Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Địa ốc

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Quảng Trị:

Dự án 440 tỷ đồng hết thời hạn vì ‘quên’ giải phóng mặt bằng

Hoàng Nam

TPO - Nhà đầu tư đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính, liên tục có văn bản thúc giục nhưng sau nhiều năm, hơn 12.000 m2 đất vẫn chưa được giải phóng mặt bằng. Đến khi thời hạn thực hiện dự án Khu đô thị Eurowindow Grand City kết thúc, nhà đầu tư vẫn chưa có mặt bằng để triển khai.

Bốn năm chờ mặt bằng từ 4 hộ dân

Thanh tra tỉnh Quảng Trị vừa chỉ ra hàng loạt tồn tại, vi phạm trong quá trình triển khai dự án Khu đô thị Eurowindow Grand City tại phường Đồng Phú cũ, nay thuộc phường Đồng Hới.

Dự án được UBND tỉnh Quảng Bình (cũ) phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư tháng 1/2021. Một tháng sau, Hợp đồng số 01/2021/HĐ-DADT được ký với liên danh Công ty CP Eurowindow Quảng Bình Five Star và Công ty TNHH Thăng Long.

img-2917-2.jpg
Khu vực dự án, sau 4 năm cỏ vẫn mọc um tùm.

Dự án có tổng mức đầu tư 440 tỷ đồng, quy mô hơn 15.000 m2, gồm nhà ở liền kề, chung cư kết hợp kinh doanh cùng hệ thống hạ tầng kỹ thuật, giao thông. Thời gian thực hiện dự án là 4 năm kể từ ngày có quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư.

Sau khi ký hợp đồng, nhà đầu tư đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính theo yêu cầu và thực hiện các thủ tục pháp lý. Theo hợp đồng, công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) phải hoàn thành trong 9 tháng, tức mặt bằng dự kiến được bàn giao cho nhà đầu tư vào tháng 11/2021.

Thế nhưng, mốc thời gian này trôi qua. Rồi năm 2022, 2023, 2024… cũng lần lượt trôi qua trong khi mặt bằng vẫn chưa được bàn giao. Kết luận thanh tra cho thấy dù nhà đầu tư nhiều lần gửi văn bản đến các cơ quan, đơn vị liên quan đề nghị đẩy nhanh GPMB, đến thời điểm thanh tra công việc này vẫn chưa hoàn thành.

img-2920-2.jpg
Diện tích đất cần giải phóng mặt bằng chỉ có 4 hộ dân.

Trong tổng diện tích hơn 15.000 m2, cơ quan chức năng mới GPMB được 3.077 m2 đất của một tổ chức. Còn 12.018 m2 liên quan đến 4 hộ gia đình chưa thể thu hồi. Đáng chú ý, đến thời điểm thanh tra, một hộ thậm chí chưa có quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ.

Hệ quả là thời gian thực hiện dự án theo chủ trương đầu tư đã hết, nhưng nhà đầu tư vẫn chưa được giao mặt bằng để khảo sát địa chất, lập báo cáo nghiên cứu khả thi và thực hiện những bước tiếp theo.

Một dự án hàng trăm tỷ đồng vì thế gần như “đứng bánh” ngay từ khâu đầu tiên: Có nhà đầu tư, có hợp đồng, nghĩa vụ tài chính đã thực hiện nhưng lại thiếu thứ quan trọng nhất để triển khai - đất sạch.

Ai chịu trách nhiệm?

Kết luận thanh tra chỉ rõ trách nhiệm của hàng loạt cơ quan. Sở Xây dựng được xác định chưa thường xuyên đôn đốc các cơ quan, đơn vị liên quan đẩy nhanh GPMB. UBND TP. Đồng Hới (cũ) chịu trách nhiệm về việc chậm hoàn thành thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và GPMB theo tiến độ dự án.

img-2919-2.jpg
Khu đất nằm ngay giữa lòng TP. Đồng Hới cũ.

Trung tâm Phát triển quỹ đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường (cũ) chịu trách nhiệm trong tham mưu, hoàn thiện hồ sơ bồi thường, hỗ trợ và giải quyết vướng mắc về nguồn gốc đất, đối tượng được bồi thường.

Trong khi đó, UBND phường Đồng Phú (cũ) chậm phối hợp cung cấp, xác minh nguồn gốc đất, xác nhận thông tin phục vụ bồi thường; đồng thời chưa làm tốt việc tuyên truyền, vận động các hộ dân nhận tiền, bàn giao mặt bằng.

Thanh tra cũng phát hiện một bất cập đáng chú ý ngay từ hợp đồng dự án. Sở Xây dựng khi thương thảo, ký Hợp đồng số 01/2021/HĐ-DADT đã xác định thời điểm tính thời hạn thực hiện hợp đồng không thống nhất với hồ sơ yêu cầu và không phù hợp tiến độ dự án trong văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư.

Theo hợp đồng đã ký, thời gian thực hiện 48 tháng lại được tính từ khi hoàn thành bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và bàn giao đất. Trong khi hồ sơ yêu cầu quy định thời gian này tính từ khi hợp đồng có hiệu lực.

Bởi vậy mới xuất hiện nghịch lý: Thời hạn thực hiện dự án đã hết nhưng thời hạn thực hiện hợp đồng vẫn chưa kết thúc, bởi GPMB chưa xong.

img-2915.jpg
Để tài nguyên lãng phí, ai phải chịu trách nhiệm?

Thanh tra tỉnh kiến nghị UBND tỉnh Quảng Trị chỉ đạo các sở, ngành, địa phương tháo gỡ những tồn tại kéo dài, tránh tiếp tục lãng phí nguồn lực đất đai.

Sở Xây dựng được yêu cầu tiếp tục chủ trì, đôn đốc dự án; phối hợp UBND phường Đồng Hới tổ chức bồi thường, GPMB, bàn giao đất và xử lý các vấn đề phát sinh. Tiến độ hợp đồng cũng phải được điều chỉnh phù hợp sau khi cơ quan có thẩm quyền điều chỉnh chủ trương đầu tư.

Sở Tài chính có trách nhiệm thẩm định hồ sơ điều chỉnh chủ trương đầu tư, tham mưu UBND tỉnh quyết định theo quy định. UBND phường Đồng Hới và Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh được yêu cầu khẩn trương rà soát pháp lý, hoàn thiện hồ sơ bồi thường, hỗ trợ để đẩy nhanh thu hồi đất và GPMB.

Sau hơn 4 năm, dự án 440 tỷ đồng này vẫn quay về điểm xuất phát: Bao giờ nhà đầu tư mới thực sự có mặt bằng để đầu tư?

Hoàng Nam
#giải phóng mặt bằng #khu đô thị #chưa có mặt bằng #bốn năm chờ #TP. Đồng Hới #Quảng Trị

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe