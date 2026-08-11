Khải Hoàn Imperial: Lời giải cho bài toán lưu trú của chuyên gia quốc tế tại Đông Bắc TP.HCM

Với giới doanh nhân và chuyên gia quốc tế tại Việt Nam, một nơi ở lý tưởng không chỉ nằm ở vị trí thuận tiện cho công việc. Đó còn phải là không gian sống đáp ứng những tiêu chuẩn cao về tiện ích, sức khỏe, sự riêng tư và khả năng tích hợp không gian làm việc tại nhà. Tại Đông Bắc TP.HCM, Khải Hoàn Imperial tiên phong kiến tạo mô hình sống đáp ứng trọn vẹn những yêu cầu ấy.

Tiêu chuẩn chọn nơi ở của doanh nhân, chuyên gia quốc tế

Các doanh nhân, quản lý cấp cao và chuyên gia từng làm việc, sinh sống trong nhiều môi trường quốc tế nên thường có trải nghiệm phong phú và hệ quy chiếu rõ ràng về chất lượng không gian sống. Vì thế, họ trở nên rất khắt khe trong việc lựa chọn nơi ở và sẵn sàng trả mức giá cao hơn rất nhiều cho những sản phẩm đáp ứng tốt các tiêu chuẩn sống cá nhân.

Xu hướng này được phản ánh trong Báo cáo về thị trường bất động sản nhà ở châu Á – Thái Bình Dương do Knight Frank thực hiện. Theo đó, có đến 69% số người được hỏi cho biết ưu tiên khả năng tiếp cận không gian xanh và 64% chọn các dịch vụ chăm sóc sức khỏe khi lựa chọn vị trí bất động sản. Đáng chú ý, 44% cho rằng khả năng đi bộ đến các trạm giao thông công cộng sẽ trở nên quan trọng hơn khi lựa chọn nơi ở.

Thấu hiểu những tiêu chuẩn của cộng đồng chuyên gia quốc tế, Khải Hoàn Land đã kiến tạo Khải Hoàn Imperial trở thành một hệ sinh thái “Work – Live – Play” (Làm việc – Sống – Giải trí) liền mạch. Không gian sống này không chỉ giúp cân bằng cường độ làm việc và dành nhiều thời gian cho việc chăm sóc sức khỏe, gia đình mà cả những trải nghiệm tận hưởng.

Một chuyên gia quốc tế tìm hiểu phiên bản căn hộ tinh tuyển Signature Edition của Khải Hoàn Imperial

Từ trải nghiệm sống đến giá trị khai thác bền vững

Tọa lạc trên mặt tiền Quốc lộ 13, trung tâm đô thị Thuận An, Khải Hoàn Imperial sở hữu lợi thế tuyệt đối về khoảng cách di chuyển khi liền kề ba khu công nghiệp lớn VSIP 1, Việt Hương, Sóng Thần. Các khu công nghiệp này đang có hàng ngàn công ty lớn hoạt động nhộn nhịp, thu hút đông đảo doanh nhân, chuyên gia trong và ngoài nước đến làm việc. Lựa chọn an cư tại Khải Hoàn Imperial, các doanh nhân, chuyên gia sẽ tiết kiệm được nhiều thời gian di chuyển hàng ngày đến nơi làm việc.

Khải Hoàn Imperial còn nằm đối diện AEON Mall Canary và liền kề sân golf Sông Bé. Đây là hai tiện ích vô cùng quan trọng đối với giới doanh nhân và chuyên gia. Họ và gia đình không chỉ cần một không gian mua sắm, giải trí chuẩn quốc tế mà còn rất yêu thích chơi golf hoặc thông qua các trận đánh golf để giao lưu, tìm kiếm cơ hội kết nối bằng hữu, mở rộng công việc kinh doanh.

Đối với các doanh nhân, chuyên gia, thời gian chính là cơ hội bằng vàng. Một điểm cộng khác của Khải Hoàn Imperial được các doanh nhân, chuyên gia đánh giá cao là dự án nằm cách ga metro Thủ Dầu Một – Tao Đàn chỉ khoảng 400m. Điều này giúp họ rút ngắn rất nhiều thời gian di chuyển đến các đô thị lớn hoặc đến sân bay, trung tâm hội nghị, triển lãm… để đi công tác hoặc thiết lập quan hệ công việc.

