Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giáo dục

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Nóng: Một lớp có 46/47 học sinh trúng tuyển trường y, 2 em đạt 30 điểm

Nguyễn Dũng

TPO - Mạng xã hội lan truyền một danh sách gây ấn tượng khi 46/47 học sinh trúng tuyển các ngành Y khoa, Răng-Hàm-Mặt, Y học cổ truyền và Điều dưỡng năm 2026 vào các trường đại học hàng đầu như ĐH Y Dược TPHCM, ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch, Trường ĐH Khoa học Sức khỏe - ĐHQG TPHCM...

Theo danh sách kết quả trúng tuyển đại học năm 2026 cập nhật đến ngày 11/8 của Trường THCS-THPT Nguyễn Khuyến, lớp 12B1 có 46/47 học sinh trúng tuyển vào các ngành thuộc lĩnh vực sức khỏe. Đáng chú ý, nhiều em đạt mức điểm rất cao, trúng tuyển vào các cơ sở đào tạo y khoa lớn tại TPHCM.

Trao đổi với PV Tiền Phong sáng nay, thầy chủ nhiệm lớp 12B1, nơi có 46/47 học sinh trúng tuyển khối ngành sức khoẻ xác nhận thông tin trên là chính xác.

771000033-4668964143322879-3599489386538237411-n.jpg
Danh sách trúng tuyển đáng kinh ngạc của lớp 12B1.

Trong số này, hai học sinh Võ Khải Quốc và Trịnh Gia Hân cùng đạt 30 điểm (bao gồm điểm cộng theo quy định). Theo thông tin nhà trường cung cấp, hai em là thủ khoa tổ hợp B03 của TPHCM (28 điểm) và tam khoa toàn quốc khối B00 với điểm (29,5 điểm).

Danh sách cho thấy, 27 học sinh lớp 12B1 trúng tuyển Đại học Y Dược TPHCM. Trong đó, 22 em trúng tuyển ngành Y khoa, ba em vào ngành Răng-Hàm-Mặt, một em vào ngành Y học cổ truyền và một em vào ngành Điều dưỡng.

Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch có 13 học sinh của lớp trúng tuyển, gồm chín em vào ngành Y khoa và bốn em vào ngành Răng-Hàm-Mặt. Sáu học sinh khác trúng tuyển Trường Đại học Khoa học Sức khỏe, Đại học Quốc gia TPHCM, với ba em theo học ngành Y khoa và ba em vào ngành Răng-Hàm-Mặt.

Nhiều học sinh đạt mức điểm từ 28 trở lên. Bên cạnh hai điểm 30 của Trịnh Gia Hân và Võ Khải Quốc, danh sách còn ghi nhận những kết quả nổi bật như Nguyễn Thành Nguyễn đạt 29,70 điểm; Nguyễn Đình Quang đạt 29,15 điểm; Nguyễn Trần Bảo Nghi đạt 29,10 điểm; Nguyễn Tiến Lộc đạt 29 điểm; Lê Văn Hải đạt 28,75 điểm.

717439496-4602100763342551-3993496683268980250-n-1355.jpg
731417563-4619130664972894-2830855787293627642-n-522.jpg
723066706-4604005076485453-8209437953653629500-n-7428.jpg
Tập thể lớp 12B1 trước ngày thi tốt nghiệp THPT.

Ở phương thức xét tuyển của Trường Đại học Khoa học Sức khỏe, các học sinh trong danh sách đạt từ 89,30 đến 91,10 điểm. Kết quả này tiếp tục cho thấy sự đồng đều về học lực của tập thể lớp, dù các trường sử dụng thang điểm và phương thức xét tuyển khác nhau.

Trước thành tích của học trò, thầy Trần Thành Hưng, giáo viên chủ nhiệm lớp 12B1, bày tỏ niềm vui và gửi lời chúc mừng đến các em học sinh cùng gia đình. Kết quả trúng tuyển là dấu mốc đáng nhớ sau quá trình học tập, ôn luyện và đồng hành của học sinh, phụ huynh và giáo viên.

Với 46/47 học sinh đã bảo đảm trúng tuyển, lớp 12B1 trở thành một trong những tập thể có kết quả nổi bật trong mùa tuyển sinh đại học năm 2026 của Trường THCS-THPT Nguyễn Khuyến.

Nguyễn Dũng
#Lớp 12B1 Nguyễn Khuyến gây ấn tượng với 46/47 học sinh đỗ ngành sức khỏe năm 2026 #Lớp 12B1 Nguyễn Khuyến đạt thành tích xuất sắc với 46/47 học sinh đỗ các trường y khoa #Răng Hàm Mặt #y học cổ truyền và điều dưỡng năm 2026 #đỗ đại học #sức khỏe #Y khoa #Răng Hàm Mặt #Điều dưỡng #tuyển sinh

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe