Vì sao điểm chuẩn Đại học Luật TPHCM 'tụt dốc' có ngành chỉ 16 điểm?

TPO - Điểm chuẩn năm 2026 của Trường ĐH Luật TPHCM giảm mạnh, có ngành chỉ còn 16 điểm. Trước những băn khoăn về chất lượng đầu vào, nhà trường lên tiếng giải thích về cách tính điểm và mặt bằng thí sinh trúng tuyển.

Điểm chuẩn chỉ từ 16 điểm

Sau khi Trường Đại học Luật TPHCM công bố điểm chuẩn trúng tuyển bậc đại học chính quy năm 2026, dư luận không khỏi bất ngờ khi điểm chuẩn nhiều ngành giảm mạnh so với những năm trước, trong khi đây là một trong những trường đào tạo luật lớn tại khu vực phía Nam.

Đáng chú ý, một số ngành có điểm trúng tuyển chỉ từ 16-18 điểm. Mức điểm này khiến nhiều ý kiến đặt câu hỏi về chất lượng đầu vào của Trường Đại học Luật TPHCM, nhất là khi điểm chuẩn thường được xem là một trong những căn cứ phản ánh mức độ cạnh tranh và sức hút của ngành học.

Trước những quan tâm này, Trường Đại học Luật TPHCM cho biết cần hiểu đúng về cách tính điểm trúng tuyển năm nay, đồng thời cho rằng không thể chỉ dựa vào điểm của thí sinh cuối cùng trúng tuyển để đánh giá toàn bộ mặt bằng đầu vào của một ngành.

Theo đại diện nhà trường, điểm trúng tuyển năm 2026 là điểm xét tuyển sau khi quy đổi giữa các phương thức và tổ hợp về một thang điểm chung. Do đó, con số được công bố không phải trong mọi trường hợp đều tương đương với tổng điểm ba môn thi tốt nghiệp THPT.

Sinh viên Trường Đại học Luật TPHCM

Chẳng hạn, ngành Luật có điểm trúng tuyển 20 điểm, riêng tổ hợp C00 là 20,5 điểm. Với một phương thức xét tuyển dành cho thí sinh trường chuyên, năng khiếu hoặc học sinh giỏi (tốt) 3 năm, một thí sinh có điểm gốc 25 có thể được trừ độ lệch 5 điểm, còn 20 điểm sau quy đổi để xét tuyển.

Vì vậy, theo nhà trường, nếu lấy trực tiếp mức 20 điểm sau quy đổi của Trường Đại học Luật TPHCM để đặt cạnh mức điểm chuẩn của một trường khác nhưng trường đó sử dụng cách tính khác thì sẽ không phản ánh chính xác sự chênh lệch về chất lượng đầu vào.

Bên cạnh cách tính điểm, nhà trường cũng lưu ý điểm chuẩn không phải là điểm trung bình của toàn bộ thí sinh trúng tuyển, mà là mức điểm tại ranh giới của thí sinh cuối cùng được tuyển vào ngành.

Điểm trung bình của thí sinh vẫn cao

Thực tế, dữ liệu tuyển sinh năm 2026 cho thấy điểm trung bình của thí sinh trúng tuyển ở nhiều ngành cao hơn đáng kể so với điểm chuẩn công bố.

Ở ngành Luật, điểm trúng tuyển là 20 điểm (riêng C00 là 20,5 điểm) nhưng điểm trung bình đạt 22,36 điểm và điểm cao nhất là 28,48 điểm. Thí sinh đạt từ 21 điểm trở lên chiếm 82,98%, trong khi nhóm đạt từ 22 điểm trở lên chiếm 58,2%.

Ngành Luật Thương mại quốc tế có điểm trúng tuyển 21,25 điểm, điểm trung bình 22,83 và cao nhất 26,68 điểm. Ngành Quản trị - Luật có điểm trúng tuyển 20 điểm, trong khi điểm trung bình đạt 22,23 và cao nhất 28,13 điểm.

Ở nhóm ngành có điểm chuẩn thấp hơn, mức chênh lệch giữa điểm chuẩn và điểm trung bình cũng được nhà trường đưa ra. Ngôn ngữ Trung Quốc có điểm trúng tuyển 20,3, điểm trung bình 21,84; Ngôn ngữ Anh lần lượt là 19,5 và 21,22; Kinh doanh quốc tế là 19,75 và 21,10.

Sinh viên Trường Đại học Luật TPHCM trong lễ tốt nghiệp

Một số ngành có điểm trúng tuyển dưới 19 điểm, gồm: Thương mại điện tử 18,5 điểm, Tài chính - Ngân hàng 18,25 điểm, Quản trị kinh doanh 17 điểm, Công nghệ tài chính 16 điểm và Kinh tế số 16,25 điểm. Điểm trung bình của thí sinh ở các ngành này vẫn cao hơn mức điểm trúng tuyển.

Theo Trường Đại học Luật TPHCM, điểm chuẩn của từng ngành chịu tác động bởi nhiều yếu tố như số lượng thí sinh đăng ký, chỉ tiêu tuyển sinh, phổ điểm và mức độ cạnh tranh. Với những ngành mới như Kinh tế số, Công nghệ tài chính hay Thương mại điện tử, sức hút tuyển sinh hiện chưa bằng các ngành có truyền thống lâu năm.

Nhà trường cũng khẳng định điểm đầu vào có thể thay đổi theo từng năm do nhiều yếu tố của kỳ thi và thị trường tuyển sinh nhưng yêu cầu về chất lượng đào tạo, kiểm tra đánh giá, chuẩn đầu ra và điều kiện tốt nghiệp không hạ. Sau khi trúng tuyển, mọi sinh viên đều phải hoàn thành chương trình đào tạo và đáp ứng các yêu cầu về kiến thức, kỹ năng, ngoại ngữ, công nghệ và năng lực nghề nghiệp mới đủ điều kiện tốt nghiệp.