Nhiều nơi tại Đà Nẵng giảm trên 80% đầu mối trường học

TPO - Ở một số địa bàn tại TP. Đà Nẵng, tỷ lệ giảm đầu mối trường học lên hơn 80%. Điển hình như xã Núi Thành giảm 83%, xã Thăng An giảm 81%, xã Quế Sơn giảm 80%.

UBND TP. Đà Nẵng đã ban hành phương án sắp xếp các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn.

Hiện toàn thành phố có 976 cơ sở giáo dục công lập, với 1.810 điểm trường. Sau khi thực hiện sắp xếp, số cơ sở giáo dục công lập toàn thành phố còn 452 cơ sở. Như vậy, Đà Nẵng sẽ giảm 524 cơ sở giáo dục.

Sau sắp xếp, Đà Nẵng giảm 210 trường tiểu học. Ảnh: Thanh Hiền.

Cụ thể, khối cơ sở giáo dục thuộc UBND xã, phường giảm từ 893 cơ sở còn 382 cơ sở. Trong đó cấp mầm non giảm từ 295 trường còn 123 trường, cấp tiểu học giảm nhiều nhất từ 323 trường còn 113 trường, cấp THCS từ 233 trường còn 96 trường.

Sau sắp xếp toàn thành phố có 50 trường liên cấp tiểu học và THCS, tăng 8 trường so với trước.

Đối với các cơ sở giáo dục thuộc Sở GD&ĐT, giảm từ 83 cơ sở còn 70 cơ sở.

Đáng chú ý, ở một số địa bàn, tỷ lệ giảm đầu mối trường học lên đến hơn 80%. Điển hình như xã Núi Thành giảm 15 trường (83%), xã Thăng An giảm 13 trường (81%), xã Quế Sơn giảm 12 trường (80%). Tuy nhiên, có 3 xã không giảm trường thuộc miền núi, xã đảo là Phước Chánh, Tam Hải và Tân Hiệp (Cù Lao Chàm).

Theo phương án này, sau sắp xếp, mỗi cơ sở giáo dục có 1 hiệu trưởng hoặc 1 giám đốc. Đối với cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, trung tâm giáo dục thường xuyên, trường chính được bố trí 1 phó hiệu trưởng/phó giám đốc; mỗi phân hiệu được bố trí 1 phó hiệu trưởng/phó giám đốc.

Các vị trí kế toán, văn thư, thủ quỹ được bố trí dùng chung cho cơ sở giáo dục, mỗi vị trí 1 người.

UBND thành phố lưu ý, số hiệu trưởng, hiệu phó dôi dư được bố trí làm nhà giáo hoặc vị trí việc làm khác phù hợp với chuyên môn, nghiệp vụ, chuyên ngành đào tạo. Trường hợp viên chức quản lý có nguyện vọng nghỉ thì lập thủ tục, hồ sơ báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết theo quy định.