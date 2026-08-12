Trường Đại học Sư phạm Hà Nội hướng tới sử dụng tiếng Anh như ngôn ngữ thứ hai

TPO - PGS.TS Nguyễn Đức Sơn, Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Hà Nội cho biết, nhà trường đặt mục tiêu hình thành môi trường tiếng Anh được sử dụng tự nhiên trong các hoạt động đào tạo, nghiên cứu và sinh hoạt chuyên môn trong 5 đến 10 năm tới.

Theo PGS.TS Nguyễn Đức Sơn, Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, việc xây dựng hệ sinh thái trường học sử dụng tiếng Anh như ngôn ngữ thứ hai, là bước đi nhằm tạo lập môi trường sử dụng tiếng Anh một cách có hệ thống trong nhà trường.

Theo ông Sơn, đây không phải là một khởi đầu hoàn toàn mới. Trong khoảng 10 năm qua, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội đã triển khai đào tạo giáo viên có khả năng giảng dạy môn học bằng tiếng Anh, đồng thời tổ chức nhiều hội thảo quốc tế sử dụng tiếng Anh.

Việc xây dựng hệ sinh thái được nhà trường đặt trong định hướng thực hiện Nghị quyết 71, trong đó xác định mục tiêu đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong hệ thống giáo dục, đặc biệt tại các cơ sở giáo dục phổ thông.

PGS.TS Nguyễn Đức Sơn, Hiệu trưởng Trường ĐH Sư phạm Hà Nội

Là trường sư phạm trọng điểm quốc gia, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội xác định một trong những nhiệm vụ trọng tâm là đào tạo đội ngũ giáo viên có khả năng giảng dạy các môn học bằng tiếng Anh. Trước mắt, nguồn nhân lực này sẽ phục vụ hệ thống trường phổ thông thuộc nhà trường, đồng thời hướng tới hỗ trợ các trường phổ thông trên cả nước.

Thách thức ở đội ngũ

PGS.TS Nguyễn Đức Sơn cho rằng thách thức lớn nhất hiện nay không hẳn nằm ở năng lực tiếng Anh mà ở môi trường thực hành, sự cam kết và tính kiên trì của cán bộ, giảng viên và sinh viên. Vì vậy, việc tạo ra môi trường sử dụng tiếng Anh thường xuyên được xem là điều kiện quan trọng để nâng cao năng lực thực tế.

Một giờ học của sinh viên Trường ĐH Sư phạm Hà Nội (ảnh: Thanh Tùng)

Để triển khai, trường này bắt đầu từ việc chuyển đổi biểu mẫu, giấy tờ sang hình thức song ngữ; xây dựng KPI cho từng khoa liên quan đến chương trình đào tạo giáo viên dạy học bằng tiếng Anh; đồng thời từng bước tăng tỷ lệ học phần được giảng dạy bằng tiếng Anh trong các chương trình đào tạo hiện có.

TS Trần Bá Trình, Trưởng phòng Đào tạo, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, cho biết HNUE ESL Ecosystem là một thành tố trong hệ sinh thái học tập của nhà trường, hướng tới việc sử dụng tiếng Anh rộng rãi, thường xuyên và hiệu quả trong lớp học, văn phòng cũng như các hoạt động giáo dục.

Mô hình này được xây dựng với sự tham gia của giảng viên, sinh viên và cán bộ quản lý. Trong đó, nền móng của mô hình gồm chính sách của Nhà nước, sự lãnh đạo của nhà trường và sự đồng hành của xã hội, doanh nghiệp.

Một trong những chính sách được đưa ra là tính tiết chuẩn gấp đôi đối với giờ dạy tiếng Anh.

Đối với đội ngũ nòng cốt, trường sẽ khảo sát năng lực, bồi dưỡng giảng viên, giáo viên nhằm đáp ứng yêu cầu dạy học bằng tiếng Anh.

Nhà trường hướng tới từng bước “tiếng Anh hóa” chương trình đào tạo, biên soạn giáo trình, đồng thời ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và hệ thống quản lý học tập (LMS) trong dạy học.

Môi trường trải nghiệm được phát triển thông qua việc xây dựng các không gian song ngữ và tổ chức nhiều hoạt động như English Challenge, English Tour cùng các câu lạc bộ tiếng Anh chuyên ngành. Qua đó, tiếng Anh được đưa ra khỏi phạm vi lớp học và trở thành công cụ sử dụng trong các hoạt động học tập, giao tiếp và chuyên môn.

Việc ra mắt HNUE ESL Ecosystem được kỳ vọng tạo nền tảng để góp phần chuẩn bị đội ngũ giáo viên đáp ứng yêu cầu dạy học bằng tiếng Anh.