do Bộ ban hành.

Trong giai đoạn chuyển đổi, các bộ sách này không bị loại bỏ, mà chuyển từ vai trò sách giáo khoa chính khóa sang tài liệu tham khảo và học liệu bổ trợ quan trọng. Các nhà trường, thư viện có thể tiếp tục lưu trữ, khai thác và sử dụng các bộ sách này để giáo viên và học sinh tham khảo, so sánh, đối chiếu, làm phong phú nội dung dạy học và bài giảng.

Thứ hai, việc thống nhất sử dụng một bộ sách không đồng nghĩa với việc áp đặt phương pháp dạy học. Chương trình giáo dục phổ thông 2018 là chương trình mở, trong đó sách giáo khoa chỉ là tài liệu cụ thể hóa các yêu cầu cần đạt, không phải khuôn mẫu cứng nhắc cho hoạt động dạy học.

Bộ tiếp tục chỉ đạo giáo viên phát huy tính chủ động, sáng tạo trong tổ chức dạy học, lựa chọn phương pháp, hình thức và học liệu phù hợp với đối tượng học sinh và điều kiện thực tiễn của nhà trường. Giáo viên dạy học theo yêu cầu cần đạt của chương trình, không dạy học theo lối đọc – chép nội dung sách giáo khoa, bảo đảm phát triển phẩm chất và năng lực của học sinh đúng định hướng đổi mới giáo dục.

Thứ ba, Bộ GD&ĐT xác định tập huấn giáo viên và bảo đảm đầy đủ các điều kiện triển khai là yếu tố then chốt quyết định hiệu quả của việc sử dụng một bộ sách thống nhất toàn quốc. Việc chuyển đổi chỉ đạt mục tiêu khi giáo viên được trang bị đầy đủ về chuyên môn, phương pháp và học liệu cần thiết.

Bộ GD&ĐT tổ chức rà soát, đánh giá và chỉnh lí, hoàn thiện (nếu cần thiết) bộ sách Kết nối Tri thức với Cuộc sống nhằm bảo đảm chất lượng khoa học, sư phạm và tính chuẩn mực khi triển khai sử dụng thống nhất trên phạm vi toàn quốc. Đồng thời, Bộ chỉ đạo tổ chức tập huấn, bồi dưỡng giáo viên trên toàn quốc về cách tiếp cận, khai thác bộ sách thống nhất, gắn với việc sử dụng linh hoạt các nguồn học liệu tham khảo khác, phù hợp với yêu cầu của chương trình giáo dục phổ thông.

Bộ cũng phối hợp với các địa phương rà soát, điều chỉnh cơ cấu ngân sách, từng bước chuyển từ hỗ trợ mua nhiều bộ sách sang hỗ trợ trực tiếp cho học sinh, hướng tới mục tiêu đến năm 2030 hoàn thành việc cung cấp miễn phí sách giáo khoa. Đồng thời, Bộ chỉ đạo xây dựng cơ chế tổ chức in ấn, phát hành tập trung, áp dụng đấu thầu theo quy định của pháp luật nhằm tiếp tục giảm giá sách, bảo đảm khả năng tiếp cận công bằng cho mọi học sinh.