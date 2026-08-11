Đất có sổ đỏ 18 năm nhưng 'không có trên thực địa': Yêu cầu xử lý dứt điểm trước ngày 15/8

TPO - Trúng đấu giá, nộp đủ tiền và được cấp sổ đỏ, nhưng sau 18 năm, khi có nhu cầu xây nhà, người dân mới phát hiện lô đất của mình không có trên thực địa. Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu UBND xã Bình Sơn khẩn trương làm rõ nguyên nhân, đồng thời giải quyết dứt điểm vụ việc trước ngày 15/8.

Ngày 11/8, Văn phòng UBND tỉnh Quảng Ngãi cho biết, Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản yêu cầu khẩn trương giải quyết vụ lô đất trúng đấu giá nhưng không có trên thực địa tại Khu dân cư Cây Trắc (xã Bình Sơn).

Theo văn bản, việc chỉ đạo được thực hiện trên cơ sở đề nghị của Công an tỉnh Quảng Ngãi tại văn bản ngày 7/8 về kết quả rà soát vụ lô đất mua đấu giá nhưng không có trên thực địa tại Khu dân cư Cây Trắc.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu, Chủ tịch UBND xã Bình Sơn phải rút kinh nghiệm về việc chậm thực hiện chỉ đạo trước đó của UBND tỉnh tại công văn ngày 27/5/2026.

Lô đất số 18 ông trúng đấu giá, riêng lô 19 không có trên thực địa của ông Đặng Huy Dũng.



Đồng thời, UBND xã Bình Sơn phải khẩn trương rà soát, làm rõ nguyên nhân khiến lô đất số 19 không còn đủ diện tích; đồng thời xác định những hạn chế, bất cập trong quá trình triển khai dự án Khu dân cư Cây Trắc.

Ngoài ra, yêu cầu địa phương giải quyết vụ việc theo đúng thẩm quyền, quy định pháp luật, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, không để phát sinh khiếu nại, khiếu kiện kéo dài. UBND xã Bình Sơn phải xây dựng lộ trình, thời gian giải quyết cụ thể, trả lời kết quả cho công dân và báo cáo UBND tỉnh thông qua Sở NN&MT, Công an tỉnh trước ngày 15/8.

Chủ tịch UBND xã Bình Sơn chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh nếu tiếp tục để xảy ra chậm trễ trong giải quyết vụ việc. UBND tỉnh giao Sở NN&MT chủ trì, phối hợp Thanh tra tỉnh và các cơ quan liên quan theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc UBND xã Bình Sơn. Nếu phát sinh nội dung vượt thẩm quyền, sở này phải tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo xử lý.

Công an tỉnh được giao tiếp tục nắm tình hình, chủ động các biện pháp bảo đảm an ninh, trật tự liên quan đến vụ việc và kịp thời báo cáo UBND tỉnh khi có vấn đề phát sinh.

Ông Đặng Huy Dũng đang chật vật đi tìm lô đất số 19 trúng đấu giá năm 2007.

Trước đó, vào năm 2007, UBND huyện Bình Sơn (cũ) đấu giá 3 lô đất số 17, 18 và 19 tại khu dân cư Cây Trắc, thôn Nam Bình, xã Bình Nguyên, huyện Bình Sơn, nay là xã Bình Sơn. Tham gia đấu giá cùng nhiều người khác, ông Đặng Huy Dũng trúng liền hai lô đất cuối khu dân cư là lô số 18 và 19, với số tiền lần lượt 176 triệu đồng và 183 triệu đồng.

Sau khi hoàn tất nghĩa vụ tài chính, ông Dũng được chính quyền địa phương tổ chức chỉ mốc, giao đất ngoài thực địa. Đến năm 2008, ông được UBND huyện Bình Sơn (cũ) cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hai lô đất trúng đấu giá.

Theo ông Dũng, ông chỉ nhận được biên bản giao đất thực địa đối với lô số 18. Riêng lô số 19, dù đã trúng đấu giá và nộp đủ tiền, nhưng ông không được lập biên bản giao đất. Tuy nhiên do thiếu hiểu biết pháp luật và tin tưởng vào chính quyền, nên ông không đặt vấn đề hay yêu cầu làm rõ.

Đến năm 2018, khi có nhu cầu xây nhà trên lô đất đã trúng đấu giá, ông phát hiện vị trí lô đất số 19 không tồn tại trên thực địa. Đến ngày 13/12/2025, tại buổi làm việc với UBND xã Bình Sơn, Phòng Kinh tế - Hạ tầng xã tiếp tục kết luận lô đất số 19 không tồn tại, nên “không có cơ sở trả lời cho công dân”.

Sự việc kéo dài mãi đến nay. Phòng An ninh kinh tế Công an tỉnh phát hiện việc giao đất, quy hoạch, sử dụng đất để thực hiện dự án không trùng khớp về diện tích; việc bàn giao đất thực địa sau khi trúng đấu giá; ranh giới giữa khu dân cư Cây Trắc và các hộ dân giáp ranh khu dân cư Cây Trắc có sự thay đổi.

Ông Dũng vẫn kiên trì đến cơ quan chức năng để giải quyết vụ việc hy hữu của mình.

Phần diện tích đất của hộ dân liền kề với lô đất số 19 (nằm ngoài khu dân cư Cây Trắc) có sự biến động, tăng diện tích ở nhưng chưa xác định nguyên nhân. Bên cạnh đó, quá trình thu thập hồ sơ, tài liệu gặp một số khó khăn do tài liệu không được lưu trữ đầy đủ tại UBND xã Bình Sơn, nên chưa đủ căn cứ để xác định nguyên nhân vụ việc.

Hiện nay, Công an tỉnh Quảng Ngãi đang tiếp tục xác minh vụ việc và đã có văn bản gửi UBND xã Bình Sơn đề nghị phối hợp kiểm tra, xác minh, làm rõ, giải quyết cho đương sự.