Ngoài ra, không thể không kể đến hệ thống tiện ích đa dạng bao quanh KHải Hoàn Imperial trong bán kính chưa đến 1km gồm các bệnh viện quốc tế Hạnh Phúc, Columbia Asia, Becamex; Đại học Bình Dương, trường liên cấp quốc tế, khu vui chơi giải trí, khu nghỉ dưỡng 5 sao… đáp ứng trọn vẹn mọi nhu cầu cuộc sống hàng ngày.

Virtual Golf – hạng mục tiện ích được các doanh nhân, chuyên gia rất quan tâm khi tìm hiểu dự án Khải Hoàn Imperial.

Không chỉ nắm giữ ưu thế vượt trội về vị trí và khả năng kết nối, Khải Hoàn Imperial còn mang đến không gian sống chất lượng theo tiêu chuẩn hạng sang. Đây mới là yếu tố quyết định khả năng gắn bó lâu dài của cư dân nói chung, giới doanh nhân, chuyên gia cao cấp nói riêng.

Theo quy hoạch, Khải Hoàn Imperial sở hữu hệ thống 80 tiện ích tinh tuyển đạt tiêu chuẩn hạng sang. Ấn tượng nhất là toàn bộ dự án chỉ có khoảng 1.500 căn hộ nhưng sở hữu đến 2 hồ bơi lớn. Nếu ở tầng trệt là hồ bơi muối khoáng phong cách Địa Trung Hải hòa quyện cùng nhiều mảng xanh và dải công viên được chăm chút công phu, mang đến không gian kết nối rộng mở thì hồ bơi vô cực Onsen chuẩn Nhật Bản bố trí ở tầng 21 lại mở ra một không gian riêng tư vô cùng đẳng cấp – nơi các chủ nhân có thể quan sát toàn cảnh từ trên cao và thư giãn tuyệt đối sau những giờ làm việc căng thẳng.

Được ví như “resort giữa tầng không”, tầng 21 của Khải Hoàn Imperial còn tích hợp hệ tiện ích liền mạch gồm trung tâm gym – fitness chuẩn quốc tế, hệ thống spa – sauna trị liệu chuyên sâu cùng khu vườn cảnh quan trên cao xanh mát. Tại đây, cư dân không chỉ được trải nghiệm những tiện nghi riêng tư, thư giãn tuyệt đối mà có thể cảm nhận và tự hào về không gian sống sang trọng, xứng tầm của mình.

Hồ bơi muối khoáng phong cách Địa Trung Hải hòa quyện cùng nhiều mảng xanh thư giãn ở tầng trệt

Đặc biệt, Khải Hoàn Imperial còn được tích hợp một loạt tiện ích dành riêng cho nhu cầu kết nối, làm việc và luyện tập tại gia của giới doanh nhân, chuyên gia. Đó là thư viện cộng đồng với hàng ngàn đầu sách đa lĩnh vực, Business Lounge, Trung tâm Khánh tiết sang trọng đáp ứng nhu cầu làm việc linh hoạt, tiếp đón các đối tác quan trọng hay Virtual Golf, phòng sáng tạo nội dung hiện đại.

Không bỏ quên nhu cầu của các thành viên khác trong gia đình, Khải Hoàn Imperial còn được đầu tư khu vui chơi trẻ em, khu BBQ, rạp chiếu phim gia đình, vườn hoa châu Âu… mang đến nhịp sống cân bằng và mỗi thành viên đều có không gian riêng để tận hưởng.

Đáp ứng đúng nhu cầu thực tế với việc kiến tạo một chuẩn sống hạng sang và hoàn toàn khác biệt với phần còn lại của thị trường, Khải Hoàn Imperial đang thu hút sự quan tâm của đông đảo cộng đồng doanh nhân và chuyên gia làm việc tại khu vực Đông Bắc TP.HCM.